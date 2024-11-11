Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 142С Симферополь — Пермь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 142С Симферополь — Пермь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Пермь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
02:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
03:30
03:55
86 км.
1 ч. 20 мин.
Владиславовка
06:06
06:22
183 км.
3 ч. 56 мин.
Семь Колодезей
07:30
07:33
217 км.
5 ч. 20 мин.
Багерово
08:18
08:20
259 км.
6 ч. 8 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
08:35
08:39
269 км.
6 ч. 25 мин.
Тамань
09:05
09:35
313 км.
6 ч. 55 мин.
Тимашевская
13:02
13:04
469 км.
10 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
16:02
16:23
654 км.
13 ч. 52 мин.
Шахтная
18:18
18:20
722 км.
16 ч. 8 мин.
Лихая
20:12
20:38
769 км.
18 ч. 2 мин.
Белая Калитва
22:00
22:02
813 км.
19 ч. 50 мин.
Морозовская
00:10
00:17
892 км.
22 ч. 0 мин.
Чернышков
00:53
00:55
921 км.
22 ч. 43 мин.
Обливская
01:22
01:24
945 км.
23 ч. 12 мин.
Суровикино
01:48
01:51
971 км.
23 ч. 38 мин.
Волгоград 1
04:16
04:59
1094 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Петров Вал
08:26
08:28
1260 км.
1 д. 6 ч. 16 мин.
Карамыш
10:04
10:06
1354 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:40
12:20
1426 км.
1 д. 9 ч. 30 мин.
Сенная
14:42
14:44
1521 км.
1 д. 12 ч. 32 мин.
Возрождение
16:19
16:21
1622 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Сызрань Город
17:41
17:48
1674 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Чапаевск
20:45
20:47
1758 км.
1 д. 18 ч. 35 мин.
Новокуйбышевская
21:09
21:11
1778 км.
1 д. 18 ч. 59 мин.
Самара
21:34
22:16
1794 км.
1 д. 19 ч. 24 мин.
Новоотрадная
23:55
23:57
1877 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Похвистнево
00:57
00:59
1938 км.
1 д. 22 ч. 47 мин.
Бугуруслан
01:20
01:22
1957 км.
1 д. 23 ч. 10 мин.
Абдулино
02:53
02:55
2038 км.
2 д. 0 ч. 43 мин.
Аксаково
03:45
03:47
2087 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Раевка
04:54
04:56
2138 км.
2 д. 2 ч. 44 мин.
Уфа
07:13
07:49
2238 км.
2 д. 5 ч. 3 мин.
Аша
09:30
09:32
2326 км.
2 д. 7 ч. 20 мин.
Кропачево
10:32
10:47
2371 км.
2 д. 8 ч. 22 мин.
Усть-Катав
11:12
11:14
2386 км.
2 д. 9 ч. 2 мин.
Вязовая
11:30
11:32
2397 км.
2 д. 9 ч. 20 мин.
Сулея
12:19
12:21
2439 км.
2 д. 10 ч. 9 мин.
Бердяуш
12:44
12:46
2455 км.
2 д. 10 ч. 34 мин.
Златоуст
13:42
13:44
2491 км.
2 д. 11 ч. 32 мин.
Миасс 1
14:46
14:48
2523 км.
2 д. 12 ч. 36 мин.
Чебаркуль
15:09
15:11
2538 км.
2 д. 12 ч. 59 мин.
Челябинск-Главный
16:25
17:00
2607 км.
2 д. 14 ч. 15 мин.
Каменск-Уральский
20:03
20:05
2753 км.
2 д. 17 ч. 53 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:34
22:06
2846 км.
2 д. 19 ч. 24 мин.
Кунгур
02:15
02:17
3072 км.
3 д. 0 ч. 5 мин.
Пермь 2
03:47
3152 км.
3 д. 1 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Симферополь → Пермь Распечатать расписание поезда