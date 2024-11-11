Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 129Ы Красноярск — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:50
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
60
Маршрут следования поезда 129Ы Красноярск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
11:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ачинск 1
14:40
14:46
146 км.
2 ч. 50 мин.
Боготол
15:45
15:47
207 км.
3 ч. 55 мин.
Тяжин
16:54
16:56
270 км.
5 ч. 4 мин.
Мариинск
17:46
18:13
319 км.
5 ч. 56 мин.
Анжерская
19:48
19:50
424 км.
7 ч. 58 мин.
Тайга
20:17
20:20
450 км.
8 ч. 27 мин.
Юрга 1
21:26
21:28
512 км.
9 ч. 36 мин.
Новосибирск
Главный
23:53
00:11
656 км.
12 ч. 3 мин.
Барабинск
03:56
04:26
946 км.
16 ч. 6 мин.
Чаны
05:46
05:48
1046 км.
17 ч. 56 мин.
Татарская
06:28
06:30
1097 км.
18 ч. 38 мин.
Калачинская
07:41
07:43
1186 км.
19 ч. 51 мин.
Омск
Пассажирский
08:55
09:15
1262 км.
21 ч. 5 мин.
Исилькуль
10:52
11:52
1397 км.
23 ч. 2 мин.
Петропавловск
13:37
14:17
1530 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Петухово
15:31
15:36
1615 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Макушино
16:14
16:16
1660 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Лебяжья-Сибирская
16:51
16:52
1706 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Курган
17:58
18:09
1782 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Юргамыш
18:58
18:59
1837 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Мишкино
19:26
19:27
1871 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Шумиха
20:02
20:03
1912 км.
1 д. 8 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
21:38
22:26
2031 км.
1 д. 9 ч. 48 мин.
Миасс 1
23:54
23:57
2113 км.
1 д. 12 ч. 4 мин.
Златоуст
01:04
01:07
2145 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Бердяуш
02:08
02:09
2181 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Сулея
02:38
02:39
2197 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Вязовая
03:26
03:27
2239 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Усть-Катав
03:46
03:47
2250 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
Кропачево
04:14
04:37
2265 км.
1 д. 16 ч. 24 мин.
Уфа
07:32
07:56
2398 км.
1 д. 19 ч. 42 мин.
Аксаково
11:14
11:17
2539 км.
1 д. 23 ч. 24 мин.
Абдулино
12:08
12:10
2588 км.
2 д. 0 ч. 18 мин.
Бугуруслан
13:37
13:39
2669 км.
2 д. 1 ч. 47 мин.
Самара
16:22
17:13
2828 км.
2 д. 4 ч. 32 мин.
Сызрань Город
20:45
20:57
2937 км.
2 д. 8 ч. 55 мин.
Возрождение
22:18
22:20
2989 км.
2 д. 10 ч. 28 мин.
Кулатка
22:42
22:44
3015 км.
2 д. 10 ч. 52 мин.
Сенная
23:48
23:50
3090 км.
2 д. 11 ч. 58 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:07
02:50
3185 км.
2 д. 14 ч. 17 мин.
Карамыш
04:42
04:45
3257 км.
2 д. 16 ч. 52 мин.
Петров Вал
06:23
06:26
3351 км.
2 д. 18 ч. 33 мин.
Волгоград 1
09:46
10:21
3517 км.
2 д. 21 ч. 56 мин.
Сарепта
10:58
10:59
3538 км.
2 д. 23 ч. 8 мин.
Жутово
13:21
13:23
3626 км.
3 д. 1 ч. 31 мин.
Котельниково
14:22
14:25
3679 км.
3 д. 2 ч. 32 мин.
Ремонтная
15:08
15:13
3716 км.
3 д. 3 ч. 18 мин.
Зимовники
15:48
15:52
3752 км.
3 д. 3 ч. 58 мин.
Сальск
17:37
18:07
3854 км.
3 д. 5 ч. 47 мин.
Белоглинская
19:25
19:35
3923 км.
3 д. 7 ч. 35 мин.
Ея
19:57
20:30
3941 км.
3 д. 8 ч. 7 мин.
Тихорецкая
21:42
21:59
3986 км.
3 д. 9 ч. 52 мин.
Выселки
23:47
00:06
4033 км.
3 д. 11 ч. 57 мин.
Кореновск
00:32
00:35
4052 км.
3 д. 12 ч. 42 мин.
Динская
01:11
01:13
4086 км.
3 д. 13 ч. 21 мин.
Краснодар 1
01:44
02:13
4113 км.
3 д. 13 ч. 54 мин.
Абинская
03:19
03:22
4181 км.
3 д. 15 ч. 29 мин.
Крымская
03:37
04:14
4192 км.
3 д. 15 ч. 47 мин.
Анапа
06:30
4246 км.
3 д. 18 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Красноярск → Анапа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Вагон достался относительно новый. Но внутри все хорошо. Пыли или неприятных запахов нет. Окна чистые, из них не дует. В дороге проводники несколько раз проводили уборку, но, хочу заметить, только после указания пассажиров.
Когда поезд подошел, я немного напряглась. С виду он не очень. Но по факту все оказалось очень неплохо. Температура в вагоне нормальная, везде чистота. Туалет старенький, но в порядке. Так что он поездку не испортил!
В вагоне было ночью холодно и у вас не было биотуалета. Я думала что на поездах дальнего следования уже везде они стоят, но ошиблась. В других моментах претензий не имею, проводницы очень хорошо обслуживали.
Ехали всей семьей на отдых и остались довольны. Но от один момент не очень понравился – это то, что вентиляция как-то странно работала. И было очень душно на длительных остановках, когда поезд стоял по 40 минут на солнце. Буквально можно было сауну принимать.
Детям надоело ехать, а по-началу были в восторге. Я сама запарилась так долго ехать))) Может быть стоит урезать количество остановок, чтобы поезд ехал побыстрее?
МИНУС – это кондиционер. Я ехала на верхней полке и ЗДРАСЬТЕ! Две недели проходила с больным горлом и соплями. Ужас.
МЕГА супер поезд! Я довольна, муж доволен, дети тоже. Периодически не было туалетной бумаги в туалете. Было ощущение что ее кто-то просто к себе забирал. Потому что я сходила, бумаги был полный моток. Муж через час пошел – вообще не было. Странные события
Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса