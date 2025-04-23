Расписание поезда Челябинск — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Челябинск-Главный 19:15 0 км. 0 ч. 0 мин. Чебаркуль 20:33 2 мин. 20:35 69 км. 1 ч. 18 мин. Миасс 1 20:59 4 мин. 21:03 84 км. 1 ч. 44 мин. Златоуст 22:14 4 мин. 22:18 116 км. 2 ч. 59 мин. Бердяуш 23:16 2 мин. 23:18 152 км. 4 ч. 1 мин. Сулея 23:46 2 мин. 23:48 168 км. 4 ч. 31 мин. Вязовая 00:37 2 мин. 00:39 210 км. 5 ч. 22 мин. Усть-Катав 00:54 2 мин. 00:56 221 км. 5 ч. 39 мин. Кропачево 01:21 19 мин. 01:40 236 км. 6 ч. 6 мин. Аша 02:37 2 мин. 02:39 281 км. 7 ч. 22 мин. Уфа 04:21 37 мин. 04:58 369 км. 9 ч. 6 мин. Раевка 07:30 2 мин. 07:32 469 км. 12 ч. 15 мин. Аксаково 08:54 2 мин. 08:56 520 км. 13 ч. 39 мин. Приютово 09:17 2 мин. 09:19 539 км. 14 ч. 2 мин. Абдулино 09:55 2 мин. 09:57 569 км. 14 ч. 40 мин. Бугуруслан 11:18 2 мин. 11:20 650 км. 16 ч. 3 мин. Похвистнево 11:39 2 мин. 11:41 669 км. 16 ч. 24 мин. Новоотрадная 12:28 2 мин. 12:30 730 км. 17 ч. 13 мин. Кинель 13:12 2 мин. 13:14 779 км. 17 ч. 57 мин. Самара 13:54 31 мин. 14:25 813 км. 18 ч. 39 мин. Чапаевск 15:03 2 мин. 15:05 849 км. 19 ч. 48 мин. Пугачевск 18:02 3 мин. 18:05 972 км. 22 ч. 47 мин. Балаково 19:25 3 мин. 19:28 1040 км. 1 д. 0 ч. 10 мин. Вольск 2 20:28 3 мин. 20:31 1074 км. 1 д. 1 ч. 13 мин. Сенная 21:07 5 мин. 21:12 1098 км. 1 д. 1 ч. 52 мин. Саратов 1

Пассажирский 23:51 46 мин. 00:37 1193 км. 1 д. 4 ч. 36 мин. Карамыш 02:47 2 мин. 02:49 1265 км. 1 д. 7 ч. 32 мин. Петров Вал 04:23 2 мин. 04:25 1359 км. 1 д. 9 ч. 8 мин. Волгоград 1 07:48 42 мин. 08:30 1525 км. 1 д. 12 ч. 33 мин. Суровикино 10:45 2 мин. 10:47 1648 км. 1 д. 15 ч. 30 мин. Обливская 11:13 2 мин. 11:15 1674 км. 1 д. 15 ч. 58 мин. Морозовская 12:12 5 мин. 12:17 1727 км. 1 д. 16 ч. 57 мин. Тацинская 13:14 2 мин. 13:16 1771 км. 1 д. 17 ч. 59 мин. Белая Калитва 14:12 2 мин. 14:14 1807 км. 1 д. 18 ч. 57 мин. Лихая 15:36 27 мин. 16:03 1851 км. 1 д. 20 ч. 21 мин. Сулин 16:56 2 мин. 16:58 1882 км. 1 д. 21 ч. 41 мин. Шахтная 17:44 2 мин. 17:46 1900 км. 1 д. 22 ч. 29 мин. Новочеркасск 19:00 2 мин. 19:02 1936 км. 1 д. 23 ч. 45 мин. Ростов

Главный 19:57 40 мин. 20:37 1974 км. 2 д. 0 ч. 42 мин. Тихорецкая 23:31 2 мин. 23:33 2129 км. 2 д. 4 ч. 16 мин. Кавказская 00:29 32 мин. 01:01 2187 км. 2 д. 5 ч. 14 мин. Армавир Туапсинский

Армавир-2 02:02 2 мин. 02:04 2249 км. 2 д. 6 ч. 47 мин. Курганная 02:36 3 мин. 02:39 2289 км. 2 д. 7 ч. 21 мин. Белореченская 03:39 35 мин. 04:14 2346 км. 2 д. 8 ч. 24 мин. Хадыженская 05:23 4 мин. 05:27 2394 км. 2 д. 10 ч. 8 мин. Туапсе 06:59 4 мин. 07:03 2443 км. 2 д. 11 ч. 44 мин. Лазаревская 07:51 4 мин. 07:55 2470 км. 2 д. 12 ч. 36 мин. Лоо 08:38 14 мин. 08:52 2502 км. 2 д. 13 ч. 23 мин. Сочи 09:15 10 мин. 09:25 2518 км. 2 д. 14 ч. 0 мин. Хоста 09:44 2 мин. 09:46 2531 км. 2 д. 14 ч. 29 мин. Адлер 09:58 16 мин. 10:14 2539 км. 2 д. 14 ч. 43 мин. Имеретинский Курорт 10:28 2545 км. 2 д. 15 ч. 13 мин.