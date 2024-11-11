Маршрут следования поезда 079Ж Волгоград — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
01:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иловля 1
02:42
02:44
76 км.
1 ч. 35 мин.
Арчеда
04:03
04:07
131 км.
2 ч. 56 мин.
Себряково
05:20
05:23
175 км.
4 ч. 13 мин.
Филоново
06:35
06:37
240 км.
5 ч. 28 мин.
Алексиково
07:31
07:34
293 км.
6 ч. 24 мин.
Поворино
08:15
08:30
319 км.
7 ч. 8 мин.
Борисоглебск
09:04
09:14
339 км.
7 ч. 57 мин.
Грибановка
09:40
09:50
354 км.
8 ч. 33 мин.
Народная
10:11
10:13
371 км.
9 ч. 4 мин.
Терновка
10:37
10:39
389 км.
9 ч. 30 мин.
Жердевка
11:02
11:47
407 км.
9 ч. 55 мин.
Токаревка
12:13
12:15
435 км.
11 ч. 6 мин.
Оборона
12:37
12:42
462 км.
11 ч. 30 мин.
Добринка
13:08
13:10
485 км.
12 ч. 1 мин.
Плавица
13:23
13:25
496 км.
12 ч. 16 мин.
Грязи
Воронежские
14:10
14:50
535 км.
13 ч. 3 мин.
Липецк
15:34
15:44
564 км.
14 ч. 27 мин.
Елец
17:29
18:00
634 км.
16 ч. 22 мин.
Становая
18:43
18:45
655 км.
17 ч. 36 мин.
Ефремов
19:39
19:41
700 км.
18 ч. 32 мин.
Волово
20:41
20:43
746 км.
19 ч. 34 мин.
Жданка
21:16
21:18
771 км.
20 ч. 9 мин.
Узловая 1
Московской жд
21:46
21:50
793 км.
20 ч. 39 мин.
Венев
22:55
22:57
834 км.
21 ч. 48 мин.
Ожерелье
00:02
00:32
884 км.
22 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
02:56
03:33
997 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Тверь
05:19
05:21
1159 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Вышний Волочек
06:43
06:45
1275 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Бологое-Московское
07:46
07:54
1318 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Окуловка
08:49
08:50
1388 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Малая Вишера
10:16
10:18
1469 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:25
1629 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Добрый вечер. Ехали мы на этом поезде и могу сказать, что поездка удалась. Матрасы были не старые, белье чистое. Проводники очень быстро выполняли свою работу. За это им большое спасибо.
Поездка была длинной и нудной. Не очень порадовало качество вагонов и постельного белья. Но тут видимо как попадет. До этого ехал на этом же поезде, матрасы были почти новые. Женщины проводницы очень хорошо знают вою работу и выполняют ее в полном объеме.
Ехала с дочкой в 4 вагоне. У нас была проводница Оксана, которая очень хорошо нас обслуживала на протяжении всей поездки. Спасибо ей большое! Также В поезде была очень вкусная еда.
Хороший поезд, периодически отправляют в командировку на нем. Всегда был доволен.
большое спасибо поезд очень хороший. проводница хорошо рассказала и все показала.
Приветствую! У нас был чистый и аккуратный вагон. Сразу было видно, что его часто убирают и заботятся о комфорте пассажиров. Единственный недостаток который напрягал меня во время поездки – это то, что из окна сильно поддувало. Проводницы сказали что ничего с этим поделать нельзя. Такой вагон.