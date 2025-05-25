Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 254Э Новороссийск — Уфа.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:15
1 д. 18 ч. 46 мин.
14:01
36
Маршрут следования поезда 254Э Новороссийск — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
19:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
19:42
19:47
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
20:18
20:23
42 км.
1 ч. 3 мин.
Абинская
20:38
20:40
53 км.
1 ч. 23 мин.
Краснодар 1
22:06
22:10
121 км.
2 ч. 51 мин.
Динская
22:40
22:42
148 км.
3 ч. 25 мин.
Кореновск
23:13
23:15
182 км.
3 ч. 58 мин.
Выселки
23:44
23:49
201 км.
4 ч. 29 мин.
Тихорецкая
00:46
01:04
248 км.
5 ч. 31 мин.
Песчанокопская
02:51
02:55
330 км.
7 ч. 36 мин.
Сальск
04:00
04:21
379 км.
8 ч. 45 мин.
Куберле
05:59
06:02
456 км.
10 ч. 44 мин.
Зимовники
06:30
06:33
481 км.
11 ч. 15 мин.
Ремонтная
07:10
07:13
517 км.
11 ч. 55 мин.
Котельниково
07:58
08:00
554 км.
12 ч. 43 мин.
Жутово
08:51
08:53
607 км.
13 ч. 36 мин.
Сарепта
10:30
10:32
695 км.
15 ч. 15 мин.
Волгоград 1
11:05
11:50
716 км.
15 ч. 50 мин.
Петров Вал
15:13
15:15
882 км.
19 ч. 58 мин.
Саратов 1
Пассажирский
19:15
19:53
1047 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Сенная
22:15
22:17
1142 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Вольск 2
22:52
22:54
1166 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Балаково
23:41
23:43
1200 км.
1 д. 4 ч. 26 мин.
Пугачевск
01:00
01:03
1268 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Чапаевск
04:09
04:11
1391 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Новокуйбышевская
04:32
04:34
1411 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Самара
04:59
05:40
1427 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Новоотрадная
06:51
06:53
1510 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Похвистнево
07:39
07:41
1571 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Бугуруслан
07:59
08:01
1590 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Абдулино
09:15
09:17
1671 км.
1 д. 14 ч. 0 мин.
Приютово
09:52
09:54
1701 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Аксаково
10:14
10:16
1720 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Раевка
11:24
11:26
1771 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Чишмы 1
12:28
12:30
1836 км.
1 д. 17 ч. 13 мин.
Уфа
14:01
1876 км.
1 д. 18 ч. 46 мин.
