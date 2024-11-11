Поезд 339Г Нижний Новгород — Новороссийск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:47

Нижний Новгород

2 д. 2 ч. 43 мин.

18:30

Новороссийск

42

Маршрут следования поезда 339Г Нижний Новгород — Новороссийск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижний Новгород — Новороссийск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижний Новгород
Московский Вокзал

15:47

0 км.

0 ч. 0 мин.

Суроватиха

17:31

1 мин.

17:32

62 км.

1 ч. 44 мин.

Арзамас 1

18:11

26 мин.

18:37

101 км.

2 ч. 24 мин.

Шатки

19:20

8 мин.

19:28

132 км.

3 ч. 33 мин.

Лукоянов

20:04

4 мин.

20:08

160 км.

4 ч. 17 мин.

Ужовка

20:58

3 мин.

21:01

199 км.

5 ч. 11 мин.

Красный Узел

21:58

26 мин.

22:24

249 км.

6 ч. 11 мин.

Саранск

23:06

42 мин.

23:48

275 км.

7 ч. 19 мин.

Пенза 1

03:10

50 мин.

04:00

385 км.

11 ч. 23 мин.

Колышлей

05:17

3 мин.

05:20

449 км.

13 ч. 30 мин.

Сердобск

05:58

12 мин.

06:10

483 км.

14 ч. 11 мин.

Ртищево 1

07:01

37 мин.

07:38

518 км.

15 ч. 14 мин.

Салтыковка

08:13

2 мин.

08:15

543 км.

16 ч. 26 мин.

Екатериновка

08:33

2 мин.

08:35

562 км.

16 ч. 46 мин.

Аткарск

09:19

2 мин.

09:21

611 км.

17 ч. 32 мин.

Татищево

10:03

2 мин.

10:05

657 км.

18 ч. 16 мин.

Саратов 1
Пассажирский

10:52

37 мин.

11:29

688 км.

19 ч. 5 мин.

Паницкая

12:49

5 мин.

12:54

739 км.

21 ч. 2 мин.

Карамыш

13:19

2 мин.

13:21

764 км.

21 ч. 32 мин.

Петров Вал

15:00

16 мин.

15:16

858 км.

23 ч. 13 мин.

Волгоград 1

19:23

60 мин.

20:23

1024 км.

1 д. 3 ч. 36 мин.

Суровикино

23:05

2 мин.

23:07

1147 км.

1 д. 7 ч. 18 мин.

Обливская

23:33

2 мин.

23:35

1173 км.

1 д. 7 ч. 46 мин.

Чернышков

00:04

2 мин.

00:06

1197 км.

1 д. 8 ч. 17 мин.

Морозовская

00:40

20 мин.

01:00

1226 км.

1 д. 8 ч. 53 мин.

Тацинская

02:10

5 мин.

02:15

1270 км.

1 д. 10 ч. 23 мин.

Белая Калитва

03:10

5 мин.

03:15

1306 км.

1 д. 11 ч. 23 мин.

Лихая

04:30

35 мин.

05:05

1350 км.

1 д. 12 ч. 43 мин.

Зверево

05:31

2 мин.

05:33

1366 км.

1 д. 13 ч. 44 мин.

Сулин

05:51

9 мин.

06:00

1381 км.

1 д. 14 ч. 4 мин.

Шахтная

06:28

2 мин.

06:30

1399 км.

1 д. 14 ч. 41 мин.

Новочеркасск

08:33

2 мин.

08:35

1435 км.

1 д. 16 ч. 46 мин.

Ростов
Главный

09:23

24 мин.

09:47

1473 км.

1 д. 17 ч. 36 мин.

Староминская-Тимашевск

11:11

3 мин.

11:14

1564 км.

1 д. 19 ч. 24 мин.

Каневская

11:52

4 мин.

11:56

1611 км.

1 д. 20 ч. 5 мин.

Брюховецкая

12:24

4 мин.

12:28

1643 км.

1 д. 20 ч. 37 мин.

Краснодар 1

14:42

38 мин.

15:20

1729 км.

1 д. 22 ч. 55 мин.

Ильская

16:05

2 мин.

16:07

1767 км.

2 д. 0 ч. 18 мин.

Абинская

16:46

2 мин.

16:48

1799 км.

2 д. 0 ч. 59 мин.

Крымская

17:02

5 мин.

17:07

1810 км.

2 д. 1 ч. 15 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

17:45

15 мин.

18:00

1838 км.

2 д. 1 ч. 58 мин.

Новороссийск

18:30

1852 км.

2 д. 2 ч. 43 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Нижний Новгород → Новороссийск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Нижний Новгород и Новороссийск

Информация о поезде 339Г

Планируете поездку по маршруту Нижний Новгород — Новороссийск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 339Г. Этот поезд отправляется со станции Нижний Новгород в 15:47 и прибывает на конечную станцию Новороссийск в 18:30. Вся дорога занимает 2 д. 2 ч. 43 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 43 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2792 руб.
  • стоимость купейного места – 14321 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 339Г Нижний Новгород - Новороссийск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Волгоград 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2792 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Анита

    Ехала с детьми из Нижнего в Новороссийск. Билет взяли в 9й выгон. Всё очень понравилось. Во время поездки несколько раз в вагоне делалась уборка. Проводники со своей работой справляются хорошо. Биотуалеты чистые, приятно зайти.

  2. Влад Ольгин

    Вагон не плохой. Все нужное для комфортного пути есть: биотуалет, горячая вода, кондиционер. Уборка проводилась регулярно. Горячий чай можно было попросить у проводницы, правда, приходилось ждать.

  3. Ольга

    Добрый день. Поезд попался очень скрипучий и старый. Не ожидал что будут такие убитые напрочь матрасы. С желтыми разводами и черт знает чем еще. В руки противно было брать! Даже наволочка была с дыркой. И это за 5000 рублей!!!!!!!!!! Вашу мать

  4. Анатолий Черкасов

    Переполненная мусорка, из которой вываливается все на пол, Туалет один вообще не работал за время поездки. После того как обратились к проводнику и сделали замечание – только тогда что-то начало убираться.

  5. Анжелика

    Я ехала 10.08.2020 – в поезде было очень чисто и уютно. Проводница была милая женщина. Дискомфорт был только от пассажиров которые не знают как себя нужно вести.

  6. Нина Ивановна

    Круто что в вагоне стоял нормальный кондиционер который охлаждал вагон до преемлемой температуры. Не люблю когда в вагоне жара и дышат нечем.

  7. Святослав

    Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
