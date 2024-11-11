Маршрут следования поезда 329Ж Волгоград — Душанбе (Таджикистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Душанбе (Таджикистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
13:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
13:53
14:03
21 км.
0 ч. 41 мин.
Владимировка
15:53
16:01
139 км.
2 ч. 41 мин.
Верхний Баскунчак
16:47
16:57
180 км.
3 ч. 35 мин.
Аксарайская
19:41
22:01
366 км.
6 ч. 29 мин.
Ганюшкино
01:30
03:00
447 км.
12 ч. 18 мин.
Исатай
04:16
04:21
525 км.
15 ч. 4 мин.
Ак-Кистау
05:28
05:37
610 км.
16 ч. 16 мин.
Атырау
06:44
07:04
682 км.
17 ч. 32 мин.
Доссор
08:26
08:37
768 км.
19 ч. 14 мин.
Макат
09:14
09:34
799 км.
20 ч. 2 мин.
Кульсары
11:15
11:25
888 км.
22 ч. 3 мин.
Бейнеу
14:45
16:20
1093 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Кунград
01:54
02:19
1478 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Нукус
04:05
04:32
1571 км.
1 д. 14 ч. 53 мин.
Беруни
06:21
06:32
1666 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Мискин
07:50
08:46
1751 км.
1 д. 18 ч. 38 мин.
Бухара 1
13:33
14:02
2084 км.
2 д. 0 ч. 21 мин.
Карши
16:08
16:45
2229 км.
2 д. 2 ч. 56 мин.
Кумкурган
22:42
23:09
2421 км.
2 д. 9 ч. 30 мин.
Пахтаабад
02:31
02:33
2506 км.
2 д. 13 ч. 19 мин.
Душанбе 1
04:06
2564 км.
2 д. 14 ч. 54 мин.
