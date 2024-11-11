Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 517Ж Волгоград — Ростов-на-Дону. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:00
11 ч. 24 мин.
10:24
Маршрут следования поезда 517Ж Волгоград — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
23:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Суровикино
01:34
01:36
123 км.
2 ч. 34 мин.
Морозовская
03:02
03:05
202 км.
4 ч. 2 мин.
Тацинская
04:05
04:08
246 км.
5 ч. 5 мин.
Белая Калитва
05:15
05:18
282 км.
6 ч. 15 мин.
Лихая
06:50
07:25
326 км.
7 ч. 50 мин.
Зверево
07:50
07:52
342 км.
8 ч. 50 мин.
Сулин
08:11
08:13
357 км.
9 ч. 11 мин.
Шахтная
08:41
08:46
375 км.
9 ч. 41 мин.
Новочеркасск
09:28
09:31
411 км.
10 ч. 28 мин.
Ростов
Главный
10:24
449 км.
11 ч. 24 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Волгоград → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда