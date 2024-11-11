Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 190С Симферополь — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:25
1 д. 14 ч. 5 мин.
04:30
29
Маршрут следования поезда 190С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
14:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
15:40
16:10
86 км.
1 ч. 15 мин.
Владиславовка
18:24
18:29
183 км.
3 ч. 59 мин.
Семь Колодезей
19:00
19:05
217 км.
4 ч. 35 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
20:05
20:10
269 км.
5 ч. 40 мин.
Тамань
20:36
21:06
313 км.
6 ч. 11 мин.
Протока
23:40
23:42
403 км.
9 ч. 15 мин.
Тимашевская
00:58
01:14
479 км.
10 ч. 33 мин.
Брюховецкая
01:44
01:56
498 км.
11 ч. 19 мин.
Каневская
02:26
02:28
530 км.
12 ч. 1 мин.
Староминская-Тимашевск
03:11
03:13
577 км.
12 ч. 46 мин.
Ростов
Главный
05:06
05:23
668 км.
14 ч. 41 мин.
Новочеркасск
06:26
06:28
706 км.
16 ч. 1 мин.
Шахтная
07:11
07:13
742 км.
16 ч. 46 мин.
Сулин
07:47
07:49
760 км.
17 ч. 22 мин.
Зверево
08:13
08:15
775 км.
17 ч. 48 мин.
Лихая
08:39
08:53
791 км.
18 ч. 14 мин.
Каменская
09:20
09:22
810 км.
18 ч. 55 мин.
Миллерово
10:25
10:27
876 км.
20 ч. 0 мин.
Кутейниково
11:32
11:34
931 км.
21 ч. 7 мин.
Россошь
13:12
13:28
1033 км.
22 ч. 47 мин.
Евдаково
14:30
14:32
1092 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:12
15:18
1122 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:52
16:57
1197 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
19:11
19:23
1302 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Мичуринск
Уральский
20:25
21:13
1360 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
Богоявленск
22:07
22:09
1401 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Рязань 2
01:03
01:29
1559 км.
1 д. 10 ч. 38 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:30
1740 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Симферополь → Москва Распечатать расписание поезда