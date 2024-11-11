Поезд 445Е Тюмень — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 445Е Тюмень — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:17

Тюмень

3 д. 12 ч. 32 мин.

18:49

Адлер

60

Купить билеты

Маршрут следования поезда 445Е Тюмень — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тюмень — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тюмень

06:17

0 км.

0 ч. 0 мин.

Талица

08:04

2 мин.

08:06

107 км.

1 ч. 47 мин.

Камышлов

09:08

2 мин.

09:10

173 км.

2 ч. 51 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

12:21

109 мин.

14:10

301 км.

6 ч. 4 мин.

Каменск-Уральский

15:55

69 мин.

17:04

394 км.

9 ч. 38 мин.

Челябинск-Главный

21:48

64 мин.

22:52

540 км.

15 ч. 31 мин.

Троицк

00:56

10 мин.

01:06

654 км.

18 ч. 39 мин.

Тамерлан

02:23

5 мин.

02:28

743 км.

20 ч. 6 мин.

Карталы 1

03:05

34 мин.

03:39

786 км.

20 ч. 48 мин.

Магнитогорск
Пассажирский

06:31

64 мин.

07:35

904 км.

1 д. 0 ч. 14 мин.

Белорецк

09:22

6 мин.

09:28

973 км.

1 д. 3 ч. 5 мин.

Юша

10:22

2 мин.

10:24

1010 км.

1 д. 4 ч. 5 мин.

Инзер

11:17

35 мин.

11:52

1035 км.

1 д. 5 ч. 0 мин.

Чишмы 1

16:00

2 мин.

16:02

1182 км.

1 д. 9 ч. 43 мин.

Раевка

16:54

2 мин.

16:56

1247 км.

1 д. 10 ч. 37 мин.

Аксаково

18:02

3 мин.

18:05

1298 км.

1 д. 11 ч. 45 мин.

Приютово

18:24

2 мин.

18:26

1317 км.

1 д. 12 ч. 7 мин.

Абдулино

18:56

12 мин.

19:08

1347 км.

1 д. 12 ч. 39 мин.

Бугуруслан

20:26

2 мин.

20:28

1428 км.

1 д. 14 ч. 9 мин.

Похвистнево

20:46

2 мин.

20:48

1447 км.

1 д. 14 ч. 29 мин.

Новоотрадная

21:39

2 мин.

21:41

1508 км.

1 д. 15 ч. 22 мин.

Самара

23:06

38 мин.

23:44

1591 км.

1 д. 16 ч. 49 мин.

Новокуйбышевская

00:11

2 мин.

00:13

1607 км.

1 д. 17 ч. 54 мин.

Чапаевск

00:32

2 мин.

00:34

1627 км.

1 д. 18 ч. 15 мин.

Тополек

02:33

1 мин.

02:34

1713 км.

1 д. 20 ч. 16 мин.

Пугачевск

03:22

19 мин.

03:41

1750 км.

1 д. 21 ч. 5 мин.

Рукополь

04:12

4 мин.

04:16

1773 км.

1 д. 21 ч. 55 мин.

Римско-Корсаковка

04:52

2 мин.

04:54

1802 км.

1 д. 22 ч. 35 мин.

Ершов

05:30

18 мин.

05:48

1833 км.

1 д. 23 ч. 13 мин.

Плес

06:27

2 мин.

06:29

1868 км.

2 д. 0 ч. 10 мин.

Мокроус

06:50

5 мин.

06:55

1887 км.

2 д. 0 ч. 33 мин.

Урбах

07:27

16 мин.

07:43

1924 км.

2 д. 1 ч. 10 мин.

Золотая Степь

08:03

2 мин.

08:05

1938 км.

2 д. 1 ч. 46 мин.

Безымянная

08:33

2 мин.

08:35

1962 км.

2 д. 2 ч. 16 мин.

Анисовка

09:05

4 мин.

09:09

1988 км.

2 д. 2 ч. 48 мин.

Саратов 1
Пассажирский

09:53

40 мин.

10:33

2003 км.

2 д. 3 ч. 36 мин.

Петров Вал

14:52

2 мин.

14:54

2168 км.

2 д. 8 ч. 35 мин.

Волгоград 1

18:16

38 мин.

18:54

2334 км.

2 д. 11 ч. 59 мин.

Сарепта

19:29

5 мин.

19:34

2355 км.

2 д. 13 ч. 12 мин.

Жутово

21:28

4 мин.

21:32

2443 км.

2 д. 15 ч. 11 мин.

Котельниково

22:32

18 мин.

22:50

2496 км.

2 д. 16 ч. 15 мин.

Ремонтная

23:32

2 мин.

23:34

2533 км.

2 д. 17 ч. 15 мин.

Зимовники

00:10

3 мин.

00:13

2569 км.

2 д. 17 ч. 53 мин.

Пролетарская

01:28

2 мин.

01:30

2645 км.

2 д. 19 ч. 11 мин.

Сальск

01:59

44 мин.

02:43

2672 км.

2 д. 19 ч. 42 мин.

Песчанокопская

03:37

4 мин.

03:41

2721 км.

2 д. 21 ч. 20 мин.

Белоглинская

04:04

18 мин.

04:22

2741 км.

2 д. 21 ч. 47 мин.

Ея

04:44

3 мин.

04:47

2759 км.

2 д. 22 ч. 27 мин.

Тихорецкая

05:58

17 мин.

06:15

2804 км.

2 д. 23 ч. 41 мин.

Выселки

07:47

2 мин.

07:49

2851 км.

3 д. 1 ч. 30 мин.

Кореновск

08:13

2 мин.

08:15

2870 км.

3 д. 1 ч. 56 мин.

Динская

08:50

2 мин.

08:52

2904 км.

3 д. 2 ч. 33 мин.

Краснодар 1

09:41

27 мин.

10:08

2931 км.

3 д. 3 ч. 24 мин.

Горячий Ключ

11:31

78 мин.

12:49

2973 км.

3 д. 5 ч. 14 мин.

Туапсе

15:16

12 мин.

15:28

3034 км.

3 д. 8 ч. 59 мин.

Лазаревская

16:12

3 мин.

16:15

3061 км.

3 д. 9 ч. 55 мин.

Лоо

16:57

22 мин.

17:19

3093 км.

3 д. 10 ч. 40 мин.

Сочи

18:03

14 мин.

18:17

3109 км.

3 д. 11 ч. 46 мин.

Хоста

18:36

2 мин.

18:38

3122 км.

3 д. 12 ч. 19 мин.

Адлер

18:49

3130 км.

3 д. 12 ч. 32 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Тюмень → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Тюмень и Адлер

Информация о поезде 445Е

Планируете поездку по маршруту Тюмень — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 445Е. Этот поезд отправляется со станции Тюмень в 06:17 и прибывает на конечную станцию Адлер в 18:49. Вся дорога занимает 3 д. 12 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 15 ч. 10 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 445Е

Количество остановок поезда:

60 станций

Самая длинная остановка:

109 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 445Е:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн