Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 229И Северобайкальск — Анапа.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
08:03
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
87
Маршрут следования поезда 229И Северобайкальск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северобайкальск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северобайкальск
08:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Улькан
10:14
10:16
101 км.
2 ч. 11 мин.
Киренга
10:55
10:57
137 км.
2 ч. 52 мин.
Небель
11:39
11:40
169 км.
3 ч. 36 мин.
Ния
12:46
12:47
194 км.
4 ч. 43 мин.
Звездная
13:22
13:23
221 км.
5 ч. 19 мин.
Лена
14:43
15:13
267 км.
6 ч. 40 мин.
Янталь
15:59
16:01
300 км.
7 ч. 56 мин.
Ручей
16:13
16:15
309 км.
8 ч. 10 мин.
Хребтовая
17:35
17:37
361 км.
9 ч. 32 мин.
Коршуниха-Ангарская
18:03
18:16
378 км.
10 ч. 0 мин.
Видим
19:44
19:46
443 км.
11 ч. 41 мин.
Речушка
20:13
20:15
463 км.
12 ч. 10 мин.
Кежемская
20:48
20:50
489 км.
12 ч. 45 мин.
Гидростроитель
21:43
21:46
535 км.
13 ч. 40 мин.
Падунские Пороги
22:06
22:11
546 км.
14 ч. 3 мин.
Вихоревка
23:07
23:32
586 км.
15 ч. 4 мин.
Чуна
01:26
01:28
681 км.
17 ч. 23 мин.
Сосновые Родники
01:43
01:46
693 км.
17 ч. 40 мин.
Новочунка
02:01
02:04
704 км.
17 ч. 58 мин.
Парчум
02:24
02:27
720 км.
18 ч. 21 мин.
Тайшет
03:57
04:27
788 км.
19 ч. 54 мин.
Решоты
05:24
05:25
842 км.
21 ч. 21 мин.
Иланская
06:31
06:53
912 км.
22 ч. 28 мин.
Канск-Енисейский
07:23
07:25
935 км.
23 ч. 20 мин.
Заозерная
08:31
08:32
1002 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Уяр
09:11
09:12
1030 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Красноярск
Пассажирский
11:20
11:50
1126 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Ачинск 1
14:40
14:46
1272 км.
1 д. 6 ч. 37 мин.
Боготол
15:45
15:47
1333 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Тяжин
16:54
16:56
1396 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Мариинск
17:46
18:13
1445 км.
1 д. 9 ч. 43 мин.
Анжерская
19:48
19:50
1550 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Тайга
20:17
20:20
1576 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Юрга 1
21:26
21:28
1638 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Новосибирск
Главный
23:53
00:11
1782 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Барабинск
03:56
04:26
2072 км.
1 д. 19 ч. 53 мин.
Чаны
05:46
05:48
2172 км.
1 д. 21 ч. 43 мин.
Татарская
06:28
06:30
2223 км.
1 д. 22 ч. 25 мин.
Калачинская
07:41
07:43
2312 км.
1 д. 23 ч. 38 мин.
Омск
Пассажирский
08:55
09:15
2388 км.
2 д. 0 ч. 52 мин.
Исилькуль
10:52
11:52
2523 км.
2 д. 2 ч. 49 мин.
Петропавловск
13:37
14:17
2656 км.
2 д. 5 ч. 34 мин.
Петухово
15:31
15:36
2741 км.
2 д. 7 ч. 28 мин.
Макушино
16:14
16:16
2786 км.
2 д. 8 ч. 11 мин.
Лебяжья-Сибирская
16:51
16:52
2832 км.
2 д. 8 ч. 48 мин.
Курган
17:58
18:09
2908 км.
2 д. 9 ч. 55 мин.
Юргамыш
18:58
18:59
2963 км.
2 д. 10 ч. 55 мин.
Мишкино
19:26
19:27
2997 км.
2 д. 11 ч. 23 мин.
Шумиха
20:02
20:03
3038 км.
2 д. 11 ч. 59 мин.
Челябинск-Главный
21:38
22:26
3157 км.
2 д. 13 ч. 35 мин.
Миасс 1
23:54
23:57
3239 км.
2 д. 15 ч. 51 мин.
Златоуст
01:04
01:07
3271 км.
2 д. 17 ч. 1 мин.
Бердяуш
02:08
02:09
3307 км.
2 д. 18 ч. 5 мин.
Сулея
02:38
02:39
3323 км.
2 д. 18 ч. 35 мин.
Вязовая
03:26
03:27
3365 км.
2 д. 19 ч. 23 мин.
Усть-Катав
03:46
03:47
3376 км.
2 д. 19 ч. 43 мин.
Кропачево
04:14
04:37
3391 км.
2 д. 20 ч. 11 мин.
Уфа
07:32
07:56
3524 км.
2 д. 23 ч. 29 мин.
Аксаково
11:14
11:17
3665 км.
3 д. 3 ч. 11 мин.
Абдулино
12:08
12:10
3714 км.
3 д. 4 ч. 5 мин.
Бугуруслан
13:37
13:39
3795 км.
3 д. 5 ч. 34 мин.
Самара
16:22
17:13
3954 км.
3 д. 8 ч. 19 мин.
Сызрань Город
20:45
20:53
4063 км.
3 д. 12 ч. 42 мин.
Возрождение
22:18
22:20
4115 км.
3 д. 14 ч. 15 мин.
Кулатка
22:42
22:44
4141 км.
3 д. 14 ч. 39 мин.
Сенная
23:48
23:50
4216 км.
3 д. 15 ч. 45 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:07
02:50
4311 км.
3 д. 18 ч. 4 мин.
Карамыш
04:42
04:45
4383 км.
3 д. 20 ч. 39 мин.
Петров Вал
06:23
06:26
4477 км.
3 д. 22 ч. 20 мин.
Волгоград 1
09:46
10:21
4643 км.
4 д. 1 ч. 43 мин.
Сарепта
10:58
10:59
4664 км.
4 д. 2 ч. 55 мин.
Жутово
13:21
13:23
4752 км.
4 д. 5 ч. 18 мин.
Котельниково
14:22
14:25
4805 км.
4 д. 6 ч. 19 мин.
Ремонтная
15:08
15:13
4842 км.
4 д. 7 ч. 5 мин.
Зимовники
15:48
15:52
4878 км.
4 д. 7 ч. 45 мин.
Сальск
17:37
18:07
4980 км.
4 д. 9 ч. 34 мин.
Белоглинская
19:25
19:35
5049 км.
4 д. 11 ч. 22 мин.
Ея
19:57
20:30
5067 км.
4 д. 11 ч. 54 мин.
Тихорецкая
21:42
21:59
5112 км.
4 д. 13 ч. 39 мин.
Выселки
23:47
00:06
5159 км.
4 д. 15 ч. 44 мин.
Кореновск
00:32
00:35
5178 км.
4 д. 16 ч. 29 мин.
Динская
01:11
01:13
5212 км.
4 д. 17 ч. 8 мин.
Краснодар 1
01:44
02:13
5239 км.
4 д. 17 ч. 41 мин.
Абинская
03:19
03:22
5307 км.
4 д. 19 ч. 16 мин.
Крымская
03:37
04:37
5318 км.
4 д. 19 ч. 34 мин.
Анапа
06:30
5372 км.
4 д. 22 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….
Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.
Поездка прошла лучше чем я ожидала что она пройдет. Выдали очень чистое белье, полки были не пыльные, вполне опрятные. Матрасы тоже не самые старые, спать было комфортно. Душновато было временами, но на общем фоне это мелочи.
Спасибо за прекрасную поездку! Я ехала во 2 вагоне. Слава богу никто ночью не храпел и не было детей в вагоне, которые бегали и орали (как в прошлый раз). В этот раз я просто ехала и по-настоящему наслаждалась поездкой.
Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.