Маршрут следования поезда 224Ж Саратов — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
17:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карамыш
19:40
19:43
72 км.
1 ч. 57 мин.
Петров Вал
21:20
21:22
166 км.
3 ч. 37 мин.
Волгоград 1
00:33
01:16
332 км.
6 ч. 50 мин.
Суровикино
03:58
04:00
455 км.
10 ч. 15 мин.
Обливская
04:27
04:29
481 км.
10 ч. 44 мин.
Чернышков
05:01
05:03
505 км.
11 ч. 18 мин.
Морозовская
05:37
05:50
534 км.
11 ч. 54 мин.
Тацинская
06:52
06:54
578 км.
13 ч. 9 мин.
Белая Калитва
07:52
07:54
614 км.
14 ч. 9 мин.
Лихая
09:08
09:34
658 км.
15 ч. 25 мин.
Зверево
10:00
10:02
674 км.
16 ч. 17 мин.
Сулин
10:21
10:23
689 км.
16 ч. 38 мин.
Шахтная
10:55
10:57
707 км.
17 ч. 12 мин.
Новочеркасск
11:40
11:42
743 км.
17 ч. 57 мин.
Первомайская
13:19
13:40
787 км.
19 ч. 36 мин.
Тимашевская
16:48
16:50
968 км.
23 ч. 5 мин.
Протока
18:02
18:04
1044 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Анапа
20:18
1116 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка замечательная. Я и отдохнуть успела и время хорошо провела. У нас был хороший кондиционер, работал просто идеально. В вагоне было ни холодно ни жарко. Туалет был немного грязным. Считаю это недоработкой проводников.
Очень было странно наблюдать, когда розетки не работали, а включались когда у проводницы попросишь. Она их зачем-то отключала сама! Странные дела. Биотуалет тоже очень хорошо зашел.
Обслуживание никакое. Проводницу за всю дорогу видела только два раза. Постоянно не было на месте. Когда захотелось кофе – пришлось два часа ждать.
Хорошая поездка, ничего сказать плохого не могу. Проводница выполняла свою работу отлично, без каких-то нареканий.
Проводницы умеют обслуживать. Что не понравилось – так это бабушка, которая ехала рядом и когда развернула свою курицу, то меня чуть не вытошнило. Было ощущение, что она вообще протухшая. Если бы можно было на этапе выбора билетов смотреть чтобы рядом не было бабушек всяких или лиц непонятной национальности, то сервисам продажи билетов цены бы не было.