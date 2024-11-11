Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 128Ы Адлер — Красноярск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:22
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
76
Маршрут следования поезда 128Ы Адлер — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
17:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:34
17:36
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
17:56
18:05
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
18:32
18:36
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
19:17
19:20
69 км.
1 ч. 55 мин.
Туапсе
20:22
20:34
96 км.
3 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
22:22
22:53
157 км.
5 ч. 0 мин.
Краснодар 1
00:04
00:45
199 км.
6 ч. 42 мин.
Динская
01:13
01:16
226 км.
7 ч. 51 мин.
Кореновск
01:45
01:48
260 км.
8 ч. 23 мин.
Выселки
02:47
02:52
279 км.
9 ч. 25 мин.
Тихорецкая
03:42
04:00
326 км.
10 ч. 20 мин.
Ровное
04:52
04:54
362 км.
11 ч. 30 мин.
Белоглинская
05:31
05:34
388 км.
12 ч. 9 мин.
Сальск
06:55
07:16
457 км.
13 ч. 33 мин.
Пролетарская
07:49
07:51
484 км.
14 ч. 27 мин.
Куберле
08:53
08:55
535 км.
15 ч. 31 мин.
Зимовники
09:26
09:29
560 км.
16 ч. 4 мин.
Ремонтная
10:05
10:08
596 км.
16 ч. 43 мин.
Котельниково
10:55
11:05
633 км.
17 ч. 33 мин.
Жутово
12:02
12:04
686 км.
18 ч. 40 мин.
Сарепта
13:42
13:45
774 км.
20 ч. 20 мин.
Волгоград 1
14:23
15:06
795 км.
21 ч. 1 мин.
Петров Вал
18:26
18:29
961 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Карамыш
20:06
20:08
1055 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:47
22:18
1127 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Сенная
00:35
00:37
1222 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Кулатка
01:47
01:49
1297 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Возрождение
02:14
02:16
1323 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Сызрань Город
03:36
03:43
1375 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Новокуйбышевская
06:31
06:33
1470 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Самара
07:00
08:33
1486 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Кинель
09:18
09:20
1520 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
Новоотрадная
10:08
10:10
1569 км.
1 д. 16 ч. 46 мин.
Похвистнево
11:06
11:08
1630 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Бугуруслан
11:27
11:29
1649 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Абдулино
12:48
12:50
1730 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Приютово
13:23
13:25
1760 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Аксаково
13:45
13:47
1779 км.
1 д. 20 ч. 23 мин.
Шафраново
14:32
14:34
1820 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Раевка
14:53
14:55
1833 км.
1 д. 21 ч. 31 мин.
Уфа
17:18
18:10
1933 км.
1 д. 23 ч. 56 мин.
Аша
20:11
20:13
2021 км.
2 д. 2 ч. 49 мин.
Кропачево
21:20
21:35
2066 км.
2 д. 3 ч. 58 мин.
Усть-Катав
22:00
22:01
2081 км.
2 д. 4 ч. 38 мин.
Вязовая
22:17
22:18
2092 км.
2 д. 4 ч. 55 мин.
Сулея
23:05
23:06
2134 км.
2 д. 5 ч. 43 мин.
Бердяуш
23:33
23:34
2150 км.
2 д. 6 ч. 11 мин.
Златоуст
00:33
00:35
2186 км.
2 д. 7 ч. 11 мин.
Миасс 1
01:40
01:42
2218 км.
2 д. 8 ч. 18 мин.
Челябинск-Главный
03:12
03:47
2300 км.
2 д. 9 ч. 50 мин.
Щучье
04:56
04:57
2384 км.
2 д. 11 ч. 34 мин.
Шумиха
05:25
05:27
2419 км.
2 д. 12 ч. 3 мин.
Мишкино
06:02
06:03
2460 км.
2 д. 12 ч. 40 мин.
Юргамыш
06:29
06:30
2494 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Курган
07:21
07:42
2549 км.
2 д. 13 ч. 59 мин.
Варгаши
08:17
08:18
2581 км.
2 д. 14 ч. 55 мин.
Лебяжья-Сибирская
08:49
08:51
2625 км.
2 д. 15 ч. 27 мин.
Макушино
09:25
09:27
2671 км.
2 д. 16 ч. 3 мин.
Петухово
10:00
10:20
2716 км.
2 д. 16 ч. 38 мин.
Петропавловск
11:31
12:11
2801 км.
2 д. 18 ч. 9 мин.
Исилькуль
13:52
14:52
2934 км.
2 д. 20 ч. 30 мин.
Омск
Пассажирский
16:29
17:05
3069 км.
2 д. 23 ч. 7 мин.
Татарская
18:57
18:59
3235 км.
3 д. 1 ч. 35 мин.
Озеро-Карачинское
19:47
19:52
3298 км.
3 д. 2 ч. 25 мин.
Барабинск
20:47
21:17
3386 км.
3 д. 3 ч. 25 мин.
Новосибирск
Главный
00:37
00:55
3676 км.
3 д. 7 ч. 15 мин.
Юрга 1
03:14
03:16
3820 км.
3 д. 9 ч. 52 мин.
Тайга
04:15
05:05
3882 км.
3 д. 10 ч. 53 мин.
Анжерская
05:37
05:39
3908 км.
3 д. 12 ч. 15 мин.
Мариинск
07:23
08:12
4013 км.
3 д. 14 ч. 1 мин.
Тяжин
09:15
09:17
4062 км.
3 д. 15 ч. 53 мин.
Боготол
10:33
10:35
4125 км.
3 д. 17 ч. 11 мин.
Ачинск 1
11:39
12:09
4186 км.
3 д. 18 ч. 17 мин.
Козулька
13:20
13:22
4242 км.
3 д. 19 ч. 58 мин.
Красноярск
Пассажирский
15:33
4332 км.
3 д. 22 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень приятный поезд для дальних поездок. Начальник поезда очень следит за тем, чтобы пассажиры были по итогу довольны. За всю поездку несколько раз проходил по вагонам и интересовался тем, как у нас идут дела
Я осталась довольна!!! Персонал делал свою работу как-то фоном, не навязываясь, не пытаясь тебе продать какие-нибудь билеты или другие вещи. Попросила принести кофе – сделали очень быстро. Ехала с отдыха и отдыхала))))))
Мне все понравилось, а муж был не доволен, потому что было мало остановок, где он мог бы выскочить на перекур. Проводница была просто супер! 7 вагон. 16.08.2021
Поезд хороший. Если бы еще вайфай добавили, то в поездке было бы веселее ехать. Розетки работают и на том спасибо.
Без сомнения хороший состав и очень профессиональные проводницы. Что и должно обязательно быть в поезде дальнего следования.