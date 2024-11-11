Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 461Й Уфа — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
12:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чишмы 1
14:06
14:07
40 км.
1 ч. 23 мин.
Раевка
15:05
15:07
105 км.
2 ч. 22 мин.
Аксаково
16:25
16:28
156 км.
3 ч. 42 мин.
Приютово
16:47
16:49
175 км.
4 ч. 4 мин.
Абдулино
17:23
17:35
205 км.
4 ч. 40 мин.
Бугуруслан
18:56
18:58
286 км.
6 ч. 13 мин.
Похвистнево
19:17
19:19
305 км.
6 ч. 34 мин.
Новоотрадная
20:10
20:12
366 км.
7 ч. 27 мин.
Самара
21:40
22:12
449 км.
8 ч. 57 мин.
Новокуйбышевская
22:35
22:37
465 км.
9 ч. 52 мин.
Чапаевск
22:58
23:00
485 км.
10 ч. 15 мин.
Тополек
00:57
00:59
571 км.
12 ч. 14 мин.
Пугачевск
01:59
02:19
608 км.
13 ч. 16 мин.
Рукополь
02:50
02:54
631 км.
14 ч. 7 мин.
Римско-Корсаковка
03:29
03:31
660 км.
14 ч. 46 мин.
Ершов
04:03
04:21
691 км.
15 ч. 20 мин.
Плес
04:59
05:01
726 км.
16 ч. 16 мин.
Мокроус
05:22
05:26
745 км.
16 ч. 39 мин.
Урбах
05:57
06:05
782 км.
17 ч. 14 мин.
Золотая Степь
06:27
06:29
796 км.
17 ч. 44 мин.
Анисовка
07:22
07:24
847 км.
18 ч. 39 мин.
Саратов 1
Пассажирский
08:11
08:49
862 км.
19 ч. 28 мин.
Петров Вал
12:33
12:35
1027 км.
23 ч. 50 мин.
Волгоград 1
16:00
16:58
1193 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Сарепта
17:35
17:37
1214 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Жутово
19:08
19:10
1302 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Котельниково
20:04
20:06
1355 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Ремонтная
20:48
20:50
1392 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Зимовники
21:23
21:25
1428 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Куберле
22:20
22:22
1453 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Пролетарская
23:13
23:15
1504 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Сальск
23:43
00:01
1531 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Песчанокопская
00:53
00:56
1580 км.
1 д. 12 ч. 10 мин.
Белоглинская
01:16
01:20
1600 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Ея
01:41
01:43
1618 км.
1 д. 12 ч. 58 мин.
Тихорецкая
02:51
02:54
1663 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Выселки
03:52
03:57
1710 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Кореновск
04:22
04:30
1729 км.
1 д. 15 ч. 39 мин.
Динская
05:05
05:10
1763 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Краснодар 1
06:07
06:30
1790 км.
1 д. 17 ч. 24 мин.
Горячий Ключ
08:17
09:21
1832 км.
1 д. 19 ч. 34 мин.
Туапсе
11:16
11:23
1893 км.
1 д. 22 ч. 33 мин.
Лазаревская
12:02
12:23
1920 км.
1 д. 23 ч. 19 мин.
Лоо
13:05
13:07
1952 км.
2 д. 0 ч. 22 мин.
Сочи
13:30
13:42
1968 км.
2 д. 0 ч. 47 мин.
Хоста
14:01
14:03
1981 км.
2 д. 1 ч. 18 мин.
Адлер
14:14
1989 км.
2 д. 1 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мы ехали в 6 вагоне. Впечатления от поездки только самые положительные. В вагоне очень чисто. Комфортная температура была на протяжении всей поездки. Потому что работал исправно кондиционер.
В туалете были одноразовые сидения, туалетная бумага и бумажные полотенца + мыло и антиептик. Я находился в культурном шоке, потому что такого ни разу в поездах этого класса не наблюдал. Браво.
Беспардонный проводник. Зашел к нам в купе и начал РАСКЛАДЫВАТЬ свою сувенирную продукцию вообще не спросив у нас а надо ли это все нам!!!! Нагласть зашкаливает!
Ехала в 3 вагоне. Проводница колхозница какая-то. В вагоне грязь, разговаривать нормально не умеет. Язык не поворачивается сказать куда ей нужно идти работать. Но вы я думаю поняли меня
Всю дорогу было ехать довольно комфортно. Работал кондиционер. Проводница не навязывала свои услуги и одновременно была всегда в доступности.