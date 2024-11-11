Маршрут следования поезда 457С Анапа — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
10:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
11:17
11:19
32 км.
1 ч. 2 мин.
Крымская
13:10
14:06
65 км.
2 ч. 55 мин.
Абинская
14:21
14:23
76 км.
4 ч. 6 мин.
Краснодар 1
15:33
15:38
144 км.
5 ч. 18 мин.
Динская
16:14
16:18
171 км.
5 ч. 59 мин.
Кореновск
16:51
16:53
205 км.
6 ч. 36 мин.
Выселки
17:17
17:33
224 км.
7 ч. 2 мин.
Тихорецкая
18:51
19:10
271 км.
8 ч. 36 мин.
Ровное
20:10
20:15
307 км.
9 ч. 55 мин.
Ея
20:28
20:33
315 км.
10 ч. 13 мин.
Белоглинская
20:58
21:03
333 км.
10 ч. 43 мин.
Сальск
22:43
23:13
402 км.
12 ч. 28 мин.
Зимовники
01:14
01:24
504 км.
14 ч. 59 мин.
Ремонтная
02:03
02:10
540 км.
15 ч. 48 мин.
Котельниково
02:58
03:00
577 км.
16 ч. 43 мин.
Жутово
03:56
03:58
630 км.
17 ч. 41 мин.
Сарепта
05:48
05:50
718 км.
19 ч. 33 мин.
Волгоград 1
06:25
07:05
739 км.
20 ч. 10 мин.
Петров Вал
10:23
10:27
905 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Саратов 1
Пассажирский
14:12
14:45
1070 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Сенная
17:15
17:27
1165 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Возрождение
19:00
19:03
1266 км.
1 д. 8 ч. 45 мин.
Сызрань Город
20:11
20:29
1318 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Жигулевское Море
23:28
23:43
1396 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Кинель
01:38
01:40
1474 км.
1 д. 15 ч. 23 мин.
Бугуруслан
03:41
03:43
1600 км.
1 д. 17 ч. 26 мин.
Абдулино
05:15
05:27
1681 км.
1 д. 19 ч. 0 мин.
Аксаково
06:25
06:27
1730 км.
1 д. 20 ч. 10 мин.
Уфа
10:17
10:59
1871 км.
2 д. 0 ч. 2 мин.
Кропачево
14:05
14:20
2004 км.
2 д. 3 ч. 50 мин.
Усть-Катав
14:48
14:50
2019 км.
2 д. 4 ч. 33 мин.
Вязовая
15:07
15:09
2030 км.
2 д. 4 ч. 52 мин.
Сулея
15:51
15:53
2072 км.
2 д. 5 ч. 36 мин.
Бердяуш
16:17
16:19
2088 км.
2 д. 6 ч. 2 мин.
Златоуст
17:17
17:22
2124 км.
2 д. 7 ч. 2 мин.
Миасс 1
18:27
18:32
2156 км.
2 д. 8 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
20:20
2238 км.
2 д. 10 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
жаль констатировать факт, но я надеялась что все-же если возьму билет подороже то будут нормальные условия для проживания. Как оказалось я сильно ошибалась. Потому что в нашем купе не то что кондиционера не было – у нас не было нормальной вентиляции.
Жара. За окном под 40 градусов тепла. И как вы понимаете – кондиционера нет. Парился, 7 потов сошло когда доехал. Готов был нырнуть в любую лужу лишь бы хоть как-то охладиться.
Не берите вагон с буфетом – персонал постоянно разговаривает до 11 вечера не смолкает. И посетители постоянно приходят. Никакого отдыха и расслабления.
Пыли в вагоне как в заброшенном доме. Просто тьма тьмущая. Невозможно вообще находиться. Жена протирала влажными салфетками все полки. Выбросили в мусорку штук 10 пока все прибрали. Черные были.
Матрасы и подушки считай новые. Белоснежное белье, которое приято пахло. Плохо что не все пассажиры соблюдают меры приличия при проезде в общественном транспорте. Но это лишь подтверждает уровень воспитания большинства.