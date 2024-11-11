Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 235Э Тында — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тында — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тында
03:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хорогочи
05:21
05:22
67 км.
1 ч. 31 мин.
Ларба
06:18
06:19
110 км.
2 ч. 28 мин.
Лопча
07:13
07:22
147 км.
3 ч. 23 мин.
Чильчи
08:15
08:16
182 км.
4 ч. 25 мин.
Дюгабуль
09:26
09:27
231 км.
5 ч. 36 мин.
Юктали
10:17
10:37
262 км.
6 ч. 27 мин.
Олекма
12:32
12:39
334 км.
8 ч. 42 мин.
Хани
13:44
13:49
382 км.
9 ч. 54 мин.
Икабья
16:07
16:12
454 км.
12 ч. 17 мин.
Новая Чара
16:50
17:25
491 км.
13 ч. 0 мин.
Куанда
19:58
20:03
635 км.
16 ч. 8 мин.
Таксимо
21:31
22:30
711 км.
17 ч. 41 мин.
Окусикан
00:27
00:46
792 км.
20 ч. 37 мин.
Кюхельбекерская
01:54
02:04
838 км.
22 ч. 4 мин.
Новый Уоян
03:25
03:38
905 км.
23 ч. 35 мин.
Ангоя
04:39
04:40
958 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Кичера
05:29
05:31
1008 км.
1 д. 1 ч. 39 мин.
Северобайкальск
06:33
07:38
1065 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Улькан
10:15
10:17
1166 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Киренга
11:04
11:06
1202 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Небель
11:53
11:54
1234 км.
1 д. 8 ч. 3 мин.
Ния
12:37
12:43
1259 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Звездная
13:17
13:18
1286 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Лена
15:00
15:13
1332 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Янталь
16:01
16:03
1365 км.
1 д. 12 ч. 11 мин.
Ручей
16:15
16:17
1374 км.
1 д. 12 ч. 25 мин.
Хребтовая
17:38
17:40
1426 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Коршуниха-Ангарская
18:06
18:19
1443 км.
1 д. 14 ч. 16 мин.
Видим
19:47
19:49
1508 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Речушка
20:16
20:18
1528 км.
1 д. 16 ч. 26 мин.
Кежемская
20:53
20:55
1554 км.
1 д. 17 ч. 3 мин.
Гидростроитель
21:48
21:51
1600 км.
1 д. 17 ч. 58 мин.
Падунские Пороги
22:10
22:15
1611 км.
1 д. 18 ч. 20 мин.
Вихоревка
23:10
23:35
1651 км.
1 д. 19 ч. 20 мин.
Чуна
01:30
01:32
1746 км.
1 д. 21 ч. 40 мин.
Сосновые Родники
01:46
01:48
1758 км.
1 д. 21 ч. 56 мин.
Новочунка
02:01
02:03
1769 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Парчум
02:22
02:25
1785 км.
1 д. 22 ч. 32 мин.
Тайшет
04:00
04:05
1853 км.
2 д. 0 ч. 10 мин.
Решоты
05:04
05:05
1907 км.
2 д. 1 ч. 14 мин.
Ингашская
05:44
05:45
1950 км.
2 д. 1 ч. 54 мин.
Иланская
06:12
06:29
1977 км.
2 д. 2 ч. 22 мин.
Канск-Енисейский
06:57
07:02
2000 км.
2 д. 3 ч. 7 мин.
Заозерная
08:10
08:13
2067 км.
2 д. 4 ч. 20 мин.
Уяр
08:47
08:48
2095 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Красноярск
Пассажирский
10:51
11:36
2191 км.
2 д. 7 ч. 1 мин.
Козулька
13:38
13:40
2281 км.
2 д. 9 ч. 48 мин.
Ачинск 1
14:42
14:47
2337 км.
2 д. 10 ч. 52 мин.
Боготол
15:56
15:58
2398 км.
2 д. 12 ч. 6 мин.
Тяжин
17:00
17:02
2461 км.
2 д. 13 ч. 10 мин.
Мариинск
17:52
18:19
2510 км.
2 д. 14 ч. 2 мин.
Анжерская
19:59
20:01
2615 км.
2 д. 16 ч. 9 мин.
Тайга
20:29
20:33
2641 км.
2 д. 16 ч. 39 мин.
Юрга 1
21:31
21:33
2703 км.
2 д. 17 ч. 41 мин.
Новосибирск
Главный
23:44
00:02
2847 км.
2 д. 19 ч. 54 мин.
Барабинск
04:08
04:38
3137 км.
3 д. 0 ч. 18 мин.
Чаны
05:46
05:48
3237 км.
3 д. 1 ч. 56 мин.
Татарская
06:22
06:24
3288 км.
3 д. 2 ч. 32 мин.
Калачинская
07:19
07:21
3377 км.
3 д. 3 ч. 29 мин.
Омск
Пассажирский
08:21
08:41
3453 км.
3 д. 4 ч. 31 мин.
Исилькуль
10:25
11:17
3588 км.
3 д. 6 ч. 35 мин.
Петропавловск
13:02
13:42
3721 км.
3 д. 9 ч. 12 мин.
Петухово
14:54
15:14
3806 км.
3 д. 11 ч. 4 мин.
Макушино
15:48
15:50
3851 км.
3 д. 11 ч. 58 мин.
Лебяжья-Сибирская
16:26
16:27
3897 км.
3 д. 12 ч. 36 мин.
Варгаши
16:58
16:59
3941 км.
3 д. 13 ч. 8 мин.
Курган
17:35
17:56
3973 км.
3 д. 13 ч. 45 мин.
Юргамыш
18:37
18:38
4028 км.
3 д. 14 ч. 47 мин.
Мишкино
19:05
19:06
4062 км.
3 д. 15 ч. 15 мин.
Шумиха
19:37
19:38
4103 км.
3 д. 15 ч. 47 мин.
Щучье
20:08
20:09
4138 км.
3 д. 16 ч. 18 мин.
Челябинск-Главный
21:21
22:09
4222 км.
3 д. 17 ч. 31 мин.
Миасс 1
23:41
23:43
4304 км.
3 д. 19 ч. 51 мин.
Златоуст
00:55
00:57
4336 км.
3 д. 21 ч. 5 мин.
Бердяуш
01:55
01:56
4372 км.
3 д. 22 ч. 5 мин.
Сулея
02:24
02:25
4388 км.
3 д. 22 ч. 34 мин.
Вязовая
03:14
03:15
4430 км.
3 д. 23 ч. 24 мин.
Усть-Катав
03:30
03:31
4441 км.
3 д. 23 ч. 40 мин.
Кропачево
03:55
04:18
4456 км.
4 д. 0 ч. 5 мин.
Уфа
07:21
07:53
4589 км.
4 д. 3 ч. 31 мин.
Раевка
10:04
10:06
4689 км.
4 д. 6 ч. 14 мин.
Шафраново
10:27
10:29
4702 км.
4 д. 6 ч. 37 мин.
Аксаково
11:18
11:21
4743 км.
4 д. 7 ч. 28 мин.
Приютово
11:39
11:41
4762 км.
4 д. 7 ч. 49 мин.
Абдулино
12:11
12:13
4792 км.
4 д. 8 ч. 21 мин.
Бугуруслан
13:42
13:44
4873 км.
4 д. 9 ч. 52 мин.
Самара
16:27
17:16
5032 км.
4 д. 12 ч. 37 мин.
Сызрань Город
20:34
20:46
5141 км.
4 д. 16 ч. 44 мин.
Возрождение
22:07
22:09
5193 км.
4 д. 18 ч. 17 мин.
Кулатка
22:31
22:33
5219 км.
4 д. 18 ч. 41 мин.
Сенная
23:36
23:38
5294 км.
4 д. 19 ч. 46 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:48
02:32
5389 км.
4 д. 21 ч. 58 мин.
Карамыш
04:18
04:21
5461 км.
5 д. 0 ч. 28 мин.
Петров Вал
06:01
06:04
5555 км.
5 д. 2 ч. 11 мин.
Волгоград 1
09:39
10:14
5721 км.
5 д. 5 ч. 49 мин.
Сарепта
10:51
10:53
5742 км.
5 д. 7 ч. 1 мин.
Жутово
12:26
12:28
5830 км.
5 д. 8 ч. 36 мин.
Котельниково
13:22
13:24
5883 км.
5 д. 9 ч. 32 мин.
Ремонтная
14:13
14:16
5920 км.
5 д. 10 ч. 23 мин.
Зимовники
14:58
15:01
5956 км.
5 д. 11 ч. 8 мин.
Куберле
15:32
15:34
5981 км.
5 д. 11 ч. 42 мин.
Пролетарская
16:33
16:36
6032 км.
5 д. 12 ч. 43 мин.
Сальск
17:10
17:30
6059 км.
5 д. 13 ч. 20 мин.
Белоглинская
18:50
18:55
6128 км.
5 д. 15 ч. 0 мин.
Ея
19:20
19:25
6146 км.
5 д. 15 ч. 30 мин.
Тихорецкая
20:22
20:40
6191 км.
5 д. 16 ч. 32 мин.
Выселки
21:50
22:00
6238 км.
5 д. 18 ч. 0 мин.
Кореновск
22:40
22:43
6257 км.
5 д. 18 ч. 50 мин.
Динская
00:02
00:05
6291 км.
5 д. 20 ч. 12 мин.
Краснодар 1
01:27
02:06
6318 км.
5 д. 21 ч. 37 мин.
Абинская
03:24
03:26
6386 км.
5 д. 23 ч. 34 мин.
Крымская
03:45
04:35
6397 км.
5 д. 23 ч. 55 мин.
Анапа
06:25
6451 км.
6 д. 2 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.
Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.
Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.
Всем привет! Понравилась в поезде чистота и проводница. Она раз 10 убиралась за время поездки. Только немного нанесут песка – она сразу с веником и совком. Мгновенно убирала, можно было спокойно ходить в носках по вагону. Очень приятно было ехать. Благодарю!
В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.