Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 478У Адлер — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 478У Адлер — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
13:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
14:08
14:10
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
14:30
14:40
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
15:10
15:25
37 км.
1 ч. 14 мин.
Лазаревская
16:05
16:10
69 км.
2 ч. 9 мин.
Туапсе
16:59
17:10
96 км.
3 ч. 3 мин.
Хадыженская
19:03
19:10
145 км.
5 ч. 7 мин.
Белореченская
20:57
21:32
193 км.
7 ч. 1 мин.
Курганная
22:51
22:55
250 км.
8 ч. 55 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
23:42
23:45
290 км.
9 ч. 46 мин.
Кавказская
00:41
01:13
352 км.
10 ч. 45 мин.
Тихорецкая
02:05
02:10
410 км.
12 ч. 9 мин.
Ростов
Главный
06:08
06:35
565 км.
16 ч. 12 мин.
Новочеркасск
07:48
07:50
603 км.
17 ч. 52 мин.
Шахтная
09:37
09:39
639 км.
19 ч. 41 мин.
Сулин
10:21
10:23
657 км.
20 ч. 25 мин.
Лихая
11:59
12:30
688 км.
22 ч. 3 мин.
Белая Калитва
13:46
13:48
732 км.
23 ч. 50 мин.
Тацинская
14:56
14:58
768 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Морозовская
15:55
16:04
812 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Обливская
17:02
17:04
865 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Суровикино
17:30
17:32
891 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Волгоград 1
20:05
20:42
1014 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Петров Вал
23:58
00:01
1180 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Карамыш
01:46
01:48
1274 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:36
04:16
1346 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Сенная
06:49
06:51
1441 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Вольск 2
07:28
07:31
1465 км.
1 д. 17 ч. 32 мин.
Балаково
08:21
08:24
1499 км.
1 д. 18 ч. 25 мин.
Пугачевск
09:46
09:56
1567 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Чапаевск
12:28
12:30
1690 км.
1 д. 22 ч. 32 мин.
Самара
13:14
13:52
1726 км.
1 д. 23 ч. 18 мин.
Кинель
14:34
14:36
1760 км.
2 д. 0 ч. 38 мин.
Новоотрадная
15:16
15:18
1809 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Похвистнево
16:14
16:16
1870 км.
2 д. 2 ч. 18 мин.
Бугуруслан
16:37
16:39
1889 км.
2 д. 2 ч. 41 мин.
Абдулино
17:55
18:04
1970 км.
2 д. 3 ч. 59 мин.
Приютово
18:44
18:46
2000 км.
2 д. 4 ч. 48 мин.
Аксаково
19:08
19:10
2019 км.
2 д. 5 ч. 12 мин.
Раевка
20:26
20:28
2070 км.
2 д. 6 ч. 30 мин.
Уфа
22:43
22:58
2170 км.
2 д. 8 ч. 47 мин.
Аша
00:31
00:33
2258 км.
2 д. 10 ч. 35 мин.
Кропачево
01:41
01:56
2303 км.
2 д. 11 ч. 45 мин.
Усть-Катав
02:23
02:25
2318 км.
2 д. 12 ч. 27 мин.
Вязовая
02:42
02:44
2329 км.
2 д. 12 ч. 46 мин.
Сулея
03:27
03:29
2371 км.
2 д. 13 ч. 31 мин.
Бердяуш
03:55
03:57
2387 км.
2 д. 13 ч. 59 мин.
Златоуст
04:55
04:59
2423 км.
2 д. 14 ч. 59 мин.
Миасс 1
06:06
06:10
2455 км.
2 д. 16 ч. 10 мин.
Чебаркуль
06:33
06:35
2470 км.
2 д. 16 ч. 37 мин.
Челябинск-Главный
07:50
2539 км.
2 д. 17 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Челябинск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо за комфортную поездку нашей проводнице Алине 7 вагона которая всю дорогу старалась и делала все для нашего комфорта. Отдельно скажу что туалет был идеальным. Я таких чистых туалетов в поезде только один раз в фирменном видела.
Очень жаль что в поездах дальнего следования до сих пор нет нормальных туалетов и кондиционеров. Это по настоящему печально. Считаю что цена должна снижаться за это
Отправили в командировку. Выбирать не приходилось. Женщина проводник была отзывчивой и приятной в общении. Верхняя полка неудобная. Сидеть очень мало места. Скрючиваешься.
Очень старый вагон и не работали розетки. Только у проводницы работала. Чтобы подзарядить свой телефон пришлось отдать его проводнице на пару часов. Ну хотя бы это разрешили.
Считаю что за такую стоимость тот уровень комфорта который дают недостаточен. Более того. Все давно с телефонами и планшетами ходят. Проведите вы нормальные бля розетки для них. Чтобы в дороге было чем заняться.