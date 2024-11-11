Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 192Э Симферополь — Уфа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
02:10
2 д. 5 ч. 19 мин.
07:29
34
Маршрут следования поезда 192Э Симферополь — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
02:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
03:30
03:55
86 км.
1 ч. 20 мин.
Владиславовка
06:14
06:19
183 км.
4 ч. 4 мин.
Семь Колодезей
07:12
07:18
217 км.
5 ч. 2 мин.
Багерово
08:10
08:12
259 км.
6 ч. 0 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
08:27
08:32
269 км.
6 ч. 17 мин.
Тамань
08:57
09:27
313 км.
6 ч. 47 мин.
Тимашевская
12:57
12:59
469 км.
10 ч. 47 мин.
Ростов
Главный
16:06
16:23
654 км.
13 ч. 56 мин.
Шахтная
18:19
18:21
722 км.
16 ч. 9 мин.
Сулин
18:53
18:55
740 км.
16 ч. 43 мин.
Лихая
20:12
20:38
771 км.
18 ч. 2 мин.
Белая Калитва
22:00
22:02
815 км.
19 ч. 50 мин.
Морозовская
00:10
00:17
894 км.
22 ч. 0 мин.
Чернышков
00:53
00:55
923 км.
22 ч. 43 мин.
Обливская
01:26
01:28
947 км.
23 ч. 16 мин.
Суровикино
01:52
01:55
973 км.
23 ч. 42 мин.
Волгоград 1
04:16
04:59
1096 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Петров Вал
08:26
08:28
1262 км.
1 д. 6 ч. 16 мин.
Карамыш
10:04
10:06
1356 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:40
12:18
1428 км.
1 д. 9 ч. 30 мин.
Сенная
14:42
14:44
1523 км.
1 д. 12 ч. 32 мин.
Возрождение
16:20
16:22
1624 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Сызрань Город
17:40
17:47
1676 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Чапаевск
20:48
20:50
1760 км.
1 д. 18 ч. 38 мин.
Новокуйбышевская
21:11
21:13
1780 км.
1 д. 19 ч. 1 мин.
Самара
21:38
22:21
1796 км.
1 д. 19 ч. 28 мин.
Новоотрадная
23:51
23:53
1879 км.
1 д. 21 ч. 41 мин.
Похвистнево
00:53
00:55
1940 км.
1 д. 22 ч. 43 мин.
Бугуруслан
01:16
01:18
1959 км.
1 д. 23 ч. 6 мин.
Абдулино
02:53
02:57
2040 км.
2 д. 0 ч. 43 мин.
Аксаково
03:47
03:49
2089 км.
2 д. 1 ч. 37 мин.
Раевка
04:58
05:00
2140 км.
2 д. 2 ч. 48 мин.
Уфа
07:29
2240 км.
2 д. 5 ч. 19 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Симферополь → Уфа Распечатать расписание поезда