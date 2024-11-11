Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 537Й Уфа — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 537Й Уфа — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
05:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Раевка
07:58
08:00
100 км.
2 ч. 18 мин.
Шафраново
08:22
08:24
113 км.
2 ч. 42 мин.
Аксаково
09:13
09:15
154 км.
3 ч. 33 мин.
Приютово
09:34
09:36
173 км.
3 ч. 54 мин.
Абдулино
10:05
10:07
203 км.
4 ч. 25 мин.
Бугуруслан
11:25
11:27
284 км.
5 ч. 45 мин.
Похвистнево
11:44
11:46
303 км.
6 ч. 4 мин.
Новоотрадная
12:37
12:39
364 км.
6 ч. 57 мин.
Кинель
13:20
13:22
413 км.
7 ч. 40 мин.
Самара
14:00
14:45
447 км.
8 ч. 20 мин.
Новокуйбышевская
15:07
15:09
463 км.
9 ч. 27 мин.
Сызрань Город
17:55
18:07
558 км.
12 ч. 15 мин.
Возрождение
19:27
19:29
610 км.
13 ч. 47 мин.
Кулатка
19:52
19:54
636 км.
14 ч. 12 мин.
Сенная
21:01
21:03
711 км.
15 ч. 21 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:10
00:49
806 км.
18 ч. 30 мин.
Петров Вал
04:44
04:46
971 км.
23 ч. 4 мин.
Волгоград 1
08:04
08:37
1137 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Сарепта
09:14
09:17
1158 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Жутово
11:21
11:24
1246 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Котельниково
12:25
12:30
1299 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
Ремонтная
13:14
13:18
1336 км.
1 д. 7 ч. 34 мин.
Зимовники
13:55
13:58
1372 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Пролетарская
15:14
15:18
1448 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Сальск
15:50
16:20
1475 км.
1 д. 10 ч. 10 мин.
Белоглинская
17:40
17:50
1544 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Ровное
18:36
18:43
1570 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Тихорецкая
19:58
20:15
1606 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Выселки
21:46
21:54
1653 км.
1 д. 16 ч. 6 мин.
Кореновск
22:22
22:24
1672 км.
1 д. 16 ч. 42 мин.
Динская
23:20
23:22
1706 км.
1 д. 17 ч. 40 мин.
Краснодар 1
23:53
00:42
1733 км.
1 д. 18 ч. 13 мин.
Горячий Ключ
02:10
02:53
1775 км.
1 д. 20 ч. 30 мин.
Туапсе
04:21
04:34
1836 км.
1 д. 22 ч. 41 мин.
Лазаревская
05:12
05:14
1863 км.
1 д. 23 ч. 32 мин.
Лоо
05:59
06:02
1895 км.
2 д. 0 ч. 19 мин.
Сочи
06:28
06:38
1911 км.
2 д. 0 ч. 48 мин.
Хоста
06:57
06:59
1924 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
Адлер
07:10
1932 км.
2 д. 1 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Уфа → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. В поезде было много пыли на окнах. Видимо давно не протирали. В вагоне был установлен биотуалет, что большой плюс. В нем было чисто, бумага на месте. Поездкой довольна.
Спасибо за поездку. Я остался полностью доволен. Выдали очень чистое постельное белье. Проводник профессионал.
Сильно дергало поезд. Будто машинист только вчера окончил учебу. В вагоне был дорогой чай и кофе. В остальном претензий нет)
Ехала с ребенком. Для детей в буфете ничего нет. Или сладости или то, что и взрослому лучше не кушать. Считаю, что можно было бы что-то придумать.
Вагон новый, проводницы вежливые. Поездка понравилась. Ехали в СВ. Места были широкие и очень удобные. Рекомендую