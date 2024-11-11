22:54
1 д. 9 ч. 56 мин.
08:50
25
Маршрут следования поезда 395Й Астрахань — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
22:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
23:46
23:48
48 км.
0 ч. 52 мин.
Ашулук
00:50
00:52
121 км.
1 ч. 56 мин.
Харабалинская
01:11
01:13
135 км.
2 ч. 17 мин.
Верхний Баскунчак
02:44
03:00
234 км.
3 ч. 50 мин.
Владимировка
03:44
03:46
275 км.
4 ч. 50 мин.
Волжский
05:42
05:44
393 км.
6 ч. 48 мин.
Волгоград 1
06:34
07:15
414 км.
7 ч. 40 мин.
Сарепта
08:06
08:08
435 км.
9 ч. 12 мин.
Жутово
09:53
09:55
523 км.
10 ч. 59 мин.
Котельниково
10:53
11:02
576 км.
11 ч. 59 мин.
Ремонтная
11:45
11:47
613 км.
12 ч. 51 мин.
Зимовники
12:25
12:27
649 км.
13 ч. 31 мин.
Сальск
14:02
14:34
751 км.
15 ч. 8 мин.
Белоглинская
15:55
15:57
820 км.
17 ч. 1 мин.
Кавказская
18:06
18:58
895 км.
19 ч. 12 мин.
Усть-Лабинская
20:18
20:21
967 км.
21 ч. 24 мин.
Краснодар 1
21:40
21:54
1026 км.
22 ч. 46 мин.
Тамань
02:45
03:15
1185 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
03:43
03:48
1229 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Багерово
04:05
04:07
1239 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Семь Колодезей
04:50
04:55
1281 км.
1 д. 5 ч. 56 мин.
Владиславовка
05:30
05:35
1315 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Джанкой
07:00
07:25
1412 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Симферополь
08:50
1498 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
