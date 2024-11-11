Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 445Е Тюмень — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
06:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Талица
08:04
08:06
107 км.
1 ч. 47 мин.
Камышлов
09:08
09:10
173 км.
2 ч. 51 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
12:21
14:10
301 км.
6 ч. 4 мин.
Каменск-Уральский
15:55
17:04
394 км.
9 ч. 38 мин.
Челябинск-Главный
21:48
22:52
540 км.
15 ч. 31 мин.
Троицк
00:56
01:06
654 км.
18 ч. 39 мин.
Тамерлан
02:23
02:28
743 км.
20 ч. 6 мин.
Карталы 1
03:05
03:39
786 км.
20 ч. 48 мин.
Магнитогорск
Пассажирский
06:31
07:35
904 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Белорецк
09:22
09:28
973 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Юша
10:22
10:24
1010 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Инзер
11:17
11:52
1035 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Чишмы 1
16:00
16:02
1182 км.
1 д. 9 ч. 43 мин.
Раевка
16:54
16:56
1247 км.
1 д. 10 ч. 37 мин.
Аксаково
18:02
18:05
1298 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Приютово
18:24
18:26
1317 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Абдулино
18:56
19:08
1347 км.
1 д. 12 ч. 39 мин.
Бугуруслан
20:26
20:28
1428 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Похвистнево
20:46
20:48
1447 км.
1 д. 14 ч. 29 мин.
Новоотрадная
21:39
21:41
1508 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Самара
23:06
23:44
1591 км.
1 д. 16 ч. 49 мин.
Новокуйбышевская
00:11
00:13
1607 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Чапаевск
00:32
00:34
1627 км.
1 д. 18 ч. 15 мин.
Тополек
02:33
02:34
1713 км.
1 д. 20 ч. 16 мин.
Пугачевск
03:22
03:41
1750 км.
1 д. 21 ч. 5 мин.
Рукополь
04:12
04:16
1773 км.
1 д. 21 ч. 55 мин.
Римско-Корсаковка
04:52
04:54
1802 км.
1 д. 22 ч. 35 мин.
Ершов
05:30
05:48
1833 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Плес
06:27
06:29
1868 км.
2 д. 0 ч. 10 мин.
Мокроус
06:50
06:55
1887 км.
2 д. 0 ч. 33 мин.
Урбах
07:27
07:43
1924 км.
2 д. 1 ч. 10 мин.
Золотая Степь
08:03
08:05
1938 км.
2 д. 1 ч. 46 мин.
Безымянная
08:33
08:35
1962 км.
2 д. 2 ч. 16 мин.
Анисовка
09:05
09:09
1988 км.
2 д. 2 ч. 48 мин.
Саратов 1
Пассажирский
09:53
10:33
2003 км.
2 д. 3 ч. 36 мин.
Петров Вал
14:52
14:54
2168 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Волгоград 1
18:16
18:54
2334 км.
2 д. 11 ч. 59 мин.
Сарепта
19:29
19:34
2355 км.
2 д. 13 ч. 12 мин.
Жутово
21:28
21:32
2443 км.
2 д. 15 ч. 11 мин.
Котельниково
22:32
22:50
2496 км.
2 д. 16 ч. 15 мин.
Ремонтная
23:32
23:34
2533 км.
2 д. 17 ч. 15 мин.
Зимовники
00:10
00:13
2569 км.
2 д. 17 ч. 53 мин.
Пролетарская
01:28
01:30
2645 км.
2 д. 19 ч. 11 мин.
Сальск
01:59
02:43
2672 км.
2 д. 19 ч. 42 мин.
Песчанокопская
03:37
03:41
2721 км.
2 д. 21 ч. 20 мин.
Белоглинская
04:04
04:22
2741 км.
2 д. 21 ч. 47 мин.
Ея
04:44
04:47
2759 км.
2 д. 22 ч. 27 мин.
Тихорецкая
05:58
06:15
2804 км.
2 д. 23 ч. 41 мин.
Выселки
07:47
07:49
2851 км.
3 д. 1 ч. 30 мин.
Кореновск
08:13
08:15
2870 км.
3 д. 1 ч. 56 мин.
Динская
08:50
08:52
2904 км.
3 д. 2 ч. 33 мин.
Краснодар 1
09:41
10:08
2931 км.
3 д. 3 ч. 24 мин.
Горячий Ключ
11:31
12:49
2973 км.
3 д. 5 ч. 14 мин.
Туапсе
15:16
15:28
3034 км.
3 д. 8 ч. 59 мин.
Лазаревская
16:12
16:15
3061 км.
3 д. 9 ч. 55 мин.
Лоо
16:57
17:19
3093 км.
3 д. 10 ч. 40 мин.
Сочи
18:03
18:17
3109 км.
3 д. 11 ч. 46 мин.
Хоста
18:36
18:38
3122 км.
3 д. 12 ч. 19 мин.
Адлер
18:49
3130 км.
3 д. 12 ч. 32 мин.
