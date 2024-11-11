Поезд 461Й Уфа — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 461Й Уфа — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

12:43

Уфа

2 д. 1 ч. 31 мин.

14:14

Адлер

48

Расписание поезда Уфа — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Уфа

12:43

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чишмы 1

14:06

1 мин.

14:07

40 км.

1 ч. 23 мин.

Раевка

15:05

2 мин.

15:07

105 км.

2 ч. 22 мин.

Аксаково

16:25

3 мин.

16:28

156 км.

3 ч. 42 мин.

Приютово

16:47

2 мин.

16:49

175 км.

4 ч. 4 мин.

Абдулино

17:23

12 мин.

17:35

205 км.

4 ч. 40 мин.

Бугуруслан

18:56

2 мин.

18:58

286 км.

6 ч. 13 мин.

Похвистнево

19:17

2 мин.

19:19

305 км.

6 ч. 34 мин.

Новоотрадная

20:10

2 мин.

20:12

366 км.

7 ч. 27 мин.

Самара

21:40

32 мин.

22:12

449 км.

8 ч. 57 мин.

Новокуйбышевская

22:35

2 мин.

22:37

465 км.

9 ч. 52 мин.

Чапаевск

22:58

2 мин.

23:00

485 км.

10 ч. 15 мин.

Тополек

00:57

2 мин.

00:59

571 км.

12 ч. 14 мин.

Пугачевск

01:59

20 мин.

02:19

608 км.

13 ч. 16 мин.

Рукополь

02:50

4 мин.

02:54

631 км.

14 ч. 7 мин.

Римско-Корсаковка

03:29

2 мин.

03:31

660 км.

14 ч. 46 мин.

Ершов

04:03

18 мин.

04:21

691 км.

15 ч. 20 мин.

Плес

04:59

2 мин.

05:01

726 км.

16 ч. 16 мин.

Мокроус

05:22

4 мин.

05:26

745 км.

16 ч. 39 мин.

Урбах

05:57

8 мин.

06:05

782 км.

17 ч. 14 мин.

Золотая Степь

06:27

2 мин.

06:29

796 км.

17 ч. 44 мин.

Анисовка

07:22

2 мин.

07:24

847 км.

18 ч. 39 мин.

Саратов 1
Пассажирский

08:11

38 мин.

08:49

862 км.

19 ч. 28 мин.

Петров Вал

12:33

2 мин.

12:35

1027 км.

23 ч. 50 мин.

Волгоград 1

16:00

58 мин.

16:58

1193 км.

1 д. 3 ч. 17 мин.

Сарепта

17:35

2 мин.

17:37

1214 км.

1 д. 4 ч. 52 мин.

Жутово

19:08

2 мин.

19:10

1302 км.

1 д. 6 ч. 25 мин.

Котельниково

20:04

2 мин.

20:06

1355 км.

1 д. 7 ч. 21 мин.

Ремонтная

20:48

2 мин.

20:50

1392 км.

1 д. 8 ч. 5 мин.

Зимовники

21:23

2 мин.

21:25

1428 км.

1 д. 8 ч. 40 мин.

Куберле

22:20

2 мин.

22:22

1453 км.

1 д. 9 ч. 37 мин.

Пролетарская

23:13

2 мин.

23:15

1504 км.

1 д. 10 ч. 30 мин.

Сальск

23:43

18 мин.

00:01

1531 км.

1 д. 11 ч. 0 мин.

Песчанокопская

00:53

3 мин.

00:56

1580 км.

1 д. 12 ч. 10 мин.

Белоглинская

01:16

4 мин.

01:20

1600 км.

1 д. 12 ч. 33 мин.

Ея

01:41

2 мин.

01:43

1618 км.

1 д. 12 ч. 58 мин.

Тихорецкая

02:51

3 мин.

02:54

1663 км.

1 д. 14 ч. 8 мин.

Выселки

03:52

5 мин.

03:57

1710 км.

1 д. 15 ч. 9 мин.

Кореновск

04:22

8 мин.

04:30

1729 км.

1 д. 15 ч. 39 мин.

Динская

05:05

5 мин.

05:10

1763 км.

1 д. 16 ч. 22 мин.

Краснодар 1

06:07

23 мин.

06:30

1790 км.

1 д. 17 ч. 24 мин.

Горячий Ключ

08:17

64 мин.

09:21

1832 км.

1 д. 19 ч. 34 мин.

Туапсе

11:16

7 мин.

11:23

1893 км.

1 д. 22 ч. 33 мин.

Лазаревская

12:02

21 мин.

12:23

1920 км.

1 д. 23 ч. 19 мин.

Лоо

13:05

2 мин.

13:07

1952 км.

2 д. 0 ч. 22 мин.

Сочи

13:30

12 мин.

13:42

1968 км.

2 д. 0 ч. 47 мин.

Хоста

14:01

2 мин.

14:03

1981 км.

2 д. 1 ч. 18 мин.

Адлер

14:14

1989 км.

2 д. 1 ч. 31 мин.

Информация о поезде 461Й

Планируете поездку по маршруту Уфа — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 461Й. Этот поезд отправляется со станции Уфа в 12:43 и прибывает на конечную станцию Адлер в 14:14. Вся дорога занимает 2 д. 1 ч. 31 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 57 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5085 руб.
  • стоимость купейного места – 24831 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 461Й Уфа - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

48 станций

Самая длинная остановка:

64 мин. – станция Горячий Ключ

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5085 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Аня

    Мы ехали в 6 вагоне. Впечатления от поездки только самые положительные. В вагоне очень чисто. Комфортная температура была на протяжении всей поездки. Потому что работал исправно кондиционер.

  2. Андрей Васильевич

    В туалете были одноразовые сидения, туалетная бумага и бумажные полотенца + мыло и антиептик. Я находился в культурном шоке, потому что такого ни разу в поездах этого класса не наблюдал. Браво.

  3. Ольга

    Беспардонный проводник. Зашел к нам в купе и начал РАСКЛАДЫВАТЬ свою сувенирную продукцию вообще не спросив у нас а надо ли это все нам!!!! Нагласть зашкаливает!

  4. Амелия

    Ехала в 3 вагоне. Проводница колхозница какая-то. В вагоне грязь, разговаривать нормально не умеет. Язык не поворачивается сказать куда ей нужно идти работать. Но вы я думаю поняли меня

  5. Макар

    Всю дорогу было ехать довольно комфортно. Работал кондиционер. Проводница не навязывала свои услуги и одновременно была всегда в доступности.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
