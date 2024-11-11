Поезд 127Ы Красноярск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:08

Красноярск

4 д. 1 ч. 53 мин.

08:01

Адлер

76

Маршрут следования поезда 127Ы Красноярск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Красноярск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Красноярск
Пассажирский

06:08

0 км.

0 ч. 0 мин.

Козулька

08:01

2 мин.

08:03

90 км.

1 ч. 53 мин.

Ачинск 1

09:03

4 мин.

09:07

146 км.

2 ч. 55 мин.

Боготол

10:09

2 мин.

10:11

207 км.

4 ч. 1 мин.

Тяжин

11:16

2 мин.

11:18

270 км.

5 ч. 8 мин.

Мариинск

12:09

34 мин.

12:43

319 км.

6 ч. 1 мин.

Анжерская

14:22

2 мин.

14:24

424 км.

8 ч. 14 мин.

Тайга

14:51

34 мин.

15:25

450 км.

8 ч. 43 мин.

Юрга 1

16:35

2 мин.

16:37

512 км.

10 ч. 27 мин.

Новосибирск
Главный

19:05

18 мин.

19:23

656 км.

12 ч. 57 мин.

Барабинск

23:07

30 мин.

23:37

946 км.

16 ч. 59 мин.

Озеро-Карачинское

00:54

5 мин.

00:59

1034 км.

18 ч. 46 мин.

Татарская

01:43

2 мин.

01:45

1097 км.

19 ч. 35 мин.

Омск
Пассажирский

03:42

38 мин.

04:20

1263 км.

21 ч. 34 мин.

Исилькуль

06:28

60 мин.

07:28

1398 км.

1 д. 0 ч. 20 мин.

Петропавловск

09:15

40 мин.

09:55

1531 км.

1 д. 3 ч. 7 мин.

Петухово

11:07

20 мин.

11:27

1616 км.

1 д. 4 ч. 59 мин.

Макушино

12:01

2 мин.

12:03

1661 км.

1 д. 5 ч. 53 мин.

Лебяжья-Сибирская

12:40

1 мин.

12:41

1707 км.

1 д. 6 ч. 32 мин.

Варгаши

13:19

1 мин.

13:20

1751 км.

1 д. 7 ч. 11 мин.

Курган

14:07

25 мин.

14:32

1783 км.

1 д. 7 ч. 59 мин.

Юргамыш

15:20

1 мин.

15:21

1838 км.

1 д. 9 ч. 12 мин.

Мишкино

15:54

1 мин.

15:55

1872 км.

1 д. 9 ч. 46 мин.

Шумиха

16:32

2 мин.

16:34

1913 км.

1 д. 10 ч. 24 мин.

Щучье

17:10

1 мин.

17:11

1948 км.

1 д. 11 ч. 2 мин.

Челябинск-Главный

18:33

52 мин.

19:25

2032 км.

1 д. 12 ч. 25 мин.

Миасс 1

21:12

2 мин.

21:14

2114 км.

1 д. 15 ч. 4 мин.

Златоуст

22:28

2 мин.

22:30

2146 км.

1 д. 16 ч. 20 мин.

Бердяуш

23:28

1 мин.

23:29

2182 км.

1 д. 17 ч. 20 мин.

Сулея

23:58

1 мин.

23:59

2198 км.

1 д. 17 ч. 50 мин.

Вязовая

00:49

1 мин.

00:50

2240 км.

1 д. 18 ч. 41 мин.

Усть-Катав

01:06

1 мин.

01:07

2251 км.

1 д. 18 ч. 58 мин.

Кропачево

01:31

23 мин.

01:54

2266 км.

1 д. 19 ч. 23 мин.

Аша

02:56

2 мин.

02:58

2311 км.

1 д. 20 ч. 48 мин.

Уфа

04:58

27 мин.

05:25

2399 км.

1 д. 22 ч. 50 мин.

Раевка

07:43

2 мин.

07:45

2499 км.

2 д. 1 ч. 35 мин.

Шафраново

08:08

2 мин.

08:10

2512 км.

2 д. 2 ч. 0 мин.

Аксаково

09:06

3 мин.

09:09

2553 км.

2 д. 2 ч. 58 мин.

Приютово

09:29

2 мин.

09:31

2572 км.

2 д. 3 ч. 21 мин.

Абдулино

10:05

2 мин.

10:07

2602 км.

2 д. 3 ч. 57 мин.

Бугуруслан

11:28

2 мин.

11:30

2683 км.

2 д. 5 ч. 20 мин.

Похвистнево

11:49

2 мин.

11:51

2702 км.

2 д. 5 ч. 41 мин.

Новоотрадная

12:38

2 мин.

12:40

2763 км.

2 д. 6 ч. 30 мин.

Кинель

13:23

2 мин.

13:25

2812 км.

2 д. 7 ч. 15 мин.

Самара

14:05

70 мин.

15:15

2846 км.

2 д. 7 ч. 57 мин.

Новокуйбышевская

15:39

2 мин.

15:41

2862 км.

2 д. 9 ч. 31 мин.

Сызрань Город

18:41

7 мин.

18:48

2957 км.

2 д. 12 ч. 33 мин.

Возрождение

19:55

2 мин.

19:57

3009 км.

2 д. 13 ч. 47 мин.

Кулатка

20:19

2 мин.

20:21

3035 км.

2 д. 14 ч. 11 мин.

Сенная

21:26

3 мин.

21:29

3110 км.

2 д. 15 ч. 18 мин.

Саратов 1
Пассажирский

00:25

40 мин.

01:05

3205 км.

2 д. 18 ч. 17 мин.

Карамыш

03:33

2 мин.

03:35

3277 км.

2 д. 21 ч. 25 мин.

Петров Вал

05:09

2 мин.

05:11

3371 км.

2 д. 23 ч. 1 мин.

Волгоград 1

08:42

43 мин.

09:25

3537 км.

3 д. 2 ч. 34 мин.

Сарепта

10:00

2 мин.

10:02

3558 км.

3 д. 3 ч. 52 мин.

Жутово

11:43

4 мин.

11:47

3646 км.

3 д. 5 ч. 35 мин.

Котельниково

12:43

14 мин.

12:57

3699 км.

3 д. 6 ч. 35 мин.

Ремонтная

13:41

3 мин.

13:44

3736 км.

3 д. 7 ч. 33 мин.

Зимовники

14:16

3 мин.

14:19

3772 км.

3 д. 8 ч. 8 мин.

Куберле

14:50

2 мин.

14:52

3797 км.

3 д. 8 ч. 42 мин.

Пролетарская

15:54

2 мин.

15:56

3848 км.

3 д. 9 ч. 46 мин.

Сальск

16:32

28 мин.

17:00

3875 км.

3 д. 10 ч. 24 мин.

Белоглинская

18:26

6 мин.

18:32

3944 км.

3 д. 12 ч. 18 мин.

Ровное

19:05

5 мин.

19:10

3970 км.

3 д. 12 ч. 57 мин.

Тихорецкая

19:55

18 мин.

20:13

4006 км.

3 д. 13 ч. 47 мин.

Выселки

21:26

10 мин.

21:36

4053 км.

3 д. 15 ч. 18 мин.

Кореновск

22:20

5 мин.

22:25

4072 км.

3 д. 16 ч. 12 мин.

Динская

23:35

5 мин.

23:40

4106 км.

3 д. 17 ч. 27 мин.

Краснодар 1

00:30

43 мин.

01:13

4133 км.

3 д. 18 ч. 22 мин.

Горячий Ключ

02:39

39 мин.

03:18

4175 км.

3 д. 20 ч. 31 мин.

Туапсе

04:48

9 мин.

04:57

4236 км.

3 д. 22 ч. 40 мин.

Лазаревская

05:47

9 мин.

05:56

4263 км.

3 д. 23 ч. 39 мин.

Лоо

06:56

4 мин.

07:00

4295 км.

4 д. 0 ч. 48 мин.

Сочи

07:23

6 мин.

07:29

4311 км.

4 д. 1 ч. 15 мин.

Хоста

07:48

2 мин.

07:50

4324 км.

4 д. 1 ч. 40 мин.

Адлер

08:01

4332 км.

4 д. 1 ч. 53 мин.

Погода на станциях Красноярск и Адлер

Информация о поезде 127Ы

Планируете поездку по маршруту Красноярск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 127Ы. Этот поезд отправляется со станции Красноярск в 06:08 и прибывает на конечную станцию Адлер в 08:01. Вся дорога занимает 4 д. 1 ч. 53 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 12 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 15351 руб.
  • стоимость купейного места – 21753 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 127Ы Красноярск - Адлер: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

76 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

15351 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 10

  1. Вадим

    На этом поезде ездил два раза и могу сказать что обслуживающий персонал свое дело знает. Все спокойно и размеренно. Людям главное на юг попасть из сибири. В общем спокойно, чисто, все вовремя.

    Ответить
  2. Анатолий

    Случилось мне ехать на одном поезде. Вот тут мне именно понравилось отношение проводников. Произошла такая ситуация: мой телефон просто взял да и свалился в проем между окном. Обратился к проводнику, думал, что пошлют, а нет, позвали мастера и за 30-40 минут мой телефон вернулся ко мне в целостности и сохранности. Потом, проводник поделилась со мной, что мне еще повезло - не всегда достают

    Ответить
  3. Ксюша

    Мы с мамой ехали в 10-ом вагоне. Поездка прошла отлично. В купе не к чему придраться. Почти за 4 суток дороги мы не устали совсем. Также на протяжении всего пути следования поддерживались достойная чистота и порядок. Никакой антисанитарии!

    Ответить
  4. Борис

    Высокий уровень! Проводники 2 раза в день убирались, постоянно что-то терли и намывали. Поэтому порядок и в вагоне, и в туалетах. Кстати, накладки на сиденья для унитазов, жидкое мыло, т/б и прочее всегда было в избытке. Большая благодарность за комфорт!

    Ответить
  5. Лариса

    Поезд в очень хорошем состоянии. Поездка удалась на славу. Проводницы вежливые, белье постельное новое. Это один из тех поездов, которые едут через всю Россию и нужно чтобы внутри обеспечивался нужный уровень комфорта на протяжении всего пути. Тут это было несомненно.

    Ответить
  6. Сергей

    Работали настоящие профессионалы. Проводники настолько все быстро и четко делали, что я был в культурном шоке в прямом смысле этого слова. Оооочень круто!!!

    Ответить
  7. Рината

    Если бы для пенсионеров были предусмотрены хорошие скидки, то я бы вообще была счастлива. Ехала на этом поезде впервые. Девушки проводницы очень знают своё дело хорошо. Я была как в отеле где все включено.

    Ответить
  8. ЛАМПОЧКА

    Думала, что поездка с детьми на отдых будет для меня настоящей пыткой. Все оказалось наоборот. Поездка прошла просто идеально. Ничего не могу плохого сказать ни про персонал, ни про поезд. Конечно, хотелось бы чтобы билеты были подешевле. И под конец детям уже надоело ехать, ерзали постоянно и не могли дождаться, когда же уже приедем. Но вообще – супер.

    Ответить
  9. Зинаида Вячеславовна

    Новый вагон и идеальный проводник. Я просто наслаждадась комфортом. Заметила, что чем дороже билеты, тем более адекватные люди едут на поезде.

    Ответить
  10. Наталья

    Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
