Маршрут следования и продажа билетов
17:15
1 д. 14 ч. 10 мин.
07:25
22
Маршрут следования поезда 007А Санкт-Петербург — Севастополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Севастополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
18:22
18:23
116 км.
1 ч. 7 мин.
Угловка
19:33
19:34
260 км.
2 ч. 18 мин.
Бологое-Московское
20:02
20:03
310 км.
2 ч. 47 мин.
Тверь
21:24
21:25
470 км.
4 ч. 9 мин.
Рязань 2
01:52
02:04
812 км.
8 ч. 37 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:17
04:29
1010 км.
11 ч. 2 мин.
Грязи
Воронежские
05:10
05:30
1066 км.
11 ч. 55 мин.
Придача
Воронеж-Южный
07:17
07:22
1171 км.
14 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
08:25
08:30
1246 км.
15 ч. 10 мин.
Россошь
10:05
10:17
1334 км.
16 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
17:09
17:25
1663 км.
23 ч. 54 мин.
Тимашевская
20:06
20:08
1848 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Тамань
23:44
00:26
2004 км.
1 д. 6 ч. 29 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
00:52
00:54
2048 км.
1 д. 7 ч. 37 мин.
Багерово
01:08
01:10
2058 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
Семь Колодезей
01:44
01:47
2100 км.
1 д. 8 ч. 29 мин.
Владиславовка
02:32
02:36
2134 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Джанкой
03:50
04:15
2231 км.
1 д. 10 ч. 35 мин.
Симферополь
05:30
05:50
2317 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Бахчисарай
06:27
06:29
2346 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Севастополь
07:25
2376 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
