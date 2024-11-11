11:31
2 д. 3 ч. 29 мин.
15:00
34
Маршрут следования поезда 191Й Уфа — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
11:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Раевка
13:57
13:59
100 км.
2 ч. 26 мин.
Аксаково
15:13
15:15
151 км.
3 ч. 42 мин.
Абдулино
16:04
16:07
200 км.
4 ч. 33 мин.
Бугуруслан
17:20
17:22
281 км.
5 ч. 49 мин.
Похвистнево
17:39
17:41
300 км.
6 ч. 8 мин.
Новоотрадная
18:28
18:30
361 км.
6 ч. 57 мин.
Самара
19:55
20:31
444 км.
8 ч. 24 мин.
Новокуйбышевская
20:52
20:54
460 км.
9 ч. 21 мин.
Чапаевск
21:11
21:13
480 км.
9 ч. 40 мин.
Сызрань Город
23:50
23:57
564 км.
12 ч. 19 мин.
Возрождение
00:59
01:01
616 км.
13 ч. 28 мин.
Сенная
02:22
02:24
717 км.
14 ч. 51 мин.
Саратов 1
Пассажирский
05:13
05:52
812 км.
17 ч. 42 мин.
Карамыш
08:39
08:49
884 км.
21 ч. 8 мин.
Петров Вал
10:31
10:33
978 км.
23 ч. 0 мин.
Волгоград 1
13:50
14:33
1144 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Суровикино
17:07
17:09
1267 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Обливская
17:35
17:37
1293 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Чернышков
18:08
18:10
1317 км.
1 д. 6 ч. 37 мин.
Морозовская
18:45
18:48
1346 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Белая Калитва
20:38
20:40
1425 км.
1 д. 9 ч. 7 мин.
Лихая
22:16
22:46
1469 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Сулин
23:34
23:36
1500 км.
1 д. 12 ч. 3 мин.
Шахтная
00:08
00:10
1518 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
02:06
02:21
1586 км.
1 д. 14 ч. 35 мин.
Тимашевская
05:12
05:14
1771 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Тамань
08:52
09:22
1927 км.
1 д. 21 ч. 21 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
09:49
09:54
1971 км.
1 д. 22 ч. 18 мин.
Багерово
10:13
10:18
1981 км.
1 д. 22 ч. 42 мин.
Семь Колодезей
11:05
11:10
2023 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Владиславовка
11:55
11:58
2057 км.
2 д. 0 ч. 24 мин.
Джанкой
13:20
13:45
2154 км.
2 д. 1 ч. 49 мин.
Симферополь
15:00
2240 км.
2 д. 3 ч. 29 мин.
