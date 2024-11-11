Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 453Й Уфа — Новороссийск.
16:07
1 д. 21 ч. 28 мин.
13:35
35
Маршрут следования поезда 453Й Уфа — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
16:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чишмы 1
17:38
17:40
40 км.
1 ч. 31 мин.
Раевка
18:33
18:35
105 км.
2 ч. 26 мин.
Аксаково
19:43
19:46
156 км.
3 ч. 36 мин.
Приютово
20:04
20:07
175 км.
3 ч. 57 мин.
Абдулино
20:43
20:45
205 км.
4 ч. 36 мин.
Бугуруслан
22:18
22:20
286 км.
6 ч. 11 мин.
Похвистнево
22:37
22:39
305 км.
6 ч. 30 мин.
Новоотрадная
23:33
23:36
366 км.
7 ч. 26 мин.
Самара
01:08
01:55
449 км.
9 ч. 1 мин.
Новокуйбышевская
02:21
02:23
465 км.
10 ч. 14 мин.
Чапаевск
02:42
02:44
485 км.
10 ч. 35 мин.
Пугачевск
05:28
05:30
608 км.
13 ч. 21 мин.
Балаково
06:50
06:53
676 км.
14 ч. 43 мин.
Вольск 2
07:52
07:56
710 км.
15 ч. 45 мин.
Сенная
08:32
08:35
734 км.
16 ч. 25 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:04
11:42
829 км.
18 ч. 57 мин.
Петров Вал
15:36
15:38
994 км.
23 ч. 29 мин.
Волгоград 1
18:56
19:41
1160 км.
1 д. 2 ч. 49 мин.
Сарепта
20:15
20:17
1181 км.
1 д. 4 ч. 8 мин.
Жутово
22:24
22:25
1269 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Котельниково
23:19
23:23
1322 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Ремонтная
00:05
00:08
1359 км.
1 д. 7 ч. 58 мин.
Зимовники
00:44
00:47
1395 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Сальск
02:55
03:21
1497 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Песчанокопская
04:18
04:30
1546 км.
1 д. 12 ч. 11 мин.
Тихорецкая
06:33
06:50
1628 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Выселки
08:10
08:15
1675 км.
1 д. 16 ч. 3 мин.
Кореновск
08:43
08:46
1694 км.
1 д. 16 ч. 36 мин.
Динская
09:20
09:22
1728 км.
1 д. 17 ч. 13 мин.
Краснодар 1
10:16
10:41
1755 км.
1 д. 18 ч. 9 мин.
Абинская
11:53
11:55
1823 км.
1 д. 19 ч. 46 мин.
Крымская
12:10
12:15
1834 км.
1 д. 20 ч. 3 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:50
13:05
1862 км.
1 д. 20 ч. 43 мин.
Новороссийск
13:35
1876 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
У меня после поездки на этом поезде только ужасные воспоминания. Туалеты просто не зайти. Там такое чувство что совсем не убирались. Кран туда сюда болтается и когда открываешь воду – брызги еще сбоку летят.
В самом вагоне было ехать душновато. Хоть и кондиционер работал. Однако его отключали периодически. Особенно ночью. Я понимаю – чтобы не продуло людей. Но было под утро некомфортно. У поезда почти нет длинных остановок. Только один раз внепланово стояли минут 30 кого-то пропускали.
4 вагон 26.07.2019.Женщина проводник очень приятная и вежливая. Не хватало розеток для боковых мест только. Туалет чистый и опрятный.
Работа проводников 5+. Чистота вагона на 4. В общем и целом я бы сказала что поезд достойный. Не зря столько билеты стоят….
В 3 вагоне постоянно ломался туалет. На мой взгляд убираться в туалете нужно чаще чем 2 раза в день (утром убирали и вечером). А вот днем там черти что творилось. Опять же если он был не закрыт.