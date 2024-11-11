Поезд 235Э Тында — Анапа

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

03:50

Тында

6 д. 2 ч. 35 мин.

06:25

Анапа

114

Маршрут следования поезда 235Э Тында — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тында — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тында

03:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хорогочи

05:21

1 мин.

05:22

67 км.

1 ч. 31 мин.

Ларба

06:18

1 мин.

06:19

110 км.

2 ч. 28 мин.

Лопча

07:13

9 мин.

07:22

147 км.

3 ч. 23 мин.

Чильчи

08:15

1 мин.

08:16

182 км.

4 ч. 25 мин.

Дюгабуль

09:26

1 мин.

09:27

231 км.

5 ч. 36 мин.

Юктали

10:17

20 мин.

10:37

262 км.

6 ч. 27 мин.

Олекма

12:32

7 мин.

12:39

334 км.

8 ч. 42 мин.

Хани

13:44

5 мин.

13:49

382 км.

9 ч. 54 мин.

Икабья

16:07

5 мин.

16:12

454 км.

12 ч. 17 мин.

Новая Чара

16:50

35 мин.

17:25

491 км.

13 ч. 0 мин.

Куанда

19:58

5 мин.

20:03

635 км.

16 ч. 8 мин.

Таксимо

21:31

59 мин.

22:30

711 км.

17 ч. 41 мин.

Окусикан

00:27

19 мин.

00:46

792 км.

20 ч. 37 мин.

Кюхельбекерская

01:54

10 мин.

02:04

838 км.

22 ч. 4 мин.

Новый Уоян

03:25

13 мин.

03:38

905 км.

23 ч. 35 мин.

Ангоя

04:39

1 мин.

04:40

958 км.

1 д. 0 ч. 49 мин.

Кичера

05:29

2 мин.

05:31

1008 км.

1 д. 1 ч. 39 мин.

Северобайкальск

06:33

65 мин.

07:38

1065 км.

1 д. 2 ч. 43 мин.

Улькан

10:15

2 мин.

10:17

1166 км.

1 д. 6 ч. 25 мин.

Киренга

11:04

2 мин.

11:06

1202 км.

1 д. 7 ч. 14 мин.

Небель

11:53

1 мин.

11:54

1234 км.

1 д. 8 ч. 3 мин.

Ния

12:37

6 мин.

12:43

1259 км.

1 д. 8 ч. 47 мин.

Звездная

13:17

1 мин.

13:18

1286 км.

1 д. 9 ч. 27 мин.

Лена

15:00

13 мин.

15:13

1332 км.

1 д. 11 ч. 10 мин.

Янталь

16:01

2 мин.

16:03

1365 км.

1 д. 12 ч. 11 мин.

Ручей

16:15

2 мин.

16:17

1374 км.

1 д. 12 ч. 25 мин.

Хребтовая

17:38

2 мин.

17:40

1426 км.

1 д. 13 ч. 48 мин.

Коршуниха-Ангарская

18:06

13 мин.

18:19

1443 км.

1 д. 14 ч. 16 мин.

Видим

19:47

2 мин.

19:49

1508 км.

1 д. 15 ч. 57 мин.

Речушка

20:16

2 мин.

20:18

1528 км.

1 д. 16 ч. 26 мин.

Кежемская

20:53

2 мин.

20:55

1554 км.

1 д. 17 ч. 3 мин.

Гидростроитель

21:48

3 мин.

21:51

1600 км.

1 д. 17 ч. 58 мин.

Падунские Пороги

22:10

5 мин.

22:15

1611 км.

1 д. 18 ч. 20 мин.

Вихоревка

23:10

25 мин.

23:35

1651 км.

1 д. 19 ч. 20 мин.

Чуна

01:30

2 мин.

01:32

1746 км.

1 д. 21 ч. 40 мин.

Сосновые Родники

01:46

2 мин.

01:48

1758 км.

1 д. 21 ч. 56 мин.

Новочунка

02:01

2 мин.

02:03

1769 км.

1 д. 22 ч. 11 мин.

Парчум

02:22

3 мин.

02:25

1785 км.

1 д. 22 ч. 32 мин.

Тайшет

04:00

5 мин.

04:05

1853 км.

2 д. 0 ч. 10 мин.

Решоты

05:04

1 мин.

05:05

1907 км.

2 д. 1 ч. 14 мин.

Ингашская

05:44

1 мин.

05:45

1950 км.

2 д. 1 ч. 54 мин.

Иланская

06:12

17 мин.

06:29

1977 км.

2 д. 2 ч. 22 мин.

Канск-Енисейский

06:57

5 мин.

07:02

2000 км.

2 д. 3 ч. 7 мин.

Заозерная

08:10

3 мин.

08:13

2067 км.

2 д. 4 ч. 20 мин.

Уяр

08:47

1 мин.

08:48

2095 км.

2 д. 4 ч. 57 мин.

Красноярск
Пассажирский

10:51

45 мин.

11:36

2191 км.

2 д. 7 ч. 1 мин.

Козулька

13:38

2 мин.

13:40

2281 км.

2 д. 9 ч. 48 мин.

Ачинск 1

14:42

5 мин.

14:47

2337 км.

2 д. 10 ч. 52 мин.

Боготол

15:56

2 мин.

15:58

2398 км.

2 д. 12 ч. 6 мин.

Тяжин

17:00

2 мин.

17:02

2461 км.

2 д. 13 ч. 10 мин.

Мариинск

17:52

27 мин.

18:19

2510 км.

2 д. 14 ч. 2 мин.

Анжерская

19:59

2 мин.

20:01

2615 км.

2 д. 16 ч. 9 мин.

Тайга

20:29

4 мин.

20:33

2641 км.

2 д. 16 ч. 39 мин.

Юрга 1

21:31

2 мин.

21:33

2703 км.

2 д. 17 ч. 41 мин.

Новосибирск
Главный

23:44

18 мин.

00:02

2847 км.

2 д. 19 ч. 54 мин.

Барабинск

04:08

30 мин.

04:38

3137 км.

3 д. 0 ч. 18 мин.

Чаны

05:46

2 мин.

05:48

3237 км.

3 д. 1 ч. 56 мин.

Татарская

06:22

2 мин.

06:24

3288 км.

3 д. 2 ч. 32 мин.

Калачинская

07:19

2 мин.

07:21

3377 км.

3 д. 3 ч. 29 мин.

Омск
Пассажирский

08:21

20 мин.

08:41

3453 км.

3 д. 4 ч. 31 мин.

Исилькуль

10:25

52 мин.

11:17

3588 км.

3 д. 6 ч. 35 мин.

Петропавловск

13:02

40 мин.

13:42

3721 км.

3 д. 9 ч. 12 мин.

Петухово

14:54

20 мин.

15:14

3806 км.

3 д. 11 ч. 4 мин.

Макушино

15:48

2 мин.

15:50

3851 км.

3 д. 11 ч. 58 мин.

Лебяжья-Сибирская

16:26

1 мин.

16:27

3897 км.

3 д. 12 ч. 36 мин.

Варгаши

16:58

1 мин.

16:59

3941 км.

3 д. 13 ч. 8 мин.

Курган

17:35

21 мин.

17:56

3973 км.

3 д. 13 ч. 45 мин.

Юргамыш

18:37

1 мин.

18:38

4028 км.

3 д. 14 ч. 47 мин.

Мишкино

19:05

1 мин.

19:06

4062 км.

3 д. 15 ч. 15 мин.

Шумиха

19:37

1 мин.

19:38

4103 км.

3 д. 15 ч. 47 мин.

Щучье

20:08

1 мин.

20:09

4138 км.

3 д. 16 ч. 18 мин.

Челябинск-Главный

21:21

48 мин.

22:09

4222 км.

3 д. 17 ч. 31 мин.

Миасс 1

23:41

2 мин.

23:43

4304 км.

3 д. 19 ч. 51 мин.

Златоуст

00:55

2 мин.

00:57

4336 км.

3 д. 21 ч. 5 мин.

Бердяуш

01:55

1 мин.

01:56

4372 км.

3 д. 22 ч. 5 мин.

Сулея

02:24

1 мин.

02:25

4388 км.

3 д. 22 ч. 34 мин.

Вязовая

03:14

1 мин.

03:15

4430 км.

3 д. 23 ч. 24 мин.

Усть-Катав

03:30

1 мин.

03:31

4441 км.

3 д. 23 ч. 40 мин.

Кропачево

03:55

23 мин.

04:18

4456 км.

4 д. 0 ч. 5 мин.

Уфа

07:21

32 мин.

07:53

4589 км.

4 д. 3 ч. 31 мин.

Раевка

10:04

2 мин.

10:06

4689 км.

4 д. 6 ч. 14 мин.

Шафраново

10:27

2 мин.

10:29

4702 км.

4 д. 6 ч. 37 мин.

Аксаково

11:18

3 мин.

11:21

4743 км.

4 д. 7 ч. 28 мин.

Приютово

11:39

2 мин.

11:41

4762 км.

4 д. 7 ч. 49 мин.

Абдулино

12:11

2 мин.

12:13

4792 км.

4 д. 8 ч. 21 мин.

Бугуруслан

13:42

2 мин.

13:44

4873 км.

4 д. 9 ч. 52 мин.

Самара

16:27

49 мин.

17:16

5032 км.

4 д. 12 ч. 37 мин.

Сызрань Город

20:34

12 мин.

20:46

5141 км.

4 д. 16 ч. 44 мин.

Возрождение

22:07

2 мин.

22:09

5193 км.

4 д. 18 ч. 17 мин.

Кулатка

22:31

2 мин.

22:33

5219 км.

4 д. 18 ч. 41 мин.

Сенная

23:36

2 мин.

23:38

5294 км.

4 д. 19 ч. 46 мин.

Саратов 1
Пассажирский

01:48

44 мин.

02:32

5389 км.

4 д. 21 ч. 58 мин.

Карамыш

04:18

3 мин.

04:21

5461 км.

5 д. 0 ч. 28 мин.

Петров Вал

06:01

3 мин.

06:04

5555 км.

5 д. 2 ч. 11 мин.

Волгоград 1

09:39

35 мин.

10:14

5721 км.

5 д. 5 ч. 49 мин.

Сарепта

10:51

2 мин.

10:53

5742 км.

5 д. 7 ч. 1 мин.

Жутово

12:26

2 мин.

12:28

5830 км.

5 д. 8 ч. 36 мин.

Котельниково

13:22

2 мин.

13:24

5883 км.

5 д. 9 ч. 32 мин.

Ремонтная

14:13

3 мин.

14:16

5920 км.

5 д. 10 ч. 23 мин.

Зимовники

14:58

3 мин.

15:01

5956 км.

5 д. 11 ч. 8 мин.

Куберле

15:32

2 мин.

15:34

5981 км.

5 д. 11 ч. 42 мин.

Пролетарская

16:33

3 мин.

16:36

6032 км.

5 д. 12 ч. 43 мин.

Сальск

17:10

20 мин.

17:30

6059 км.

5 д. 13 ч. 20 мин.

Белоглинская

18:50

5 мин.

18:55

6128 км.

5 д. 15 ч. 0 мин.

Ея

19:20

5 мин.

19:25

6146 км.

5 д. 15 ч. 30 мин.

Тихорецкая

20:22

18 мин.

20:40

6191 км.

5 д. 16 ч. 32 мин.

Выселки

21:50

10 мин.

22:00

6238 км.

5 д. 18 ч. 0 мин.

Кореновск

22:40

3 мин.

22:43

6257 км.

5 д. 18 ч. 50 мин.

Динская

00:02

3 мин.

00:05

6291 км.

5 д. 20 ч. 12 мин.

Краснодар 1

01:27

39 мин.

02:06

6318 км.

5 д. 21 ч. 37 мин.

Абинская

03:24

2 мин.

03:26

6386 км.

5 д. 23 ч. 34 мин.

Крымская

03:45

50 мин.

04:35

6397 км.

5 д. 23 ч. 55 мин.

Анапа

06:25

6451 км.

6 д. 2 ч. 35 мин.

Информация о поезде 235Э

Планируете поездку по маршруту Тында — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 235Э. Этот поезд отправляется со станции Тында в 03:50 и прибывает на конечную станцию Анапа в 06:25. Вся дорога занимает 6 д. 2 ч. 35 мин., а суммарное время стоянок составляет - 18 ч. 58 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3576 руб.
  • стоимость купейного места – 8077 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 235Э Тында - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

114 станций

Самая длинная остановка:

65 мин. – станция Северобайкальск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3576 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Оксана

    Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.

  2. Николай Алексеевич

    Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.

  3. Рита Машерова

    Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.

  4. Ольга

    Всем привет! Понравилась в поезде чистота и проводница. Она раз 10 убиралась за время поездки. Только немного нанесут песка – она сразу с веником и совком. Мгновенно убирала, можно было спокойно ходить в носках по вагону. Очень приятно было ехать. Благодарю!

  5. Александр Валерьевич

    В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
