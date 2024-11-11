Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 223С Анапа — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
10:27
10:30
72 км.
2 ч. 52 мин.
Тимашевская
11:59
12:16
148 км.
4 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
15:43
16:12
333 км.
8 ч. 8 мин.
Новочеркасск
17:18
17:20
371 км.
9 ч. 43 мин.
Шахтная
18:08
18:10
407 км.
10 ч. 33 мин.
Сулин
18:41
18:43
425 км.
11 ч. 6 мин.
Зверево
19:05
19:07
440 км.
11 ч. 30 мин.
Лихая
19:29
20:00
456 км.
11 ч. 54 мин.
Белая Калитва
21:02
21:04
500 км.
13 ч. 27 мин.
Тацинская
22:25
22:27
536 км.
14 ч. 50 мин.
Морозовская
23:32
23:37
580 км.
15 ч. 57 мин.
Чернышков
00:14
00:16
609 км.
16 ч. 39 мин.
Обливская
00:43
00:45
633 км.
17 ч. 8 мин.
Суровикино
01:10
01:13
659 км.
17 ч. 35 мин.
Волгоград 1
03:57
04:40
782 км.
20 ч. 22 мин.
Петров Вал
07:47
07:50
948 км.
1 д. 0 ч. 12 мин.
Карамыш
09:28
09:30
1042 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:10
1114 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
