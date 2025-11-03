Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 503Э Уфа — Анапа.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 503Э Уфа — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
20:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксаково
23:59
00:01
141 км.
3 ч. 23 мин.
Абдулино
00:50
01:02
190 км.
4 ч. 14 мин.
Бугуруслан
02:23
02:25
271 км.
5 ч. 47 мин.
Самара
05:03
06:26
430 км.
8 ч. 27 мин.
Сызрань Город
09:57
10:12
539 км.
13 ч. 21 мин.
Возрождение
11:20
11:23
591 км.
14 ч. 44 мин.
Кулатка
11:47
11:50
617 км.
15 ч. 11 мин.
Сенная
12:56
12:59
692 км.
16 ч. 20 мин.
Саратов 1
Пассажирский
15:15
15:58
787 км.
18 ч. 39 мин.
Карамыш
17:39
17:41
859 км.
21 ч. 3 мин.
Петров Вал
19:15
19:17
953 км.
22 ч. 39 мин.
Волгоград 1
22:36
23:11
1119 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Сарепта
23:46
23:52
1140 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Жутово
01:37
01:39
1228 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Котельниково
02:55
03:13
1281 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Ремонтная
03:54
04:04
1318 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Зимовники
04:41
04:45
1354 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Сальск
06:55
07:20
1456 км.
1 д. 10 ч. 19 мин.
Белоглинская
08:56
09:00
1525 км.
1 д. 12 ч. 20 мин.
Ея
09:25
09:36
1543 км.
1 д. 12 ч. 49 мин.
Тихорецкая
10:56
11:11
1588 км.
1 д. 14 ч. 20 мин.
Выселки
12:31
12:33
1635 км.
1 д. 15 ч. 55 мин.
Кореновск
12:58
13:02
1654 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Динская
13:38
13:40
1688 км.
1 д. 17 ч. 2 мин.
Краснодар 1
14:15
14:25
1715 км.
1 д. 17 ч. 39 мин.
Абинская
16:10
16:12
1783 км.
1 д. 19 ч. 34 мин.
Крымская
16:29
16:59
1794 км.
1 д. 19 ч. 53 мин.
Анапа
19:05
1848 км.
1 д. 22 ч. 29 мин.
