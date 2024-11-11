Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 456У Новороссийск — Челябинск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:45
2 д. 9 ч. 15 мин.
04:00
45
Маршрут следования поезда 456У Новороссийск — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
18:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
19:12
19:16
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
19:48
19:53
42 км.
1 ч. 3 мин.
Абинская
20:08
20:10
53 км.
1 ч. 23 мин.
Краснодар 1
21:15
21:20
121 км.
2 ч. 30 мин.
Динская
22:20
22:38
148 км.
3 ч. 35 мин.
Кореновск
23:20
23:24
182 км.
4 ч. 35 мин.
Выселки
23:50
23:52
201 км.
5 ч. 5 мин.
Тихорецкая
00:50
01:07
248 км.
6 ч. 5 мин.
Песчанокопская
03:24
03:43
330 км.
8 ч. 39 мин.
Сальск
04:48
05:20
379 км.
10 ч. 3 мин.
Зимовники
07:28
07:32
481 км.
12 ч. 43 мин.
Ремонтная
08:12
08:18
517 км.
13 ч. 27 мин.
Котельниково
09:14
09:16
554 км.
14 ч. 29 мин.
Жутово
10:08
10:10
607 км.
15 ч. 23 мин.
Сарепта
11:52
11:55
695 км.
17 ч. 7 мин.
Волгоград 1
12:32
13:14
716 км.
17 ч. 47 мин.
Петров Вал
16:32
16:37
882 км.
21 ч. 47 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:29
21:10
1047 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Сенная
23:44
00:03
1142 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Вольск 2
00:40
00:50
1166 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Балаково
01:39
01:49
1200 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Пугачевск
03:10
03:24
1268 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Чапаевск
06:05
06:07
1391 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Новокуйбышевская
06:30
06:32
1411 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Самара
06:59
09:00
1427 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Новоотрадная
10:17
10:19
1510 км.
1 д. 15 ч. 32 мин.
Похвистнево
11:12
11:14
1571 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Бугуруслан
11:35
11:37
1590 км.
1 д. 16 ч. 50 мин.
Абдулино
12:50
12:52
1671 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Приютово
13:32
13:34
1701 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Аксаково
13:56
13:59
1720 км.
1 д. 19 ч. 11 мин.
Раевка
15:15
15:17
1771 км.
1 д. 20 ч. 30 мин.
Чишмы 1
16:19
16:21
1836 км.
1 д. 21 ч. 34 мин.
Уфа
17:57
18:22
1876 км.
1 д. 23 ч. 12 мин.
Аша
20:13
20:15
1964 км.
2 д. 1 ч. 28 мин.
Миньяр
20:38
20:40
1981 км.
2 д. 1 ч. 53 мин.
Кропачево
21:25
21:40
2011 км.
2 д. 2 ч. 40 мин.
Усть-Катав
22:08
22:10
2026 км.
2 д. 3 ч. 23 мин.
Вязовая
22:27
22:29
2037 км.
2 д. 3 ч. 42 мин.
Сулея
23:13
23:15
2079 км.
2 д. 4 ч. 28 мин.
Бердяуш
23:40
23:42
2095 км.
2 д. 4 ч. 55 мин.
Златоуст
00:47
00:52
2131 км.
2 д. 6 ч. 2 мин.
Миасс 1
02:02
02:07
2163 км.
2 д. 7 ч. 17 мин.
Челябинск-Главный
04:00
2245 км.
2 д. 9 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Девочки проводницы молодцы. К ним нет вопросов. Но непонятно почему в вагоне не было кондиционера хотя на улице лето и жара невыносимая. Ехала как в финской бане. Я когда билет покупала думала что это само собой разумеющееся.
Окна не открыть. В вагоне жарень. Кондиционера нет. Туалеты чем дальше едешь – тем становятся грязнее и вонючее.
Добрый день. Спасибо за приятную поездку. В вагоне было очень хорошее постельное белье. Ни одной дырочки. Белоснежное и приятное на ощуп. В туалете были даже бумажные полотенца. Поездкой очень довольна.
Пока ехали на моей памяти раз 5 убирались в вагоне. Очень чисто и приятно ехать когда в вагоне такие исполнительные проводницы. В остальном всё отлично. Ехал в 13 вагоне.
Поезд на уровне. Есть даже туалет отдельный для инвалидов. Причем очень хорошо оборудованный. Ехала и наслаждалась. В поезде кондей.