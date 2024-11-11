Маршрут следования и продажа билетов
15:46
1 д. 18 ч. 48 мин.
29
Маршрут следования поезда 357Ж Самара — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
15:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань Город
19:03
19:10
109 км.
3 ч. 17 мин.
Возрождение
20:22
20:24
161 км.
4 ч. 36 мин.
Кулатка
20:47
20:49
187 км.
5 ч. 1 мин.
Сенная
21:53
21:55
262 км.
6 ч. 7 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:52
01:32
357 км.
9 ч. 6 мин.
Петров Вал
05:29
05:31
522 км.
13 ч. 43 мин.
Волгоград 1
09:06
09:50
688 км.
17 ч. 20 мин.
Котельниково
13:06
13:08
845 км.
21 ч. 20 мин.
Ремонтная
13:50
13:56
882 км.
22 ч. 4 мин.
Зимовники
14:33
14:38
918 км.
22 ч. 47 мин.
Двойная
15:27
15:30
962 км.
23 ч. 41 мин.
Сальск
16:36
17:10
1020 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Песчанокопская
18:10
18:15
1069 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Ея
19:02
19:07
1107 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Ровное
19:20
19:35
1115 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Тихорецкая
20:27
20:46
1151 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Выселки
21:52
21:57
1198 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Кореновск
23:16
23:40
1217 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Динская
00:16
00:18
1251 км.
1 д. 8 ч. 30 мин.
Краснодар 1
01:27
01:43
1278 км.
1 д. 9 ч. 41 мин.
Горячий Ключ
03:27
04:06
1320 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Туапсе
06:18
06:28
1381 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Лазаревская
07:30
07:35
1408 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Лоо
08:43
08:53
1440 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Сочи
09:17
09:28
1456 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Хоста
09:47
09:49
1469 км.
1 д. 18 ч. 1 мин.
Адлер
10:01
10:20
1477 км.
1 д. 18 ч. 15 мин.
Имеретинский Курорт
10:34
1483 км.
1 д. 18 ч. 48 мин.
