Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 274С Адлер — Северобайкальск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:22
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
103
Маршрут следования поезда 274С Адлер — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
17:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:34
17:36
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
17:56
18:05
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
18:32
18:36
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
19:17
19:20
69 км.
1 ч. 55 мин.
Туапсе
20:22
20:34
96 км.
3 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
22:22
22:53
157 км.
5 ч. 0 мин.
Краснодар 1
00:05
00:36
199 км.
6 ч. 43 мин.
Динская
01:05
01:10
226 км.
7 ч. 43 мин.
Кореновск
01:40
01:45
260 км.
8 ч. 18 мин.
Выселки
02:47
02:52
279 км.
9 ч. 25 мин.
Тихорецкая
03:42
04:00
326 км.
10 ч. 20 мин.
Ровное
04:52
04:54
362 км.
11 ч. 30 мин.
Белоглинская
05:31
05:34
388 км.
12 ч. 9 мин.
Сальск
06:55
07:16
457 км.
13 ч. 33 мин.
Пролетарская
07:51
07:54
484 км.
14 ч. 29 мин.
Зимовники
09:26
09:29
560 км.
16 ч. 4 мин.
Ремонтная
10:05
10:08
596 км.
16 ч. 43 мин.
Котельниково
10:55
11:05
633 км.
17 ч. 33 мин.
Жутово
12:02
12:04
686 км.
18 ч. 40 мин.
Сарепта
13:42
13:45
774 км.
20 ч. 20 мин.
Волгоград 1
14:23
15:06
795 км.
21 ч. 1 мин.
Петров Вал
18:26
18:29
961 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Карамыш
20:06
20:08
1055 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:47
22:18
1127 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Сенная
00:35
00:37
1222 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Кулатка
01:47
01:49
1297 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Возрождение
02:14
02:16
1323 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Сызрань Город
03:36
03:43
1375 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Новокуйбышевская
06:31
06:33
1470 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Самара
07:00
08:33
1486 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Кинель
09:18
09:20
1520 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
Новоотрадная
10:08
10:10
1569 км.
1 д. 16 ч. 46 мин.
Похвистнево
11:06
11:08
1630 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Бугуруслан
11:27
11:29
1649 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Абдулино
12:48
12:50
1730 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Приютово
13:23
13:25
1760 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Аксаково
13:45
13:47
1779 км.
1 д. 20 ч. 23 мин.
Шафраново
14:32
14:34
1820 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Раевка
14:53
14:55
1833 км.
1 д. 21 ч. 31 мин.
Уфа
17:18
18:10
1933 км.
1 д. 23 ч. 56 мин.
Аша
20:11
20:13
2021 км.
2 д. 2 ч. 49 мин.
Кропачево
21:20
21:35
2066 км.
2 д. 3 ч. 58 мин.
Усть-Катав
22:02
22:03
2081 км.
2 д. 4 ч. 40 мин.
Вязовая
22:19
22:20
2092 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Сулея
23:08
23:09
2134 км.
2 д. 5 ч. 46 мин.
Бердяуш
23:33
23:34
2150 км.
2 д. 6 ч. 11 мин.
Златоуст
00:33
00:35
2186 км.
2 д. 7 ч. 11 мин.
Миасс 1
01:40
01:42
2218 км.
2 д. 8 ч. 18 мин.
Челябинск-Главный
03:12
03:47
2300 км.
2 д. 9 ч. 50 мин.
Щучье
04:56
04:57
2384 км.
2 д. 11 ч. 34 мин.
Шумиха
05:25
05:27
2419 км.
2 д. 12 ч. 3 мин.
Мишкино
06:02
06:03
2460 км.
2 д. 12 ч. 40 мин.
Юргамыш
06:29
06:30
2494 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Курган
07:21
07:42
2549 км.
2 д. 13 ч. 59 мин.
Варгаши
08:17
08:18
2581 км.
2 д. 14 ч. 55 мин.
Лебяжья-Сибирская
08:49
08:51
2625 км.
2 д. 15 ч. 27 мин.
Макушино
09:25
09:27
2671 км.
2 д. 16 ч. 3 мин.
Петухово
10:00
10:20
2716 км.
2 д. 16 ч. 38 мин.
Петропавловск
11:31
12:11
2801 км.
2 д. 18 ч. 9 мин.
Исилькуль
13:52
14:52
2934 км.
2 д. 20 ч. 30 мин.
Омск
Пассажирский
16:29
17:05
3069 км.
2 д. 23 ч. 7 мин.
Татарская
18:57
18:59
3235 км.
3 д. 1 ч. 35 мин.
Озеро-Карачинское
19:47
19:52
3298 км.
3 д. 2 ч. 25 мин.
Барабинск
20:47
21:17
3386 км.
3 д. 3 ч. 25 мин.
Новосибирск
Главный
00:37
00:55
3676 км.
3 д. 7 ч. 15 мин.
Юрга 1
03:14
03:16
3820 км.
3 д. 9 ч. 52 мин.
Тайга
04:15
05:05
3882 км.
3 д. 10 ч. 53 мин.
Анжерская
05:37
05:39
3908 км.
3 д. 12 ч. 15 мин.
Мариинск
07:23
08:12
4013 км.
3 д. 14 ч. 1 мин.
Тяжин
09:15
09:17
4062 км.
3 д. 15 ч. 53 мин.
Боготол
10:33
10:35
4125 км.
3 д. 17 ч. 11 мин.
Ачинск 1
11:39
12:09
4186 км.
3 д. 18 ч. 17 мин.
Козулька
13:20
13:22
4242 км.
3 д. 19 ч. 58 мин.
Красноярск
Пассажирский
15:33
16:20
4332 км.
3 д. 22 ч. 11 мин.
Уяр
19:05
19:09
4428 км.
4 д. 1 ч. 43 мин.
Заозерная
19:47
19:54
4456 км.
4 д. 2 ч. 25 мин.
Канск-Енисейский
21:13
21:17
4523 км.
4 д. 3 ч. 51 мин.
Иланская
21:52
22:57
4546 км.
4 д. 4 ч. 30 мин.
Ингашская
23:33
23:38
4573 км.
4 д. 6 ч. 11 мин.
Решоты
00:21
00:25
4616 км.
4 д. 6 ч. 59 мин.
Тайшет
01:34
01:47
4670 км.
4 д. 8 ч. 12 мин.
Парчум
03:22
03:24
4738 км.
4 д. 10 ч. 0 мин.
Новочунка
03:43
03:45
4754 км.
4 д. 10 ч. 21 мин.
Сосновые Родники
03:58
04:00
4765 км.
4 д. 10 ч. 36 мин.
Чуна
04:16
04:18
4777 км.
4 д. 10 ч. 54 мин.
Вихоревка
06:23
06:47
4872 км.
4 д. 13 ч. 1 мин.
Падунские Пороги
07:43
07:48
4912 км.
4 д. 14 ч. 21 мин.
Гидростроитель
08:06
08:09
4923 км.
4 д. 14 ч. 44 мин.
Кежемская
09:10
09:12
4969 км.
4 д. 15 ч. 48 мин.
Видим
10:07
10:09
5013 км.
4 д. 16 ч. 45 мин.
Среднеилимская
11:17
11:18
5065 км.
4 д. 17 ч. 55 мин.
Коршуниха-Ангарская
11:42
11:55
5079 км.
4 д. 18 ч. 20 мин.
Хребтовая
12:20
12:22
5096 км.
4 д. 18 ч. 58 мин.
Семигорск
12:59
13:01
5122 км.
4 д. 19 ч. 37 мин.
Янталь
13:54
13:56
5160 км.
4 д. 20 ч. 32 мин.
Лена
14:43
15:15
5193 км.
4 д. 21 ч. 21 мин.
Звездная
16:26
16:27
5239 км.
4 д. 23 ч. 4 мин.
Ния
17:05
17:06
5266 км.
4 д. 23 ч. 43 мин.
Небель
17:41
17:43
5291 км.
5 д. 0 ч. 19 мин.
Киренга
18:19
18:21
5323 км.
5 д. 0 ч. 57 мин.
Улькан
19:04
19:06
5359 км.
5 д. 1 ч. 42 мин.
Северобайкальск
21:11
5460 км.
5 д. 3 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Наши проводницы Дарья и Надежда были просто душечками)))) Поездка прошла гораздо лучше чем я ожидала. До этого начиталась отзывов думала там консервная банка а не поезд. Но когда вошла в вагон поняла что все не так страшно!)
Сервис высочайшего качества. Вообще не могу ничего сказать плохого по обслуживанию в поезде. Проводницы редкость когда такие попадаются. В вагоне чище чем у меня дома. Все вылизано и за всю поездку несколько раз проводилась дезинфекция.
Вагоны с биотуалетами, современные. Кондиционер работает прекрасно. Проводницы постоянно следили чтобы в туалетах была бумага и все необходимые принадлежности. Девочки вообще молодцы – не сидели на месте. Всю дорогу что-то делали. То уборка, то помогали пассажирам…
На 8 из 10. Не поставлю выше потому что кондиционер надул сильно и я потом неделю лежала с горлом и температурой 39.
Кандёр не справлялся с жарой. В вагоне было +35. И очень душно. Проводница старалась как могла. Я когда ехал просто мечтал побыстрее оказаться дома и запрыгнуть в прохладный душ. Туалеты работали всю дорогу исправно и не воняли.