Поезд 345Е Нижневартовск — Адлер

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:00

Нижневартовск

3 д. 20 ч. 14 мин.

14:14

Адлер

67

Маршрут следования поезда 345Е Нижневартовск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижневартовск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижневартовск 1

18:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мегион

18:52

2 мин.

18:54

38 км.

0 ч. 52 мин.

Лангепасовский

19:48

2 мин.

19:50

83 км.

1 ч. 48 мин.

Сургут

21:39

40 мин.

22:19

183 км.

3 ч. 39 мин.

Пыть-Ях

00:14

3 мин.

00:17

248 км.

6 ч. 14 мин.

Демьянка

03:23

16 мин.

03:39

455 км.

9 ч. 23 мин.

Тобольск

06:19

3 мин.

06:22

624 км.

12 ч. 19 мин.

Тюмень

09:30

50 мин.

10:20

832 км.

15 ч. 30 мин.

Талица

11:48

2 мин.

11:50

939 км.

17 ч. 48 мин.

Камышлов

12:48

2 мин.

12:50

1005 км.

18 ч. 48 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

16:05

39 мин.

16:44

1133 км.

22 ч. 5 мин.

Каменск-Уральский

18:20

2 мин.

18:22

1226 км.

1 д. 0 ч. 20 мин.

Челябинск-Главный

20:53

47 мин.

21:40

1372 км.

1 д. 2 ч. 53 мин.

Троицк

23:25

10 мин.

23:35

1486 км.

1 д. 5 ч. 25 мин.

Тамерлан

00:58

5 мин.

01:03

1575 км.

1 д. 6 ч. 58 мин.

Карталы 1

01:40

30 мин.

02:10

1618 км.

1 д. 7 ч. 40 мин.

Магнитогорск
Пассажирский

04:30

75 мин.

05:45

1736 км.

1 д. 10 ч. 30 мин.

Белорецк

07:36

3 мин.

07:39

1805 км.

1 д. 13 ч. 36 мин.

Юша

08:26

2 мин.

08:28

1842 км.

1 д. 14 ч. 26 мин.

Инзер

09:28

35 мин.

10:03

1867 км.

1 д. 15 ч. 28 мин.

Чишмы 1

14:06

1 мин.

14:07

2014 км.

1 д. 20 ч. 6 мин.

Раевка

15:05

2 мин.

15:07

2079 км.

1 д. 21 ч. 5 мин.

Аксаково

16:25

3 мин.

16:28

2130 км.

1 д. 22 ч. 25 мин.

Приютово

16:47

2 мин.

16:49

2149 км.

1 д. 22 ч. 47 мин.

Абдулино

17:23

12 мин.

17:35

2179 км.

1 д. 23 ч. 23 мин.

Бугуруслан

18:56

2 мин.

18:58

2260 км.

2 д. 0 ч. 56 мин.

Похвистнево

19:17

2 мин.

19:19

2279 км.

2 д. 1 ч. 17 мин.

Новоотрадная

20:10

2 мин.

20:12

2340 км.

2 д. 2 ч. 10 мин.

Самара

21:40

32 мин.

22:12

2423 км.

2 д. 3 ч. 40 мин.

Новокуйбышевская

22:35

2 мин.

22:37

2439 км.

2 д. 4 ч. 35 мин.

Чапаевск

22:58

2 мин.

23:00

2459 км.

2 д. 4 ч. 58 мин.

Тополек

00:57

2 мин.

00:59

2545 км.

2 д. 6 ч. 57 мин.

Пугачевск

01:59

20 мин.

02:19

2582 км.

2 д. 7 ч. 59 мин.

Рукополь

02:50

4 мин.

02:54

2605 км.

2 д. 8 ч. 50 мин.

Римско-Корсаковка

03:29

2 мин.

03:31

2634 км.

2 д. 9 ч. 29 мин.

Ершов

04:03

18 мин.

04:21

2665 км.

2 д. 10 ч. 3 мин.

Плес

04:59

2 мин.

05:01

2700 км.

2 д. 10 ч. 59 мин.

Мокроус

05:22

4 мин.

05:26

2719 км.

2 д. 11 ч. 22 мин.

Урбах

05:57

8 мин.

06:05

2756 км.

2 д. 11 ч. 57 мин.

Золотая Степь

06:27

2 мин.

06:29

2770 км.

2 д. 12 ч. 27 мин.

Анисовка

07:22

2 мин.

07:24

2821 км.

2 д. 13 ч. 22 мин.

Саратов 1
Пассажирский

08:11

38 мин.

08:49

2836 км.

2 д. 14 ч. 11 мин.

Петров Вал

12:33

2 мин.

12:35

3001 км.

2 д. 18 ч. 33 мин.

Волгоград 1

16:00

58 мин.

16:58

3167 км.

2 д. 22 ч. 0 мин.

Сарепта

17:35

2 мин.

17:37

3188 км.

2 д. 23 ч. 35 мин.

Жутово

19:08

2 мин.

19:10

3276 км.

3 д. 1 ч. 8 мин.

Котельниково

20:04

2 мин.

20:06

3329 км.

3 д. 2 ч. 4 мин.

Ремонтная

20:48

2 мин.

20:50

3366 км.

3 д. 2 ч. 48 мин.

Зимовники

21:23

2 мин.

21:25

3402 км.

3 д. 3 ч. 23 мин.

Куберле

22:20

2 мин.

22:22

3427 км.

3 д. 4 ч. 20 мин.

Пролетарская

23:13

2 мин.

23:15

3478 км.

3 д. 5 ч. 13 мин.

Сальск

23:43

18 мин.

00:01

3505 км.

3 д. 5 ч. 43 мин.

Песчанокопская

00:54

2 мин.

00:56

3554 км.

3 д. 6 ч. 54 мин.

Белоглинская

01:18

2 мин.

01:20

3574 км.

3 д. 7 ч. 18 мин.

Ея

01:41

2 мин.

01:43

3592 км.

3 д. 7 ч. 41 мин.

Тихорецкая

02:51

3 мин.

02:54

3637 км.

3 д. 8 ч. 51 мин.

Выселки

03:52

5 мин.

03:57

3684 км.

3 д. 9 ч. 52 мин.

Кореновск

04:22

8 мин.

04:30

3703 км.

3 д. 10 ч. 22 мин.

Динская

05:05

5 мин.

05:10

3737 км.

3 д. 11 ч. 5 мин.

Краснодар 1

06:07

23 мин.

06:30

3764 км.

3 д. 12 ч. 7 мин.

Горячий Ключ

08:17

64 мин.

09:21

3806 км.

3 д. 14 ч. 17 мин.

Туапсе

11:16

7 мин.

11:23

3867 км.

3 д. 17 ч. 16 мин.

Лазаревская

12:02

21 мин.

12:23

3894 км.

3 д. 18 ч. 2 мин.

Лоо

13:05

5 мин.

13:10

3926 км.

3 д. 19 ч. 5 мин.

Сочи

13:33

9 мин.

13:42

3942 км.

3 д. 19 ч. 33 мин.

Хоста

14:01

2 мин.

14:03

3955 км.

3 д. 20 ч. 1 мин.

Адлер

14:14

3963 км.

3 д. 20 ч. 14 мин.

Информация о поезде 345Е

Планируете поездку по маршруту Нижневартовск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 345Е. Этот поезд отправляется со станции Нижневартовск в 18:00 и прибывает на конечную станцию Адлер в 14:14. Вся дорога занимает 3 д. 20 ч. 14 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 2 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 20587 руб.
  • стоимость купейного места – 20587 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 345Е Нижневартовск - Адлер: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

67 станций

Самая длинная остановка:

75 мин. – станция Магнитогорск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

20587 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Марина Сайко

    Мне понравился поезд и сама поездка в целом! В вагоне тепло, комфортно и приятно находиться. Постельное белье свежее, в отличном состоянии, в индивидуальном пакете. Обслуживание по высшему разряду. Благодарю!

  2. Кузьма

    Ехал в Адлер из Сургута этим поездом с супругой. Остались неплохие впечатления, несмотря на то, что вагон не новый. В купе все хорошо прибрано. К постельным принадлежностям претензий нет. Только дорога слишком долгая, но это вопрос не к поезду)

  3. Анна

    Ехала до станции Жутово. Поезд понравился. Внутри чистенько и приятно. Проводница не напрягает, ненавязчива. Туалет мог быть чище.

  4. Михаил Сергеевич

    Неудачный вагон попался в этот раз. Ехать было не так далеко, однако дискомфортно. В купе была грязь. Много пыли везде. Поезд едет довольно быстро, что радует.

  5. Светлана Юрьевна

    Добрый день. Поездка в этот раз не получилась такой, какой я представляла себе. Вагоны были очень пошарпанные. Все старенькое такое и дрябленькое. Хотя судя по стоимости билета должно было бы быть получше намного.

  6. Алина

    Очень приятно ехать в подобном поезде дальнего следования. Проводницы очень старались и постоянно намывали вагон. Всегда пахло свежестью и чистотой. Вагон не новый но ехать было очень приятно! Сразу видно что работники свое дело знают.

  7. Максим Потворский

    В поезде почти нет розеток для зарядки телефона. Считаю это недочетом руководства, потому что давно уже все ходят с мобильными, у каждого пассажира она есть. Но при этом вообще не организована инфраструктура для обслуживания устройств. Каменный век!

  8. Моника

    От имени пассажиров поезда 345 Нижневартовск - Адлер вагон 8.Вырожаем огромную благодарность проводникам Серкбаева Айман, Миннибаева Ольге, Саше начальнику поезда Якиминько Сергею Анатольевичу. За отличное обслуживание, мы поссажиры чувствовали себя в домашней обстановке, тепло, уютно стерильная чистота, а самое главное, тёплое отношение к пассажирам. Огромное Вам человеческое спасибо. 10 марта Колодянец Татьяна Григорьевна.

  9. Ирина

    Ежегодно езжу этим поездом с момента его запуска из Нижневартовска в Сочи. Вагон СВ. Совсем не напрягает, что поезд идёт 4 дня и ещё несколько часов. Замечательное обслуживание, всегда вежливые и отзывчивые проводники. В вагоне чистота и комфорт, есть душ. Что ещё нужно для длительного путешествия?! Всегда с большим нетерпением жду очередной поездки. Спасибо!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
