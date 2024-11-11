Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 340С Новороссийск — Нижний Новгород.
13:05
2 д. 2 ч. 0 мин.
15:05
43
Маршрут следования поезда 340С Новороссийск — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
13:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
13:32
13:42
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
14:16
14:21
42 км.
1 ч. 11 мин.
Абинская
14:39
14:41
53 км.
1 ч. 34 мин.
Ильская
15:15
15:17
85 км.
2 ч. 10 мин.
Краснодар 1
16:30
17:02
123 км.
3 ч. 25 мин.
Брюховецкая
18:38
18:40
209 км.
5 ч. 33 мин.
Каневская
19:09
19:12
241 км.
6 ч. 4 мин.
Староминская-Тимашевск
19:55
19:59
288 км.
6 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
21:27
22:08
379 км.
8 ч. 22 мин.
Новочеркасск
22:57
22:59
417 км.
9 ч. 52 мин.
Шахтная
00:24
00:26
453 км.
11 ч. 19 мин.
Сулин
00:53
01:01
471 км.
11 ч. 48 мин.
Зверево
01:23
01:25
486 км.
12 ч. 18 мин.
Лихая
01:47
02:36
502 км.
12 ч. 42 мин.
Белая Калитва
03:50
03:57
546 км.
14 ч. 45 мин.
Тацинская
05:04
05:09
582 км.
15 ч. 59 мин.
Морозовская
06:04
06:26
626 км.
16 ч. 59 мин.
Чернышков
07:02
07:11
655 км.
17 ч. 57 мин.
Обливская
07:38
07:43
679 км.
18 ч. 33 мин.
Суровикино
08:07
08:16
705 км.
19 ч. 2 мин.
Волгоград 1
10:46
12:19
828 км.
21 ч. 41 мин.
Зензеватка
14:33
14:35
948 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Петров Вал
15:29
15:31
1010 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Карамыш
17:15
17:17
1104 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Паницкая
17:43
17:47
1129 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Саратов 1
Пассажирский
19:05
19:43
1180 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
Татищево
20:33
20:35
1211 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Аткарск
21:18
21:21
1257 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Екатериновка
22:29
22:31
1306 км.
1 д. 9 ч. 24 мин.
Салтыковка
22:54
22:56
1325 км.
1 д. 9 ч. 49 мин.
Ртищево 1
23:35
00:15
1350 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Сердобск
01:05
01:17
1385 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Колышлей
01:54
01:57
1419 км.
1 д. 12 ч. 49 мин.
Пенза 1
03:24
04:02
1483 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Саранск
06:51
07:26
1593 км.
1 д. 17 ч. 46 мин.
Красный Узел
08:06
08:42
1619 км.
1 д. 19 ч. 1 мин.
Ужовка
10:05
10:13
1669 км.
1 д. 21 ч. 0 мин.
Лукоянов
11:28
11:32
1708 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Шатки
11:59
12:02
1736 км.
1 д. 22 ч. 54 мин.
Арзамас 1
12:39
13:07
1767 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Суроватиха
13:48
13:49
1806 км.
2 д. 0 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
15:05
1868 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Для поездки выбрала СВ. И не пожалела. Ехала и всю дорогу просто кайфовала. Постель хорошая, белье чистое. Проводница приветливая. Туалет не самый грязный, ходить можно. Билет того стоил.
Так как я уже 2 раза на нем ездил – решил оставить отзыв. Поезд приличный. С проводницами – как повезет. Первая была вообще на своей волне. Ее почти не было видно. Во второй раз ехал – девушка была очень вежливой и постоянно чем-то занималась в вагоне. Даже удивительно было.
Поезд едет очень медленно. Тупит, еле тянется. Телик на стене висит но не работает. Смотри в квадрат малевича. 3 из 5 не больше.
В вагоне было чисто и комфортно. Проводник был учтив и вежлив. Помог мне и еще одной женщине поднять чемоданы в поезд. Проверил билет, все рассказал что куда. Очень хорошо
Негде нормально выйти и покурить. Почему нет отдельной оборудованной курилки? Давно уже в западных поездах везде есть. У нас как всегда все через жопу.
Прямо в точку.
Едем в поезде в купе из Новороссийска в Нижний Новгород, умираем от жары, кондиционер толком не работает, дети все сырые, вспотели, бились именно чуть ли ни бились за то что бы разрешили открыть окна в коридоре!!! Позорище, тем кто разрешает пускать такие поезда в такие погодные условия!!!