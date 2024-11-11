Поезд 537Й Уфа — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

05:40

Уфа

2 д. 1 ч. 30 мин.

07:10

Адлер

40

Маршрут следования поезда 537Й Уфа — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Уфа — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Уфа

05:40

0 км.

0 ч. 0 мин.

Раевка

07:58

2 мин.

08:00

100 км.

2 ч. 18 мин.

Шафраново

08:22

2 мин.

08:24

113 км.

2 ч. 42 мин.

Аксаково

09:13

2 мин.

09:15

154 км.

3 ч. 33 мин.

Приютово

09:34

2 мин.

09:36

173 км.

3 ч. 54 мин.

Абдулино

10:05

2 мин.

10:07

203 км.

4 ч. 25 мин.

Бугуруслан

11:25

2 мин.

11:27

284 км.

5 ч. 45 мин.

Похвистнево

11:44

2 мин.

11:46

303 км.

6 ч. 4 мин.

Новоотрадная

12:37

2 мин.

12:39

364 км.

6 ч. 57 мин.

Кинель

13:20

2 мин.

13:22

413 км.

7 ч. 40 мин.

Самара

14:00

45 мин.

14:45

447 км.

8 ч. 20 мин.

Новокуйбышевская

15:07

2 мин.

15:09

463 км.

9 ч. 27 мин.

Сызрань Город

17:55

12 мин.

18:07

558 км.

12 ч. 15 мин.

Возрождение

19:27

2 мин.

19:29

610 км.

13 ч. 47 мин.

Кулатка

19:52

2 мин.

19:54

636 км.

14 ч. 12 мин.

Сенная

21:01

2 мин.

21:03

711 км.

15 ч. 21 мин.

Саратов 1
Пассажирский

00:10

39 мин.

00:49

806 км.

18 ч. 30 мин.

Петров Вал

04:44

2 мин.

04:46

971 км.

23 ч. 4 мин.

Волгоград 1

08:04

33 мин.

08:37

1137 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Сарепта

09:14

3 мин.

09:17

1158 км.

1 д. 3 ч. 34 мин.

Жутово

11:21

3 мин.

11:24

1246 км.

1 д. 5 ч. 41 мин.

Котельниково

12:25

5 мин.

12:30

1299 км.

1 д. 6 ч. 45 мин.

Ремонтная

13:14

4 мин.

13:18

1336 км.

1 д. 7 ч. 34 мин.

Зимовники

13:55

3 мин.

13:58

1372 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Пролетарская

15:14

4 мин.

15:18

1448 км.

1 д. 9 ч. 34 мин.

Сальск

15:50

30 мин.

16:20

1475 км.

1 д. 10 ч. 10 мин.

Белоглинская

17:40

10 мин.

17:50

1544 км.

1 д. 12 ч. 0 мин.

Ровное

18:36

7 мин.

18:43

1570 км.

1 д. 12 ч. 56 мин.

Тихорецкая

19:58

17 мин.

20:15

1606 км.

1 д. 14 ч. 18 мин.

Выселки

21:46

8 мин.

21:54

1653 км.

1 д. 16 ч. 6 мин.

Кореновск

22:22

2 мин.

22:24

1672 км.

1 д. 16 ч. 42 мин.

Динская

23:20

2 мин.

23:22

1706 км.

1 д. 17 ч. 40 мин.

Краснодар 1

23:53

49 мин.

00:42

1733 км.

1 д. 18 ч. 13 мин.

Горячий Ключ

02:10

43 мин.

02:53

1775 км.

1 д. 20 ч. 30 мин.

Туапсе

04:21

13 мин.

04:34

1836 км.

1 д. 22 ч. 41 мин.

Лазаревская

05:12

2 мин.

05:14

1863 км.

1 д. 23 ч. 32 мин.

Лоо

05:59

3 мин.

06:02

1895 км.

2 д. 0 ч. 19 мин.

Сочи

06:28

10 мин.

06:38

1911 км.

2 д. 0 ч. 48 мин.

Хоста

06:57

2 мин.

06:59

1924 км.

2 д. 1 ч. 17 мин.

Адлер

07:10

1932 км.

2 д. 1 ч. 30 мин.

Погода на станциях Уфа и Адлер

Информация о поезде 537Й

Планируете поездку по маршруту Уфа — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 537Й. Этот поезд отправляется со станции Уфа в 05:40 и прибывает на конечную станцию Адлер в 07:10. Вся дорога занимает 2 д. 1 ч. 30 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 537Й

Количество остановок поезда:

40 станций

Самая длинная остановка:

49 мин. – станция Краснодар 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Татьяна

    Добрый день. В поезде было много пыли на окнах. Видимо давно не протирали. В вагоне был установлен биотуалет, что большой плюс. В нем было чисто, бумага на месте. Поездкой довольна.

  2. Миша

    Спасибо за поездку. Я остался полностью доволен. Выдали очень чистое постельное белье. Проводник профессионал.

  3. Зинаида Юрьевна

    Сильно дергало поезд. Будто машинист только вчера окончил учебу. В вагоне был дорогой чай и кофе. В остальном претензий нет)

  4. Милана

    Ехала с ребенком. Для детей в буфете ничего нет. Или сладости или то, что и взрослому лучше не кушать. Считаю, что можно было бы что-то придумать.

  5. Олег Петрович Воронько

    Вагон новый, проводницы вежливые. Поездка понравилась. Ехали в СВ. Места были широкие и очень удобные. Рекомендую

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
