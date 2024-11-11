Поезд 456У Новороссийск — Челябинск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:45

Новороссийск

2 д. 9 ч. 15 мин.

04:00

Челябинск

45

Маршрут следования поезда 456У Новороссийск — Челябинск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новороссийск — Челябинск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новороссийск

18:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

19:12

4 мин.

19:16

14 км.

0 ч. 27 мин.

Крымская

19:48

5 мин.

19:53

42 км.

1 ч. 3 мин.

Абинская

20:08

2 мин.

20:10

53 км.

1 ч. 23 мин.

Краснодар 1

21:15

5 мин.

21:20

121 км.

2 ч. 30 мин.

Динская

22:20

18 мин.

22:38

148 км.

3 ч. 35 мин.

Кореновск

23:20

4 мин.

23:24

182 км.

4 ч. 35 мин.

Выселки

23:50

2 мин.

23:52

201 км.

5 ч. 5 мин.

Тихорецкая

00:50

17 мин.

01:07

248 км.

6 ч. 5 мин.

Песчанокопская

03:24

19 мин.

03:43

330 км.

8 ч. 39 мин.

Сальск

04:48

32 мин.

05:20

379 км.

10 ч. 3 мин.

Зимовники

07:28

4 мин.

07:32

481 км.

12 ч. 43 мин.

Ремонтная

08:12

6 мин.

08:18

517 км.

13 ч. 27 мин.

Котельниково

09:14

2 мин.

09:16

554 км.

14 ч. 29 мин.

Жутово

10:08

2 мин.

10:10

607 км.

15 ч. 23 мин.

Сарепта

11:52

3 мин.

11:55

695 км.

17 ч. 7 мин.

Волгоград 1

12:32

42 мин.

13:14

716 км.

17 ч. 47 мин.

Петров Вал

16:32

5 мин.

16:37

882 км.

21 ч. 47 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:29

41 мин.

21:10

1047 км.

1 д. 1 ч. 44 мин.

Сенная

23:44

19 мин.

00:03

1142 км.

1 д. 4 ч. 59 мин.

Вольск 2

00:40

10 мин.

00:50

1166 км.

1 д. 5 ч. 55 мин.

Балаково

01:39

10 мин.

01:49

1200 км.

1 д. 6 ч. 54 мин.

Пугачевск

03:10

14 мин.

03:24

1268 км.

1 д. 8 ч. 25 мин.

Чапаевск

06:05

2 мин.

06:07

1391 км.

1 д. 11 ч. 20 мин.

Новокуйбышевская

06:30

2 мин.

06:32

1411 км.

1 д. 11 ч. 45 мин.

Самара

06:59

121 мин.

09:00

1427 км.

1 д. 12 ч. 14 мин.

Новоотрадная

10:17

2 мин.

10:19

1510 км.

1 д. 15 ч. 32 мин.

Похвистнево

11:12

2 мин.

11:14

1571 км.

1 д. 16 ч. 27 мин.

Бугуруслан

11:35

2 мин.

11:37

1590 км.

1 д. 16 ч. 50 мин.

Абдулино

12:50

2 мин.

12:52

1671 км.

1 д. 18 ч. 5 мин.

Приютово

13:32

2 мин.

13:34

1701 км.

1 д. 18 ч. 47 мин.

Аксаково

13:56

3 мин.

13:59

1720 км.

1 д. 19 ч. 11 мин.

Раевка

15:15

2 мин.

15:17

1771 км.

1 д. 20 ч. 30 мин.

Чишмы 1

16:19

2 мин.

16:21

1836 км.

1 д. 21 ч. 34 мин.

Уфа

17:57

25 мин.

18:22

1876 км.

1 д. 23 ч. 12 мин.

Аша

20:13

2 мин.

20:15

1964 км.

2 д. 1 ч. 28 мин.

Миньяр

20:38

2 мин.

20:40

1981 км.

2 д. 1 ч. 53 мин.

Кропачево

21:25

15 мин.

21:40

2011 км.

2 д. 2 ч. 40 мин.

Усть-Катав

22:08

2 мин.

22:10

2026 км.

2 д. 3 ч. 23 мин.

Вязовая

22:27

2 мин.

22:29

2037 км.

2 д. 3 ч. 42 мин.

Сулея

23:13

2 мин.

23:15

2079 км.

2 д. 4 ч. 28 мин.

Бердяуш

23:40

2 мин.

23:42

2095 км.

2 д. 4 ч. 55 мин.

Златоуст

00:47

5 мин.

00:52

2131 км.

2 д. 6 ч. 2 мин.

Миасс 1

02:02

5 мин.

02:07

2163 км.

2 д. 7 ч. 17 мин.

Челябинск-Главный

04:00

2245 км.

2 д. 9 ч. 15 мин.

Информация о поезде 456У

Планируете поездку по маршруту Новороссийск — Челябинск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 456У. Этот поезд отправляется со станции Новороссийск в 18:45 и прибывает на конечную станцию Челябинск в 04:00. Вся дорога занимает 2 д. 9 ч. 15 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 50 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 456У Новороссийск - Челябинск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

121 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Дарья

    Девочки проводницы молодцы. К ним нет вопросов. Но непонятно почему в вагоне не было кондиционера хотя на улице лето и жара невыносимая. Ехала как в финской бане. Я когда билет покупала думала что это само собой разумеющееся.

  2. Олег Петрович

    Окна не открыть. В вагоне жарень. Кондиционера нет. Туалеты чем дальше едешь – тем становятся грязнее и вонючее.

  3. Тамара Васильевна

    Добрый день. Спасибо за приятную поездку. В вагоне было очень хорошее постельное белье. Ни одной дырочки. Белоснежное и приятное на ощуп. В туалете были даже бумажные полотенца. Поездкой очень довольна.

  4. Владимир Игнатьевич

    Пока ехали на моей памяти раз 5 убирались в вагоне. Очень чисто и приятно ехать когда в вагоне такие исполнительные проводницы. В остальном всё отлично. Ехал в 13 вагоне.

  5. Ксения Литвина

    Поезд на уровне. Есть даже туалет отдельный для инвалидов. Причем очень хорошо оборудованный. Ехала и наслаждалась. В поезде кондей.

