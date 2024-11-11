Маршрут следования и продажа билетов
13:12
3 д. 0 ч. 39 мин.
13:51
28
Маршрут следования поезда 319Ж Волгоград — Куляб (Таджикистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Куляб (Таджикистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
13:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
13:53
14:03
21 км.
0 ч. 41 мин.
Владимировка
15:53
16:01
139 км.
2 ч. 41 мин.
Верхний Баскунчак
16:47
16:57
180 км.
3 ч. 35 мин.
Аксарайская
19:41
22:01
366 км.
6 ч. 29 мин.
Ганюшкино
22:37
00:07
447 км.
9 ч. 25 мин.
Исатай
01:16
01:21
525 км.
12 ч. 4 мин.
Ак-Кистау
02:26
02:31
610 км.
13 ч. 14 мин.
Атырау
03:38
03:58
682 км.
14 ч. 26 мин.
Доссор
05:33
05:38
768 км.
16 ч. 21 мин.
Макат
06:15
06:35
799 км.
17 ч. 3 мин.
Кульсары
08:15
08:40
888 км.
19 ч. 3 мин.
Бейнеу
11:56
13:26
1093 км.
22 ч. 44 мин.
Кунград
23:50
00:20
1478 км.
1 д. 10 ч. 38 мин.
Мискин
05:17
06:07
1749 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Бухара 1
12:26
13:23
2082 км.
1 д. 23 ч. 14 мин.
Карши
16:03
16:28
2227 км.
2 д. 2 ч. 51 мин.
Кумкурган
22:17
22:49
2419 км.
2 д. 9 ч. 5 мин.
Пахтаабад
02:11
02:13
2504 км.
2 д. 12 ч. 59 мин.
Душанбе 1
03:46
05:00
2562 км.
2 д. 14 ч. 34 мин.
Рохаты
05:15
05:17
2568 км.
2 д. 16 ч. 3 мин.
Янги-Базар
05:40
05:50
2580 км.
2 д. 16 ч. 28 мин.
Яван
07:24
07:29
2604 км.
2 д. 18 ч. 12 мин.
Вахш
08:31
08:33
2639 км.
2 д. 19 ч. 19 мин.
Хатлон
08:57
09:22
2656 км.
2 д. 19 ч. 45 мин.
Сангтуда
09:56
09:58
2681 км.
2 д. 20 ч. 44 мин.
Дангара
11:02
11:04
2699 км.
2 д. 21 ч. 50 мин.
Куляб
13:51
2745 км.
3 д. 0 ч. 39 мин.
