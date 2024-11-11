Поезд 229И Северобайкальск — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:03

Северобайкальск

4 д. 22 ч. 27 мин.

06:30

Анапа

87

Маршрут следования поезда 229И Северобайкальск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Северобайкальск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Северобайкальск

08:03

0 км.

0 ч. 0 мин.

Улькан

10:14

2 мин.

10:16

101 км.

2 ч. 11 мин.

Киренга

10:55

2 мин.

10:57

137 км.

2 ч. 52 мин.

Небель

11:39

1 мин.

11:40

169 км.

3 ч. 36 мин.

Ния

12:46

1 мин.

12:47

194 км.

4 ч. 43 мин.

Звездная

13:22

1 мин.

13:23

221 км.

5 ч. 19 мин.

Лена

14:43

30 мин.

15:13

267 км.

6 ч. 40 мин.

Янталь

15:59

2 мин.

16:01

300 км.

7 ч. 56 мин.

Ручей

16:13

2 мин.

16:15

309 км.

8 ч. 10 мин.

Хребтовая

17:35

2 мин.

17:37

361 км.

9 ч. 32 мин.

Коршуниха-Ангарская

18:03

13 мин.

18:16

378 км.

10 ч. 0 мин.

Видим

19:44

2 мин.

19:46

443 км.

11 ч. 41 мин.

Речушка

20:13

2 мин.

20:15

463 км.

12 ч. 10 мин.

Кежемская

20:48

2 мин.

20:50

489 км.

12 ч. 45 мин.

Гидростроитель

21:43

3 мин.

21:46

535 км.

13 ч. 40 мин.

Падунские Пороги

22:06

5 мин.

22:11

546 км.

14 ч. 3 мин.

Вихоревка

23:07

25 мин.

23:32

586 км.

15 ч. 4 мин.

Чуна

01:26

2 мин.

01:28

681 км.

17 ч. 23 мин.

Сосновые Родники

01:43

3 мин.

01:46

693 км.

17 ч. 40 мин.

Новочунка

02:01

3 мин.

02:04

704 км.

17 ч. 58 мин.

Парчум

02:24

3 мин.

02:27

720 км.

18 ч. 21 мин.

Тайшет

03:57

30 мин.

04:27

788 км.

19 ч. 54 мин.

Решоты

05:24

1 мин.

05:25

842 км.

21 ч. 21 мин.

Иланская

06:31

22 мин.

06:53

912 км.

22 ч. 28 мин.

Канск-Енисейский

07:23

2 мин.

07:25

935 км.

23 ч. 20 мин.

Заозерная

08:31

1 мин.

08:32

1002 км.

1 д. 0 ч. 28 мин.

Уяр

09:11

1 мин.

09:12

1030 км.

1 д. 1 ч. 8 мин.

Красноярск
Пассажирский

11:20

30 мин.

11:50

1126 км.

1 д. 3 ч. 17 мин.

Ачинск 1

14:40

6 мин.

14:46

1272 км.

1 д. 6 ч. 37 мин.

Боготол

15:45

2 мин.

15:47

1333 км.

1 д. 7 ч. 42 мин.

Тяжин

16:54

2 мин.

16:56

1396 км.

1 д. 8 ч. 51 мин.

Мариинск

17:46

27 мин.

18:13

1445 км.

1 д. 9 ч. 43 мин.

Анжерская

19:48

2 мин.

19:50

1550 км.

1 д. 11 ч. 45 мин.

Тайга

20:17

3 мин.

20:20

1576 км.

1 д. 12 ч. 14 мин.

Юрга 1

21:26

2 мин.

21:28

1638 км.

1 д. 13 ч. 23 мин.

Новосибирск
Главный

23:53

18 мин.

00:11

1782 км.

1 д. 15 ч. 50 мин.

Барабинск

03:56

30 мин.

04:26

2072 км.

1 д. 19 ч. 53 мин.

Чаны

05:46

2 мин.

05:48

2172 км.

1 д. 21 ч. 43 мин.

Татарская

06:28

2 мин.

06:30

2223 км.

1 д. 22 ч. 25 мин.

Калачинская

07:41

2 мин.

07:43

2312 км.

1 д. 23 ч. 38 мин.

Омск
Пассажирский

08:55

20 мин.

09:15

2388 км.

2 д. 0 ч. 52 мин.

Исилькуль

10:52

60 мин.

11:52

2523 км.

2 д. 2 ч. 49 мин.

Петропавловск

13:37

40 мин.

14:17

2656 км.

2 д. 5 ч. 34 мин.

Петухово

15:31

5 мин.

15:36

2741 км.

2 д. 7 ч. 28 мин.

Макушино

16:14

2 мин.

16:16

2786 км.

2 д. 8 ч. 11 мин.

Лебяжья-Сибирская

16:51

1 мин.

16:52

2832 км.

2 д. 8 ч. 48 мин.

Курган

17:58

11 мин.

18:09

2908 км.

2 д. 9 ч. 55 мин.

Юргамыш

18:58

1 мин.

18:59

2963 км.

2 д. 10 ч. 55 мин.

Мишкино

19:26

1 мин.

19:27

2997 км.

2 д. 11 ч. 23 мин.

Шумиха

20:02

1 мин.

20:03

3038 км.

2 д. 11 ч. 59 мин.

Челябинск-Главный

21:38

48 мин.

22:26

3157 км.

2 д. 13 ч. 35 мин.

Миасс 1

23:54

3 мин.

23:57

3239 км.

2 д. 15 ч. 51 мин.

Златоуст

01:04

3 мин.

01:07

3271 км.

2 д. 17 ч. 1 мин.

Бердяуш

02:08

1 мин.

02:09

3307 км.

2 д. 18 ч. 5 мин.

Сулея

02:38

1 мин.

02:39

3323 км.

2 д. 18 ч. 35 мин.

Вязовая

03:26

1 мин.

03:27

3365 км.

2 д. 19 ч. 23 мин.

Усть-Катав

03:46

1 мин.

03:47

3376 км.

2 д. 19 ч. 43 мин.

Кропачево

04:14

23 мин.

04:37

3391 км.

2 д. 20 ч. 11 мин.

Уфа

07:32

24 мин.

07:56

3524 км.

2 д. 23 ч. 29 мин.

Аксаково

11:14

3 мин.

11:17

3665 км.

3 д. 3 ч. 11 мин.

Абдулино

12:08

2 мин.

12:10

3714 км.

3 д. 4 ч. 5 мин.

Бугуруслан

13:37

2 мин.

13:39

3795 км.

3 д. 5 ч. 34 мин.

Самара

16:22

51 мин.

17:13

3954 км.

3 д. 8 ч. 19 мин.

Сызрань Город

20:45

8 мин.

20:53

4063 км.

3 д. 12 ч. 42 мин.

Возрождение

22:18

2 мин.

22:20

4115 км.

3 д. 14 ч. 15 мин.

Кулатка

22:42

2 мин.

22:44

4141 км.

3 д. 14 ч. 39 мин.

Сенная

23:48

2 мин.

23:50

4216 км.

3 д. 15 ч. 45 мин.

Саратов 1
Пассажирский

02:07

43 мин.

02:50

4311 км.

3 д. 18 ч. 4 мин.

Карамыш

04:42

3 мин.

04:45

4383 км.

3 д. 20 ч. 39 мин.

Петров Вал

06:23

3 мин.

06:26

4477 км.

3 д. 22 ч. 20 мин.

Волгоград 1

09:46

35 мин.

10:21

4643 км.

4 д. 1 ч. 43 мин.

Сарепта

10:58

1 мин.

10:59

4664 км.

4 д. 2 ч. 55 мин.

Жутово

13:21

2 мин.

13:23

4752 км.

4 д. 5 ч. 18 мин.

Котельниково

14:22

3 мин.

14:25

4805 км.

4 д. 6 ч. 19 мин.

Ремонтная

15:08

5 мин.

15:13

4842 км.

4 д. 7 ч. 5 мин.

Зимовники

15:48

4 мин.

15:52

4878 км.

4 д. 7 ч. 45 мин.

Сальск

17:37

30 мин.

18:07

4980 км.

4 д. 9 ч. 34 мин.

Белоглинская

19:25

10 мин.

19:35

5049 км.

4 д. 11 ч. 22 мин.

Ея

19:57

33 мин.

20:30

5067 км.

4 д. 11 ч. 54 мин.

Тихорецкая

21:42

17 мин.

21:59

5112 км.

4 д. 13 ч. 39 мин.

Выселки

23:47

19 мин.

00:06

5159 км.

4 д. 15 ч. 44 мин.

Кореновск

00:32

3 мин.

00:35

5178 км.

4 д. 16 ч. 29 мин.

Динская

01:11

2 мин.

01:13

5212 км.

4 д. 17 ч. 8 мин.

Краснодар 1

01:44

29 мин.

02:13

5239 км.

4 д. 17 ч. 41 мин.

Абинская

03:19

3 мин.

03:22

5307 км.

4 д. 19 ч. 16 мин.

Крымская

03:37

60 мин.

04:37

5318 км.

4 д. 19 ч. 34 мин.

Анапа

06:30

5372 км.

4 д. 22 ч. 27 мин.

Погода на станциях Северобайкальск и Анапа

Информация о поезде 229И

Планируете поездку по маршруту Северобайкальск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 229И. Этот поезд отправляется со станции Северобайкальск в 08:03 и прибывает на конечную станцию Анапа в 06:30. Вся дорога занимает 4 д. 22 ч. 27 мин., а суммарное время стоянок составляет - 15 ч. 15 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 229И Северобайкальск - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

87 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Крымская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Вика

    С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….

  2. Петр В.

    Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.

  3. Вероника Андреевна Вереск

    Поездка прошла лучше чем я ожидала что она пройдет. Выдали очень чистое белье, полки были не пыльные, вполне опрятные. Матрасы тоже не самые старые, спать было комфортно. Душновато было временами, но на общем фоне это мелочи.

  4. Елена Федеровна

    Спасибо за прекрасную поездку! Я ехала во 2 вагоне. Слава богу никто ночью не храпел и не было детей в вагоне, которые бегали и орали (как в прошлый раз). В этот раз я просто ехала и по-настоящему наслаждалась поездкой.

  5. Вадим

    Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
