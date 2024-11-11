Маршрут следования и продажа билетов
18:00
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
67
Маршрут следования поезда 345Е Нижневартовск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
18:52
18:54
38 км.
0 ч. 52 мин.
Лангепасовский
19:48
19:50
83 км.
1 ч. 48 мин.
Сургут
21:39
22:19
183 км.
3 ч. 39 мин.
Пыть-Ях
00:14
00:17
248 км.
6 ч. 14 мин.
Демьянка
03:23
03:39
455 км.
9 ч. 23 мин.
Тобольск
06:19
06:22
624 км.
12 ч. 19 мин.
Тюмень
09:30
10:20
832 км.
15 ч. 30 мин.
Талица
11:48
11:50
939 км.
17 ч. 48 мин.
Камышлов
12:48
12:50
1005 км.
18 ч. 48 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
16:05
16:44
1133 км.
22 ч. 5 мин.
Каменск-Уральский
18:20
18:22
1226 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Челябинск-Главный
20:53
21:40
1372 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Троицк
23:25
23:35
1486 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Тамерлан
00:58
01:03
1575 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Карталы 1
01:40
02:10
1618 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Магнитогорск
Пассажирский
04:30
05:45
1736 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Белорецк
07:36
07:39
1805 км.
1 д. 13 ч. 36 мин.
Юша
08:26
08:28
1842 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Инзер
09:28
10:03
1867 км.
1 д. 15 ч. 28 мин.
Чишмы 1
14:06
14:07
2014 км.
1 д. 20 ч. 6 мин.
Раевка
15:05
15:07
2079 км.
1 д. 21 ч. 5 мин.
Аксаково
16:25
16:28
2130 км.
1 д. 22 ч. 25 мин.
Приютово
16:47
16:49
2149 км.
1 д. 22 ч. 47 мин.
Абдулино
17:23
17:35
2179 км.
1 д. 23 ч. 23 мин.
Бугуруслан
18:56
18:58
2260 км.
2 д. 0 ч. 56 мин.
Похвистнево
19:17
19:19
2279 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
Новоотрадная
20:10
20:12
2340 км.
2 д. 2 ч. 10 мин.
Самара
21:40
22:12
2423 км.
2 д. 3 ч. 40 мин.
Новокуйбышевская
22:35
22:37
2439 км.
2 д. 4 ч. 35 мин.
Чапаевск
22:58
23:00
2459 км.
2 д. 4 ч. 58 мин.
Тополек
00:57
00:59
2545 км.
2 д. 6 ч. 57 мин.
Пугачевск
01:59
02:19
2582 км.
2 д. 7 ч. 59 мин.
Рукополь
02:50
02:54
2605 км.
2 д. 8 ч. 50 мин.
Римско-Корсаковка
03:29
03:31
2634 км.
2 д. 9 ч. 29 мин.
Ершов
04:03
04:21
2665 км.
2 д. 10 ч. 3 мин.
Плес
04:59
05:01
2700 км.
2 д. 10 ч. 59 мин.
Мокроус
05:22
05:26
2719 км.
2 д. 11 ч. 22 мин.
Урбах
05:57
06:05
2756 км.
2 д. 11 ч. 57 мин.
Золотая Степь
06:27
06:29
2770 км.
2 д. 12 ч. 27 мин.
Анисовка
07:22
07:24
2821 км.
2 д. 13 ч. 22 мин.
Саратов 1
Пассажирский
08:11
08:49
2836 км.
2 д. 14 ч. 11 мин.
Петров Вал
12:33
12:35
3001 км.
2 д. 18 ч. 33 мин.
Волгоград 1
16:00
16:58
3167 км.
2 д. 22 ч. 0 мин.
Сарепта
17:35
17:37
3188 км.
2 д. 23 ч. 35 мин.
Жутово
19:08
19:10
3276 км.
3 д. 1 ч. 8 мин.
Котельниково
20:04
20:06
3329 км.
3 д. 2 ч. 4 мин.
Ремонтная
20:48
20:50
3366 км.
3 д. 2 ч. 48 мин.
Зимовники
21:23
21:25
3402 км.
3 д. 3 ч. 23 мин.
Куберле
22:20
22:22
3427 км.
3 д. 4 ч. 20 мин.
Пролетарская
23:13
23:15
3478 км.
3 д. 5 ч. 13 мин.
Сальск
23:43
00:01
3505 км.
3 д. 5 ч. 43 мин.
Песчанокопская
00:54
00:56
3554 км.
3 д. 6 ч. 54 мин.
Белоглинская
01:18
01:20
3574 км.
3 д. 7 ч. 18 мин.
Ея
01:41
01:43
3592 км.
3 д. 7 ч. 41 мин.
Тихорецкая
02:51
02:54
3637 км.
3 д. 8 ч. 51 мин.
Выселки
03:52
03:57
3684 км.
3 д. 9 ч. 52 мин.
Кореновск
04:22
04:30
3703 км.
3 д. 10 ч. 22 мин.
Динская
05:05
05:10
3737 км.
3 д. 11 ч. 5 мин.
Краснодар 1
06:07
06:30
3764 км.
3 д. 12 ч. 7 мин.
Горячий Ключ
08:17
09:21
3806 км.
3 д. 14 ч. 17 мин.
Туапсе
11:16
11:23
3867 км.
3 д. 17 ч. 16 мин.
Лазаревская
12:02
12:23
3894 км.
3 д. 18 ч. 2 мин.
Лоо
13:05
13:10
3926 км.
3 д. 19 ч. 5 мин.
Сочи
13:33
13:42
3942 км.
3 д. 19 ч. 33 мин.
Хоста
14:01
14:03
3955 км.
3 д. 20 ч. 1 мин.
Адлер
14:14
3963 км.
3 д. 20 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Мне понравился поезд и сама поездка в целом! В вагоне тепло, комфортно и приятно находиться. Постельное белье свежее, в отличном состоянии, в индивидуальном пакете. Обслуживание по высшему разряду. Благодарю!
Ехал в Адлер из Сургута этим поездом с супругой. Остались неплохие впечатления, несмотря на то, что вагон не новый. В купе все хорошо прибрано. К постельным принадлежностям претензий нет. Только дорога слишком долгая, но это вопрос не к поезду)
Ехала до станции Жутово. Поезд понравился. Внутри чистенько и приятно. Проводница не напрягает, ненавязчива. Туалет мог быть чище.
Неудачный вагон попался в этот раз. Ехать было не так далеко, однако дискомфортно. В купе была грязь. Много пыли везде. Поезд едет довольно быстро, что радует.
Добрый день. Поездка в этот раз не получилась такой, какой я представляла себе. Вагоны были очень пошарпанные. Все старенькое такое и дрябленькое. Хотя судя по стоимости билета должно было бы быть получше намного.
Очень приятно ехать в подобном поезде дальнего следования. Проводницы очень старались и постоянно намывали вагон. Всегда пахло свежестью и чистотой. Вагон не новый но ехать было очень приятно! Сразу видно что работники свое дело знают.
В поезде почти нет розеток для зарядки телефона. Считаю это недочетом руководства, потому что давно уже все ходят с мобильными, у каждого пассажира она есть. Но при этом вообще не организована инфраструктура для обслуживания устройств. Каменный век!
От имени пассажиров поезда 345 Нижневартовск - Адлер вагон 8.Вырожаем огромную благодарность проводникам Серкбаева Айман, Миннибаева Ольге, Саше начальнику поезда Якиминько Сергею Анатольевичу. За отличное обслуживание, мы поссажиры чувствовали себя в домашней обстановке, тепло, уютно стерильная чистота, а самое главное, тёплое отношение к пассажирам. Огромное Вам человеческое спасибо. 10 марта Колодянец Татьяна Григорьевна.
Ежегодно езжу этим поездом с момента его запуска из Нижневартовска в Сочи. Вагон СВ. Совсем не напрягает, что поезд идёт 4 дня и ещё несколько часов. Замечательное обслуживание, всегда вежливые и отзывчивые проводники. В вагоне чистота и комфорт, есть душ. Что ещё нужно для длительного путешествия?! Всегда с большим нетерпением жду очередной поездки. Спасибо!