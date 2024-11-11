Маршрут следования и продажа билетов
15:47
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
42
Маршрут следования поезда 339Г Нижний Новгород — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
15:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Суроватиха
17:31
17:32
62 км.
1 ч. 44 мин.
Арзамас 1
18:11
18:37
101 км.
2 ч. 24 мин.
Шатки
19:20
19:28
132 км.
3 ч. 33 мин.
Лукоянов
20:04
20:08
160 км.
4 ч. 17 мин.
Ужовка
20:58
21:01
199 км.
5 ч. 11 мин.
Красный Узел
21:58
22:24
249 км.
6 ч. 11 мин.
Саранск
23:06
23:48
275 км.
7 ч. 19 мин.
Пенза 1
03:10
04:00
385 км.
11 ч. 23 мин.
Колышлей
05:17
05:20
449 км.
13 ч. 30 мин.
Сердобск
05:58
06:10
483 км.
14 ч. 11 мин.
Ртищево 1
07:01
07:38
518 км.
15 ч. 14 мин.
Салтыковка
08:13
08:15
543 км.
16 ч. 26 мин.
Екатериновка
08:33
08:35
562 км.
16 ч. 46 мин.
Аткарск
09:19
09:21
611 км.
17 ч. 32 мин.
Татищево
10:03
10:05
657 км.
18 ч. 16 мин.
Саратов 1
Пассажирский
10:52
11:29
688 км.
19 ч. 5 мин.
Паницкая
12:49
12:54
739 км.
21 ч. 2 мин.
Карамыш
13:19
13:21
764 км.
21 ч. 32 мин.
Петров Вал
15:00
15:16
858 км.
23 ч. 13 мин.
Волгоград 1
19:23
20:23
1024 км.
1 д. 3 ч. 36 мин.
Суровикино
23:05
23:07
1147 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Обливская
23:33
23:35
1173 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Чернышков
00:04
00:06
1197 км.
1 д. 8 ч. 17 мин.
Морозовская
00:40
01:00
1226 км.
1 д. 8 ч. 53 мин.
Тацинская
02:10
02:15
1270 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Белая Калитва
03:10
03:15
1306 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Лихая
04:30
05:05
1350 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Зверево
05:31
05:33
1366 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Сулин
05:51
06:00
1381 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Шахтная
06:28
06:30
1399 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Новочеркасск
08:33
08:35
1435 км.
1 д. 16 ч. 46 мин.
Ростов
Главный
09:23
09:47
1473 км.
1 д. 17 ч. 36 мин.
Староминская-Тимашевск
11:11
11:14
1564 км.
1 д. 19 ч. 24 мин.
Каневская
11:52
11:56
1611 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Брюховецкая
12:24
12:28
1643 км.
1 д. 20 ч. 37 мин.
Краснодар 1
14:42
15:20
1729 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Ильская
16:05
16:07
1767 км.
2 д. 0 ч. 18 мин.
Абинская
16:46
16:48
1799 км.
2 д. 0 ч. 59 мин.
Крымская
17:02
17:07
1810 км.
2 д. 1 ч. 15 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:45
18:00
1838 км.
2 д. 1 ч. 58 мин.
Новороссийск
18:30
1852 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Ехала с детьми из Нижнего в Новороссийск. Билет взяли в 9й выгон. Всё очень понравилось. Во время поездки несколько раз в вагоне делалась уборка. Проводники со своей работой справляются хорошо. Биотуалеты чистые, приятно зайти.
Вагон не плохой. Все нужное для комфортного пути есть: биотуалет, горячая вода, кондиционер. Уборка проводилась регулярно. Горячий чай можно было попросить у проводницы, правда, приходилось ждать.
Добрый день. Поезд попался очень скрипучий и старый. Не ожидал что будут такие убитые напрочь матрасы. С желтыми разводами и черт знает чем еще. В руки противно было брать! Даже наволочка была с дыркой. И это за 5000 рублей!!!!!!!!!! Вашу мать
Переполненная мусорка, из которой вываливается все на пол, Туалет один вообще не работал за время поездки. После того как обратились к проводнику и сделали замечание – только тогда что-то начало убираться.
Я ехала 10.08.2020 – в поезде было очень чисто и уютно. Проводница была милая женщина. Дискомфорт был только от пассажиров которые не знают как себя нужно вести.
Круто что в вагоне стоял нормальный кондиционер который охлаждал вагон до преемлемой температуры. Не люблю когда в вагоне жара и дышат нечем.
Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать