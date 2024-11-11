Поезд 340С Новороссийск — Нижний Новгород

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:05

Новороссийск

2 д. 2 ч. 0 мин.

15:05

Нижний Новгород

43

Маршрут следования поезда 340С Новороссийск — Нижний Новгород на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новороссийск — Нижний Новгород с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новороссийск

13:05

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

13:32

10 мин.

13:42

14 км.

0 ч. 27 мин.

Крымская

14:16

5 мин.

14:21

42 км.

1 ч. 11 мин.

Абинская

14:39

2 мин.

14:41

53 км.

1 ч. 34 мин.

Ильская

15:15

2 мин.

15:17

85 км.

2 ч. 10 мин.

Краснодар 1

16:30

32 мин.

17:02

123 км.

3 ч. 25 мин.

Брюховецкая

18:38

2 мин.

18:40

209 км.

5 ч. 33 мин.

Каневская

19:09

3 мин.

19:12

241 км.

6 ч. 4 мин.

Староминская-Тимашевск

19:55

4 мин.

19:59

288 км.

6 ч. 50 мин.

Ростов
Главный

21:27

41 мин.

22:08

379 км.

8 ч. 22 мин.

Новочеркасск

22:57

2 мин.

22:59

417 км.

9 ч. 52 мин.

Шахтная

00:24

2 мин.

00:26

453 км.

11 ч. 19 мин.

Сулин

00:53

8 мин.

01:01

471 км.

11 ч. 48 мин.

Зверево

01:23

2 мин.

01:25

486 км.

12 ч. 18 мин.

Лихая

01:47

49 мин.

02:36

502 км.

12 ч. 42 мин.

Белая Калитва

03:50

7 мин.

03:57

546 км.

14 ч. 45 мин.

Тацинская

05:04

5 мин.

05:09

582 км.

15 ч. 59 мин.

Морозовская

06:04

22 мин.

06:26

626 км.

16 ч. 59 мин.

Чернышков

07:02

9 мин.

07:11

655 км.

17 ч. 57 мин.

Обливская

07:38

5 мин.

07:43

679 км.

18 ч. 33 мин.

Суровикино

08:07

9 мин.

08:16

705 км.

19 ч. 2 мин.

Волгоград 1

10:46

93 мин.

12:19

828 км.

21 ч. 41 мин.

Зензеватка

14:33

2 мин.

14:35

948 км.

1 д. 1 ч. 28 мин.

Петров Вал

15:29

2 мин.

15:31

1010 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Карамыш

17:15

2 мин.

17:17

1104 км.

1 д. 4 ч. 10 мин.

Паницкая

17:43

4 мин.

17:47

1129 км.

1 д. 4 ч. 38 мин.

Саратов 1
Пассажирский

19:05

38 мин.

19:43

1180 км.

1 д. 6 ч. 0 мин.

Татищево

20:33

2 мин.

20:35

1211 км.

1 д. 7 ч. 28 мин.

Аткарск

21:18

3 мин.

21:21

1257 км.

1 д. 8 ч. 13 мин.

Екатериновка

22:29

2 мин.

22:31

1306 км.

1 д. 9 ч. 24 мин.

Салтыковка

22:54

2 мин.

22:56

1325 км.

1 д. 9 ч. 49 мин.

Ртищево 1

23:35

40 мин.

00:15

1350 км.

1 д. 10 ч. 30 мин.

Сердобск

01:05

12 мин.

01:17

1385 км.

1 д. 12 ч. 0 мин.

Колышлей

01:54

3 мин.

01:57

1419 км.

1 д. 12 ч. 49 мин.

Пенза 1

03:24

38 мин.

04:02

1483 км.

1 д. 14 ч. 19 мин.

Саранск

06:51

35 мин.

07:26

1593 км.

1 д. 17 ч. 46 мин.

Красный Узел

08:06

36 мин.

08:42

1619 км.

1 д. 19 ч. 1 мин.

Ужовка

10:05

8 мин.

10:13

1669 км.

1 д. 21 ч. 0 мин.

Лукоянов

11:28

4 мин.

11:32

1708 км.

1 д. 22 ч. 23 мин.

Шатки

11:59

3 мин.

12:02

1736 км.

1 д. 22 ч. 54 мин.

Арзамас 1

12:39

28 мин.

13:07

1767 км.

1 д. 23 ч. 34 мин.

Суроватиха

13:48

1 мин.

13:49

1806 км.

2 д. 0 ч. 43 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

15:05

1868 км.

2 д. 2 ч. 0 мин.

Информация о поезде 340С

Планируете поездку по маршруту Новороссийск — Нижний Новгород? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 340С. Этот поезд отправляется со станции Новороссийск в 13:05 и прибывает на конечную станцию Нижний Новгород в 15:05. Вся дорога занимает 2 д. 2 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 39 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 29387 руб.
  • стоимость купейного места – 29387 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 340С Новороссийск - Нижний Новгород: раздельные кабинки для мужчин и женщин.

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

93 мин. – станция Волгоград 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

29387 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Ирен

    Для поездки выбрала СВ. И не пожалела. Ехала и всю дорогу просто кайфовала. Постель хорошая, белье чистое. Проводница приветливая. Туалет не самый грязный, ходить можно. Билет того стоил.

  2. Дмитрий Петров

    Так как я уже 2 раза на нем ездил – решил оставить отзыв. Поезд приличный. С проводницами – как повезет. Первая была вообще на своей волне. Ее почти не было видно. Во второй раз ехал – девушка была очень вежливой и постоянно чем-то занималась в вагоне. Даже удивительно было.

  3. Мария Алексеевна Бертник

    Поезд едет очень медленно. Тупит, еле тянется. Телик на стене висит но не работает. Смотри в квадрат малевича. 3 из 5 не больше.

  4. Наталия

    В вагоне было чисто и комфортно. Проводник был учтив и вежлив. Помог мне и еще одной женщине поднять чемоданы в поезд. Проверил билет, все рассказал что куда. Очень хорошо

  5. Роман Ж.

    Негде нормально выйти и покурить. Почему нет отдельной оборудованной курилки? Давно уже в западных поездах везде есть. У нас как всегда все через жопу.

    1. Людмила

      Прямо в точку.

  6. Алексей

    Едем в поезде в купе из Новороссийска в Нижний Новгород, умираем от жары, кондиционер толком не работает, дети все сырые, вспотели, бились именно чуть ли ни бились за то что бы разрешили открыть окна в коридоре!!! Позорище, тем кто разрешает пускать такие поезда в такие погодные условия!!!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
