Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 359Ж Волгоград — Худжанд (Таджикистан).
13:12
2 д. 11 ч. 2 мин.
00:14
20
Маршрут следования поезда 359Ж Волгоград — Худжанд (Таджикистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Худжанд (Таджикистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
13:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
13:53
14:03
21 км.
0 ч. 41 мин.
Владимировка
15:53
16:01
139 км.
2 ч. 41 мин.
Верхний Баскунчак
16:47
16:57
180 км.
3 ч. 35 мин.
Аксарайская
19:41
22:01
366 км.
6 ч. 29 мин.
Ганюшкино
22:37
00:07
447 км.
9 ч. 25 мин.
Исатай
01:16
01:21
525 км.
12 ч. 4 мин.
Ак-Кистау
02:26
02:31
610 км.
13 ч. 14 мин.
Атырау
03:38
03:58
682 км.
14 ч. 26 мин.
Доссор
05:33
05:38
768 км.
16 ч. 21 мин.
Макат
06:15
06:35
799 км.
17 ч. 3 мин.
Кульсары
08:15
08:40
888 км.
19 ч. 3 мин.
Бейнеу
11:56
13:26
1093 км.
22 ч. 44 мин.
Кунград
23:50
00:20
1478 км.
1 д. 10 ч. 38 мин.
Мискин
05:17
06:07
1749 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Бухара 1
12:26
13:08
2082 км.
1 д. 23 ч. 14 мин.
Навои
14:10
14:12
2164 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Самарканд
15:43
16:14
2301 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
Нау
22:26
23:26
2514 км.
2 д. 9 ч. 14 мин.
Худжанд
00:14
2546 км.
2 д. 11 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Волгоград → Худжанд (Таджикистан) Распечатать расписание поезда