06:08
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
76
Маршрут следования поезда 127Ы Красноярск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
06:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Козулька
08:01
08:03
90 км.
1 ч. 53 мин.
Ачинск 1
09:03
09:07
146 км.
2 ч. 55 мин.
Боготол
10:09
10:11
207 км.
4 ч. 1 мин.
Тяжин
11:16
11:18
270 км.
5 ч. 8 мин.
Мариинск
12:09
12:43
319 км.
6 ч. 1 мин.
Анжерская
14:22
14:24
424 км.
8 ч. 14 мин.
Тайга
14:51
15:25
450 км.
8 ч. 43 мин.
Юрга 1
16:35
16:37
512 км.
10 ч. 27 мин.
Новосибирск
Главный
19:05
19:23
656 км.
12 ч. 57 мин.
Барабинск
23:07
23:37
946 км.
16 ч. 59 мин.
Озеро-Карачинское
00:54
00:59
1034 км.
18 ч. 46 мин.
Татарская
01:43
01:45
1097 км.
19 ч. 35 мин.
Омск
Пассажирский
03:42
04:20
1263 км.
21 ч. 34 мин.
Исилькуль
06:28
07:28
1398 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Петропавловск
09:15
09:55
1531 км.
1 д. 3 ч. 7 мин.
Петухово
11:07
11:27
1616 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Макушино
12:01
12:03
1661 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Лебяжья-Сибирская
12:40
12:41
1707 км.
1 д. 6 ч. 32 мин.
Варгаши
13:19
13:20
1751 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Курган
14:07
14:32
1783 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Юргамыш
15:20
15:21
1838 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Мишкино
15:54
15:55
1872 км.
1 д. 9 ч. 46 мин.
Шумиха
16:32
16:34
1913 км.
1 д. 10 ч. 24 мин.
Щучье
17:10
17:11
1948 км.
1 д. 11 ч. 2 мин.
Челябинск-Главный
18:33
19:25
2032 км.
1 д. 12 ч. 25 мин.
Миасс 1
21:12
21:14
2114 км.
1 д. 15 ч. 4 мин.
Златоуст
22:28
22:30
2146 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
Бердяуш
23:28
23:29
2182 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Сулея
23:58
23:59
2198 км.
1 д. 17 ч. 50 мин.
Вязовая
00:49
00:50
2240 км.
1 д. 18 ч. 41 мин.
Усть-Катав
01:06
01:07
2251 км.
1 д. 18 ч. 58 мин.
Кропачево
01:31
01:54
2266 км.
1 д. 19 ч. 23 мин.
Аша
02:56
02:58
2311 км.
1 д. 20 ч. 48 мин.
Уфа
04:58
05:25
2399 км.
1 д. 22 ч. 50 мин.
Раевка
07:43
07:45
2499 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Шафраново
08:08
08:10
2512 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Аксаково
09:06
09:09
2553 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Приютово
09:29
09:31
2572 км.
2 д. 3 ч. 21 мин.
Абдулино
10:05
10:07
2602 км.
2 д. 3 ч. 57 мин.
Бугуруслан
11:28
11:30
2683 км.
2 д. 5 ч. 20 мин.
Похвистнево
11:49
11:51
2702 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Новоотрадная
12:38
12:40
2763 км.
2 д. 6 ч. 30 мин.
Кинель
13:23
13:25
2812 км.
2 д. 7 ч. 15 мин.
Самара
14:05
15:15
2846 км.
2 д. 7 ч. 57 мин.
Новокуйбышевская
15:39
15:41
2862 км.
2 д. 9 ч. 31 мин.
Сызрань Город
18:41
18:48
2957 км.
2 д. 12 ч. 33 мин.
Возрождение
19:55
19:57
3009 км.
2 д. 13 ч. 47 мин.
Кулатка
20:19
20:21
3035 км.
2 д. 14 ч. 11 мин.
Сенная
21:26
21:29
3110 км.
2 д. 15 ч. 18 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:25
01:05
3205 км.
2 д. 18 ч. 17 мин.
Карамыш
03:33
03:35
3277 км.
2 д. 21 ч. 25 мин.
Петров Вал
05:09
05:11
3371 км.
2 д. 23 ч. 1 мин.
Волгоград 1
08:42
09:25
3537 км.
3 д. 2 ч. 34 мин.
Сарепта
10:00
10:02
3558 км.
3 д. 3 ч. 52 мин.
Жутово
11:43
11:47
3646 км.
3 д. 5 ч. 35 мин.
Котельниково
12:43
12:57
3699 км.
3 д. 6 ч. 35 мин.
Ремонтная
13:41
13:44
3736 км.
3 д. 7 ч. 33 мин.
Зимовники
14:16
14:19
3772 км.
3 д. 8 ч. 8 мин.
Куберле
14:50
14:52
3797 км.
3 д. 8 ч. 42 мин.
Пролетарская
15:54
15:56
3848 км.
3 д. 9 ч. 46 мин.
Сальск
16:32
17:00
3875 км.
3 д. 10 ч. 24 мин.
Белоглинская
18:26
18:32
3944 км.
3 д. 12 ч. 18 мин.
Ровное
19:05
19:10
3970 км.
3 д. 12 ч. 57 мин.
Тихорецкая
19:55
20:13
4006 км.
3 д. 13 ч. 47 мин.
Выселки
21:26
21:36
4053 км.
3 д. 15 ч. 18 мин.
Кореновск
22:20
22:25
4072 км.
3 д. 16 ч. 12 мин.
Динская
23:35
23:40
4106 км.
3 д. 17 ч. 27 мин.
Краснодар 1
00:30
01:13
4133 км.
3 д. 18 ч. 22 мин.
Горячий Ключ
02:39
03:18
4175 км.
3 д. 20 ч. 31 мин.
Туапсе
04:48
04:57
4236 км.
3 д. 22 ч. 40 мин.
Лазаревская
05:47
05:56
4263 км.
3 д. 23 ч. 39 мин.
Лоо
06:56
07:00
4295 км.
4 д. 0 ч. 48 мин.
Сочи
07:23
07:29
4311 км.
4 д. 1 ч. 15 мин.
Хоста
07:48
07:50
4324 км.
4 д. 1 ч. 40 мин.
Адлер
08:01
4332 км.
4 д. 1 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 10
На этом поезде ездил два раза и могу сказать что обслуживающий персонал свое дело знает. Все спокойно и размеренно. Людям главное на юг попасть из сибири. В общем спокойно, чисто, все вовремя.
Случилось мне ехать на одном поезде. Вот тут мне именно понравилось отношение проводников. Произошла такая ситуация: мой телефон просто взял да и свалился в проем между окном. Обратился к проводнику, думал, что пошлют, а нет, позвали мастера и за 30-40 минут мой телефон вернулся ко мне в целостности и сохранности. Потом, проводник поделилась со мной, что мне еще повезло - не всегда достают
Мы с мамой ехали в 10-ом вагоне. Поездка прошла отлично. В купе не к чему придраться. Почти за 4 суток дороги мы не устали совсем. Также на протяжении всего пути следования поддерживались достойная чистота и порядок. Никакой антисанитарии!
Высокий уровень! Проводники 2 раза в день убирались, постоянно что-то терли и намывали. Поэтому порядок и в вагоне, и в туалетах. Кстати, накладки на сиденья для унитазов, жидкое мыло, т/б и прочее всегда было в избытке. Большая благодарность за комфорт!
Поезд в очень хорошем состоянии. Поездка удалась на славу. Проводницы вежливые, белье постельное новое. Это один из тех поездов, которые едут через всю Россию и нужно чтобы внутри обеспечивался нужный уровень комфорта на протяжении всего пути. Тут это было несомненно.
Работали настоящие профессионалы. Проводники настолько все быстро и четко делали, что я был в культурном шоке в прямом смысле этого слова. Оооочень круто!!!
Если бы для пенсионеров были предусмотрены хорошие скидки, то я бы вообще была счастлива. Ехала на этом поезде впервые. Девушки проводницы очень знают своё дело хорошо. Я была как в отеле где все включено.
Думала, что поездка с детьми на отдых будет для меня настоящей пыткой. Все оказалось наоборот. Поездка прошла просто идеально. Ничего не могу плохого сказать ни про персонал, ни про поезд. Конечно, хотелось бы чтобы билеты были подешевле. И под конец детям уже надоело ехать, ерзали постоянно и не могли дождаться, когда же уже приедем. Но вообще – супер.
Новый вагон и идеальный проводник. Я просто наслаждадась комфортом. Заметила, что чем дороже билеты, тем более адекватные люди едут на поезде.
Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.