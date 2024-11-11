Поезд 589У Челябинск — Адлер

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 589У Челябинск — Адлер.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

20:11

Челябинск

2 д. 12 ч. 27 мин.

08:38

Адлер

32

Маршрут следования поезда 589У Челябинск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Челябинск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Челябинск-Главный

20:11

0 км.

0 ч. 0 мин.

Уфа

04:57

23 мин.

05:20

351 км.

8 ч. 46 мин.

Аксаково

08:56

2 мин.

08:58

492 км.

12 ч. 45 мин.

Абдулино

09:50

12 мин.

10:02

541 км.

13 ч. 39 мин.

Самара

14:08

57 мин.

15:05

780 км.

17 ч. 57 мин.

Сызрань Город

18:52

12 мин.

19:04

889 км.

22 ч. 41 мин.

Возрождение

20:22

2 мин.

20:24

941 км.

1 д. 0 ч. 11 мин.

Кулатка

20:46

2 мин.

20:48

967 км.

1 д. 0 ч. 35 мин.

Сенная

21:54

3 мин.

21:57

1042 км.

1 д. 1 ч. 43 мин.

Саратов 1
Пассажирский

00:52

40 мин.

01:32

1137 км.

1 д. 4 ч. 41 мин.

Петров Вал

05:32

2 мин.

05:34

1302 км.

1 д. 9 ч. 21 мин.

Волгоград 1

08:55

46 мин.

09:41

1468 км.

1 д. 12 ч. 44 мин.

Котельниково

13:03

5 мин.

13:08

1625 км.

1 д. 16 ч. 52 мин.

Ремонтная

13:49

5 мин.

13:54

1662 км.

1 д. 17 ч. 38 мин.

Зимовники

14:48

3 мин.

14:51

1698 км.

1 д. 18 ч. 37 мин.

Двойная

15:35

3 мин.

15:38

1742 км.

1 д. 19 ч. 24 мин.

Сальск

16:40

30 мин.

17:10

1800 км.

1 д. 20 ч. 29 мин.

Песчанокопская

18:26

5 мин.

18:31

1849 км.

1 д. 22 ч. 15 мин.

Ея

19:11

5 мин.

19:16

1887 км.

1 д. 23 ч. 0 мин.

Ровное

19:28

3 мин.

19:31

1895 км.

1 д. 23 ч. 17 мин.

Тихорецкая

21:03

3 мин.

21:06

1931 км.

2 д. 0 ч. 52 мин.

Выселки

22:47

5 мин.

22:52

1978 км.

2 д. 2 ч. 36 мин.

Кореновск

23:51

3 мин.

23:54

1997 км.

2 д. 3 ч. 40 мин.

Динская

00:24

2 мин.

00:26

2031 км.

2 д. 4 ч. 13 мин.

Краснодар 1

01:44

8 мин.

01:52

2058 км.

2 д. 5 ч. 33 мин.

Горячий Ключ

03:09

35 мин.

03:44

2100 км.

2 д. 6 ч. 58 мин.

Туапсе

05:20

12 мин.

05:32

2161 км.

2 д. 9 ч. 9 мин.

Лазаревская

06:14

12 мин.

06:26

2188 км.

2 д. 10 ч. 3 мин.

Лоо

07:25

5 мин.

07:30

2220 км.

2 д. 11 ч. 14 мин.

Сочи

07:57

10 мин.

08:07

2236 км.

2 д. 11 ч. 46 мин.

Хоста

08:25

2 мин.

08:27

2249 км.

2 д. 12 ч. 14 мин.

Адлер

08:38

2257 км.

2 д. 12 ч. 27 мин.

Информация о поезде 589У

Планируете поездку по маршруту Челябинск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 589У. Этот поезд отправляется со станции Челябинск в 20:11 и прибывает на конечную станцию Адлер в 08:38. Вся дорога занимает 2 д. 12 ч. 27 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 57 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 589У

Количество остановок поезда:

32 станции

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. валя

    Отвратительно! Чтобы я ещё раз ела в поезде, да ни за что... Очень разочаровали. Вот уж не думала, что еда в поезде, на котором ехать всего-то часа четыре, может быть настолько испорчена. Где её хранили, как долго – на эти вопросы мне не ответили. Зато сказали, что еда готовится каждые 12 часов. Ну за дуру-то не держите, не может еда так выглядеть, если её почти только приготовили.

    Ответить
  2. Егор Сергеевич

    Тема еды в поездах, действительно уже очень остро стоит. Наверное, пора уже что-то сделать и как-то прореагировать. Это же просто кошмар, когда ты отдаешь немаленькие деньги, а приносят тебе, просрочку какую-то кислую. Считать это нормой, по-моему, самая большая наглость.

    Ответить
  3. Алина Дергай

    Хочу выразить огромную благодарность билетному кассиру Чекушкиной М.Г. Я неоднократно обращаюсь в билетную кассу за справочной информацией, очень часто попадала на этого кассира. Она всегда доступно объяснит, всегда с улыбкой, подберет удобный маршрут. Желаю всем работникам билетной кассы Сущево здоровья и благодарных пассажиров. Спасибо непосредственным руководителям билетных касс за подбор персонала и обеспечением их красивой форменной формой.

    Ответить
  4. Лариса

    Спасибо большое проводницам Елене Борган и Алесе Аксеновой за их отношение к своей работе. В вагоне всегда было чисто, уборка несколько раз в день. В туалете чистота и наличие всех туалетных принадлежностей. Наблюдала как Елена помогала заносить пожилой женщине тяжелейшие сумки. Не думаю, что это входит в их обязанности, просто человеческий фактор. Спасибо большое девочки за вашу доброту и отзывчивость!!!!Побольше бы таких проводников на РЖД!!!

    Ответить
  5. Латушко Светлана Георгиевна

    Отвратительно грязные вагоны. Вообще не готовятся к новым пассажирам!!! Везде пыль и грязь на всех выступающих поверхностях. Прежде чем заселить свою семью в этот ужас пришлось самой всё протереть тряпкой. Везде антисанитария!!! Я уж молчу про туалеты... Влажная уборка проводилась один раз в сутки кусочком половой тряпочки размером 25 см на 60см из ватного полотна, одетой на доисторическую деревянную швабру с металлической насадкой! Ну какое ватное полотно!!!??? И без того пыли выше крыши.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн