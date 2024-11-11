Маршрут следования и продажа билетов
06:56
1 д. 4 ч. 13 мин.
27
Маршрут следования поезда 576Ж Саратов — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
06:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
11:09
11:11
165 км.
4 ч. 13 мин.
Волгоград 1
14:13
14:46
331 км.
7 ч. 17 мин.
Сарепта
15:23
15:25
352 км.
8 ч. 27 мин.
Жутово
16:53
16:54
440 км.
9 ч. 57 мин.
Котельниково
17:45
17:47
493 км.
10 ч. 49 мин.
Ремонтная
18:31
18:34
530 км.
11 ч. 35 мин.
Зимовники
19:07
19:10
566 км.
12 ч. 11 мин.
Двойная
20:00
20:03
610 км.
13 ч. 4 мин.
Пролетарская
20:42
20:45
642 км.
13 ч. 46 мин.
Сальск
21:15
21:33
669 км.
14 ч. 19 мин.
Песчанокопская
22:37
22:41
718 км.
15 ч. 41 мин.
Белоглинская
23:04
23:08
738 км.
16 ч. 8 мин.
Ея
23:27
23:30
756 км.
16 ч. 31 мин.
Тихорецкая
00:30
00:48
801 км.
17 ч. 34 мин.
Выселки
01:43
01:45
848 км.
18 ч. 47 мин.
Кореновск
02:10
02:15
867 км.
19 ч. 14 мин.
Динская
02:55
03:02
901 км.
19 ч. 59 мин.
Краснодар 1
03:40
03:48
928 км.
20 ч. 44 мин.
Горячий Ключ
05:10
05:49
970 км.
22 ч. 14 мин.
Туапсе
07:43
07:49
1031 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Лазаревская
08:28
08:30
1058 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Лоо
09:13
09:30
1090 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Сочи
09:53
10:06
1106 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Хоста
10:25
10:27
1119 км.
1 д. 3 ч. 29 мин.
Адлер
10:38
10:55
1127 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Имеретинский Курорт
11:09
1133 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
