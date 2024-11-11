Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 405С Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
06:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арчеда
09:15
09:18
132 км.
2 ч. 46 мин.
Себряково
10:15
10:18
176 км.
3 ч. 46 мин.
Филоново
11:38
11:49
241 км.
5 ч. 9 мин.
Алексиково
13:23
13:32
294 км.
6 ч. 54 мин.
Поворино
14:25
14:55
320 км.
7 ч. 56 мин.
Борисоглебск
15:25
15:30
340 км.
8 ч. 56 мин.
Грибановка
15:53
15:55
355 км.
9 ч. 24 мин.
Народная
16:14
16:16
372 км.
9 ч. 45 мин.
Терновка
16:40
16:47
390 км.
10 ч. 11 мин.
Жердевка
17:06
17:08
408 км.
10 ч. 37 мин.
Токаревка
17:35
17:37
436 км.
11 ч. 6 мин.
Оборона
18:03
18:10
463 км.
11 ч. 34 мин.
Добринка
18:35
18:37
486 км.
12 ч. 6 мин.
Грязи
Воронежские
19:26
20:08
537 км.
12 ч. 57 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:17
21:22
593 км.
14 ч. 48 мин.
Богоявленск
22:13
22:15
633 км.
15 ч. 44 мин.
Раненбург
22:37
22:52
655 км.
16 ч. 8 мин.
Троекурово
23:14
23:29
679 км.
16 ч. 45 мин.
Урусово
23:42
23:52
689 км.
17 ч. 13 мин.
Милославское
00:09
00:10
703 км.
17 ч. 40 мин.
Топиллы
00:30
00:46
720 км.
18 ч. 1 мин.
Узуново
02:53
03:19
822 км.
20 ч. 24 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:48
967 км.
23 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводницы приятные женщины. В вагоне было очень жарко!!! Топили так, как будто на улице минус 50! Но по факту было -5. При этом я ехала на верхней полке и там было нечем дышать вообще!!!
За такую цену билета я думал что буду ехать нормально и спокойно. Но по итогу не спал пол ночи потому что в соседнем купе девушки очень сильно смеялись и выпивали. Думал что хоть отдохну в дороге – не получилось.
На вторую полку была лестница, которая выдвигалась далеко не с первого раза. Просила мужчину в купе, чтобы он это делал. В остальном терпимо. Вагон не сильно грязный. Проводницы хорошие.
При посадке на станции проводник не открыл вовремя дверь. Как идиоты стояли 10 минут под вагоном и потом пошли заходить через соседний.
Грязное купе. Взяла влажную салфетку, чтобы столик протереть – она черная была! Вот такая у нас антисанитария в поездах. Так что перед тем, как за что-то браться, лучше протрите.