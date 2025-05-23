16:03
1 д. 21 ч. 30 мин.
13:33
40
Маршрут следования поезда 253Й Уфа — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
16:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чишмы 1
17:57
17:59
40 км.
1 ч. 54 мин.
Раевка
18:53
18:55
105 км.
2 ч. 50 мин.
Аксаково
20:06
20:08
156 км.
4 ч. 3 мин.
Приютово
20:25
20:27
175 км.
4 ч. 22 мин.
Абдулино
21:03
21:05
205 км.
5 ч. 0 мин.
Бугуруслан
22:39
22:41
286 км.
6 ч. 36 мин.
Похвистнево
22:59
23:01
305 км.
6 ч. 56 мин.
Новоотрадная
00:02
00:04
366 км.
7 ч. 59 мин.
Самара
01:37
02:18
449 км.
9 ч. 34 мин.
Новокуйбышевская
02:44
02:46
465 км.
10 ч. 41 мин.
Чапаевск
03:12
03:14
485 км.
11 ч. 9 мин.
Пугачевск
06:03
06:05
608 км.
14 ч. 0 мин.
Балаково
07:23
07:26
676 км.
15 ч. 20 мин.
Вольск 2
08:20
08:23
710 км.
16 ч. 17 мин.
Сенная
08:58
09:13
734 км.
16 ч. 55 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:45
12:22
829 км.
19 ч. 42 мин.
Петров Вал
16:42
16:44
994 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Волгоград 1
19:59
20:35
1160 км.
1 д. 3 ч. 56 мин.
Сарепта
21:08
21:10
1181 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Жутово
22:40
22:41
1269 км.
1 д. 6 ч. 37 мин.
Котельниково
23:33
23:35
1322 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Ремонтная
00:21
00:24
1359 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Зимовники
00:58
01:01
1395 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Двойная
01:55
01:58
1439 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Пролетарская
02:38
02:41
1471 км.
1 д. 10 ч. 35 мин.
Сальск
03:16
03:34
1498 км.
1 д. 11 ч. 13 мин.
Песчанокопская
04:37
04:42
1547 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Белоглинская
05:05
05:10
1567 км.
1 д. 13 ч. 2 мин.
Ея
05:32
05:35
1585 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
Ровное
05:46
05:49
1593 км.
1 д. 13 ч. 43 мин.
Тихорецкая
06:33
06:51
1629 км.
1 д. 14 ч. 30 мин.
Выселки
07:53
07:58
1676 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Кореновск
08:47
08:52
1695 км.
1 д. 16 ч. 44 мин.
Динская
09:35
09:45
1729 км.
1 д. 17 ч. 32 мин.
Краснодар 1
10:16
10:37
1756 км.
1 д. 18 ч. 13 мин.
Абинская
11:51
11:53
1824 км.
1 д. 19 ч. 48 мин.
Крымская
12:08
12:13
1835 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:48
13:03
1863 км.
1 д. 20 ч. 45 мин.
Новороссийск
13:33
1877 км.
1 д. 21 ч. 30 мин.
