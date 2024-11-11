Маршрут следования и продажа билетов
06:13
1 д. 3 ч. 31 мин.
22
Маршрут следования поезда 505Ж Волгоград — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
06:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котельниково
10:16
10:18
157 км.
4 ч. 3 мин.
Ремонтная
11:03
11:12
194 км.
4 ч. 50 мин.
Зимовники
12:17
12:25
230 км.
6 ч. 4 мин.
Двойная
13:14
13:17
274 км.
7 ч. 1 мин.
Пролетарская
13:54
13:59
306 км.
7 ч. 41 мин.
Сальск
14:30
15:00
333 км.
8 ч. 17 мин.
Песчанокопская
15:57
16:00
382 км.
9 ч. 44 мин.
Белоглинская
16:24
16:30
402 км.
10 ч. 11 мин.
Тихорецкая
17:58
18:15
463 км.
11 ч. 45 мин.
Выселки
20:29
20:55
510 км.
14 ч. 16 мин.
Кореновск
21:22
21:24
529 км.
15 ч. 9 мин.
Динская
22:23
22:25
563 км.
16 ч. 10 мин.
Краснодар 1
23:18
23:40
590 км.
17 ч. 5 мин.
Горячий Ключ
03:15
04:08
632 км.
21 ч. 2 мин.
Туапсе
05:52
06:10
693 км.
23 ч. 39 мин.
Лазаревская
07:02
07:08
720 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Лоо
08:03
08:05
752 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Сочи
08:32
08:39
768 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Хоста
08:58
09:00
781 км.
1 д. 2 ч. 45 мин.
Адлер
09:11
09:30
789 км.
1 д. 2 ч. 58 мин.
Имеретинский Курорт
09:44
795 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень нравится этот поезд – внутри комфортно и всегда ехать одно удовольствие. Очень хорошо что он приезжает утром в Адлер, когда еще нет большой жары.
Спасибо за поездку. Проводница Лариса Валентиновна очень хорошо делала свою работу. В вагоне много раз убирались и всю дорогу вовремя следили за чистотой.
Если бы в поезде провели интернет и он ловил с мобилы не только в крупных городах, я была бы предельно счастлива! Спасибо за чистоту.
Поезд быстрый и почти нигде не останавливается на долгое время. Что очень хорошо. Вагоны конечно не новые, но очень комфортные. Люкс, если так можно их назвать. Поездка удалась.
Про ковид вообще забыли. Ни антисептика в вагоне, ничего. Температуру на входе не меряют, всем плевать. В общем так и живем. В поезде было относительно чисто. Проводницы молодцы.