Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 477У Челябинск — Адлер.
Продажа ЖД билетов на поезда открыта за 90 суток до отправления.
Маршрут следования поезда 477У Челябинск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
19:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чебаркуль
20:33
20:35
69 км.
1 ч. 18 мин.
Миасс 1
20:59
21:03
84 км.
1 ч. 44 мин.
Златоуст
22:14
22:18
116 км.
2 ч. 59 мин.
Бердяуш
23:16
23:18
152 км.
4 ч. 1 мин.
Сулея
23:46
23:48
168 км.
4 ч. 31 мин.
Вязовая
00:37
00:39
210 км.
5 ч. 22 мин.
Усть-Катав
00:54
00:56
221 км.
5 ч. 39 мин.
Кропачево
01:21
01:40
236 км.
6 ч. 6 мин.
Аша
02:37
02:39
281 км.
7 ч. 22 мин.
Уфа
04:21
04:58
369 км.
9 ч. 6 мин.
Раевка
07:30
07:32
469 км.
12 ч. 15 мин.
Аксаково
08:54
08:56
520 км.
13 ч. 39 мин.
Приютово
09:17
09:19
539 км.
14 ч. 2 мин.
Абдулино
09:55
09:57
569 км.
14 ч. 40 мин.
Бугуруслан
11:18
11:20
650 км.
16 ч. 3 мин.
Похвистнево
11:39
11:41
669 км.
16 ч. 24 мин.
Новоотрадная
12:28
12:30
730 км.
17 ч. 13 мин.
Кинель
13:12
13:14
779 км.
17 ч. 57 мин.
Самара
13:54
14:25
813 км.
18 ч. 39 мин.
Чапаевск
15:03
15:05
849 км.
19 ч. 48 мин.
Пугачевск
18:02
18:05
972 км.
22 ч. 47 мин.
Балаково
19:25
19:28
1040 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Вольск 2
20:28
20:31
1074 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Сенная
21:07
21:12
1098 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:51
00:37
1193 км.
1 д. 4 ч. 36 мин.
Карамыш
02:47
02:49
1265 км.
1 д. 7 ч. 32 мин.
Петров Вал
04:23
04:25
1359 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Волгоград 1
07:48
08:30
1525 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Суровикино
10:45
10:47
1648 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Обливская
11:13
11:15
1674 км.
1 д. 15 ч. 58 мин.
Морозовская
12:12
12:17
1727 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Тацинская
13:14
13:16
1771 км.
1 д. 17 ч. 59 мин.
Белая Калитва
14:12
14:14
1807 км.
1 д. 18 ч. 57 мин.
Лихая
15:36
16:03
1851 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Сулин
16:56
16:58
1882 км.
1 д. 21 ч. 41 мин.
Шахтная
17:44
17:46
1900 км.
1 д. 22 ч. 29 мин.
Новочеркасск
19:00
19:02
1936 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Ростов
Главный
19:57
20:37
1974 км.
2 д. 0 ч. 42 мин.
Тихорецкая
23:31
23:33
2129 км.
2 д. 4 ч. 16 мин.
Кавказская
00:29
01:01
2187 км.
2 д. 5 ч. 14 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
02:02
02:04
2249 км.
2 д. 6 ч. 47 мин.
Курганная
02:36
02:39
2289 км.
2 д. 7 ч. 21 мин.
Белореченская
03:39
04:14
2346 км.
2 д. 8 ч. 24 мин.
Хадыженская
05:23
05:27
2394 км.
2 д. 10 ч. 8 мин.
Туапсе
06:59
07:03
2443 км.
2 д. 11 ч. 44 мин.
Лазаревская
07:51
07:55
2470 км.
2 д. 12 ч. 36 мин.
Лоо
08:38
08:52
2502 км.
2 д. 13 ч. 23 мин.
Сочи
09:15
09:25
2518 км.
2 д. 14 ч. 0 мин.
Хоста
09:44
09:46
2531 км.
2 д. 14 ч. 29 мин.
Адлер
09:58
2539 км.
2 д. 14 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
довелось нам с семьей ехать в этом поезде 13 августа 2019 г. Одни минусы - отсутствие кондиционера. чуть не грохнулась в обморок. вагон грязный, туалет грязный, розетка одна, как хочешь, так и заряжай телефон. Единственный плюс - проводники - два молодых человека. Не советую этот поезд, лучше доплатить за билет, и ехать с комфортом!!!
Вентиляция не работает, окна сломаны как и розетки тоже сломаны. Именно так встретило нас купе этого поезда. «Замечательно» одним словом. Никакого комфорта вообще. Это дно.
Очень старый и дряхлый состав не знаю когда его чинили в последний раз. Все трясятся гремит и свистит. Хорошо что вообще доехали. Могли бы не доехать с таким поездом.
Добрый день. Очень опечалило общее состояние вагона да и железной дороги в целом. В вагоне отсутствовал биотуалет. А также не было кондиционера. Когда я спала – ночью проснулась от того что вспотела и вся подушка была мокрой.
3 из 5. Минусы за биотуалет которого нет. А также за электричество которого тоже не было! Ехали почти всю дорогу в темноте и с неработающим кондиционером. Вот они знаменитые комфортные условия которые предлагают пассажирам.
Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.