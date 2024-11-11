Маршрут следования и продажа билетов
06:19
2 д. 7 ч. 16 мин.
13:35
45
Маршрут следования поезда 455У Челябинск — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
06:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
07:50
07:54
82 км.
1 ч. 31 мин.
Златоуст
09:01
09:05
114 км.
2 ч. 42 мин.
Бердяуш
10:04
10:06
150 км.
3 ч. 45 мин.
Сулея
10:35
10:37
166 км.
4 ч. 16 мин.
Вязовая
11:25
11:27
208 км.
5 ч. 6 мин.
Усть-Катав
11:46
11:48
219 км.
5 ч. 27 мин.
Кропачево
12:16
12:39
234 км.
5 ч. 57 мин.
Миньяр
13:20
13:22
264 км.
7 ч. 1 мин.
Аша
13:43
13:45
281 км.
7 ч. 24 мин.
Уфа
15:40
16:07
369 км.
9 ч. 21 мин.
Чишмы 1
17:38
17:40
409 км.
11 ч. 19 мин.
Раевка
18:33
18:35
474 км.
12 ч. 14 мин.
Аксаково
19:43
19:46
525 км.
13 ч. 24 мин.
Приютово
20:04
20:07
544 км.
13 ч. 45 мин.
Абдулино
20:43
20:45
574 км.
14 ч. 24 мин.
Бугуруслан
22:18
22:20
655 км.
15 ч. 59 мин.
Похвистнево
22:37
22:39
674 км.
16 ч. 18 мин.
Новоотрадная
23:33
23:36
735 км.
17 ч. 14 мин.
Самара
01:08
01:55
818 км.
18 ч. 49 мин.
Новокуйбышевская
02:21
02:23
834 км.
20 ч. 2 мин.
Чапаевск
02:42
02:44
854 км.
20 ч. 23 мин.
Пугачевск
05:28
05:30
977 км.
23 ч. 9 мин.
Балаково
06:50
06:53
1045 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Вольск 2
07:52
07:56
1079 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Сенная
08:32
08:35
1103 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:04
11:42
1198 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Петров Вал
15:36
15:38
1363 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Волгоград 1
18:56
19:41
1529 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Сарепта
20:15
20:17
1550 км.
1 д. 13 ч. 56 мин.
Жутово
22:24
22:25
1638 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Котельниково
23:19
23:23
1691 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Ремонтная
00:05
00:08
1728 км.
1 д. 17 ч. 46 мин.
Зимовники
00:44
00:47
1764 км.
1 д. 18 ч. 25 мин.
Сальск
02:55
03:21
1866 км.
1 д. 20 ч. 36 мин.
Песчанокопская
04:18
04:30
1915 км.
1 д. 21 ч. 59 мин.
Тихорецкая
06:33
06:50
1997 км.
2 д. 0 ч. 14 мин.
Выселки
08:10
08:15
2044 км.
2 д. 1 ч. 51 мин.
Кореновск
08:43
08:46
2063 км.
2 д. 2 ч. 24 мин.
Динская
09:20
09:22
2097 км.
2 д. 3 ч. 1 мин.
Краснодар 1
10:16
10:41
2124 км.
2 д. 3 ч. 57 мин.
Абинская
11:53
11:55
2192 км.
2 д. 5 ч. 34 мин.
Крымская
12:10
12:15
2203 км.
2 д. 5 ч. 51 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:50
13:05
2231 км.
2 д. 6 ч. 31 мин.
Новороссийск
13:35
2245 км.
2 д. 7 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я ехала на этом поезде в общей сумме всего 12 часов, но думаю что этого достаточно, чтобы сформировать впечатление. Поезд хороший.
Очень хорошие спокойные проводники. Конечно, стоимость купе не слабая, но на мой взгляз оно того стоит. В вагоне кондиционер который держит комфортную температуру не смотря на внешние изменения.
Когда ехали ночью было прохладно. Поддувало с окна. Туалеты приличные. Постельное белье чистое и без дырок. Что очень радует.
Понравился сервис. Поезд новый, я в таком еще ни разу не ездил. Ощущения очень приятные. Проводницы отзывчивые и доброжелательные. Мусорок достаточно и в корридоре чисто.
Мне лично всё зашло. Клевый поезд и приятные проводницы. Жаль нет отдельной курилки. Полки удобные. Спать на них хорошо.