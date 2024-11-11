Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут поезда 557Е Тюмень — Анапа.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 557Е Тюмень — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
04:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:09
11:24
299 км.
4 ч. 49 мин.
Каменск-Уральский
12:51
12:54
392 км.
8 ч. 31 мин.
Челябинск-Главный
15:48
16:30
538 км.
11 ч. 28 мин.
Миасс 1
17:56
18:00
620 км.
13 ч. 36 мин.
Златоуст
19:08
19:13
652 км.
14 ч. 48 мин.
Бердяуш
20:13
20:15
688 км.
15 ч. 53 мин.
Сулея
20:43
20:45
704 км.
16 ч. 23 мин.
Вязовая
21:35
21:37
746 км.
17 ч. 15 мин.
Усть-Катав
21:52
21:54
757 км.
17 ч. 32 мин.
Кропачево
22:20
22:43
772 км.
18 ч. 0 мин.
Уфа
01:22
02:00
905 км.
21 ч. 2 мин.
Аксаково
05:31
05:33
1046 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Абдулино
06:23
06:35
1095 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Бугуруслан
07:54
07:56
1176 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Кинель
09:55
09:58
1302 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Жигулевское Море
12:05
12:20
1380 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Сызрань Город
15:31
15:38
1458 км.
1 д. 11 ч. 11 мин.
Возрождение
16:44
16:46
1510 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Сенная
18:09
18:11
1611 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:03
21:40
1706 км.
1 д. 16 ч. 43 мин.
Петров Вал
02:29
02:31
1871 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
Волгоград 1
05:43
06:25
2037 км.
2 д. 1 ч. 23 мин.
Сарепта
07:07
07:09
2058 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Жутово
09:11
09:13
2146 км.
2 д. 4 ч. 51 мин.
Котельниково
10:31
10:33
2199 км.
2 д. 6 ч. 11 мин.
Ремонтная
11:22
11:27
2236 км.
2 д. 7 ч. 2 мин.
Зимовники
12:03
12:06
2272 км.
2 д. 7 ч. 43 мин.
Сальск
13:49
14:15
2374 км.
2 д. 9 ч. 29 мин.
Белоглинская
15:29
15:33
2443 км.
2 д. 11 ч. 9 мин.
Ея
15:54
16:01
2461 км.
2 д. 11 ч. 34 мин.
Ровное
16:14
16:17
2469 км.
2 д. 11 ч. 54 мин.
Тихорецкая
17:03
17:20
2505 км.
2 д. 12 ч. 43 мин.
Выселки
18:25
18:28
2552 км.
2 д. 14 ч. 5 мин.
Кореновск
19:00
19:10
2571 км.
2 д. 14 ч. 40 мин.
Динская
20:07
20:09
2605 км.
2 д. 15 ч. 47 мин.
Краснодар 1
21:01
21:06
2632 км.
2 д. 16 ч. 41 мин.
Абинская
00:40
00:42
2700 км.
2 д. 20 ч. 20 мин.
Крымская
01:00
01:55
2711 км.
2 д. 20 ч. 40 мин.
Варениковская
02:48
02:50
2744 км.
2 д. 22 ч. 28 мин.
Анапа
03:50
2776 км.
2 д. 23 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Тюмень → Анапа Распечатать расписание поезда