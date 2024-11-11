Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 028С Симферополь — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:10
1 д. 3 ч. 45 мин.
20:55
Маршрут следования поезда 028С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
18:25
18:50
86 км.
1 ч. 15 мин.
Владиславовка
20:06
20:11
183 км.
2 ч. 56 мин.
Семь Колодезей
20:55
20:58
217 км.
3 ч. 45 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
21:49
21:54
269 км.
4 ч. 39 мин.
Тамань
22:20
22:50
313 км.
5 ч. 10 мин.
Тимашевская
02:22
02:28
469 км.
9 ч. 12 мин.
Ростов
Главный
05:01
05:22
654 км.
11 ч. 51 мин.
Россошь
10:41
10:46
983 км.
17 ч. 31 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:13
12:25
1071 км.
19 ч. 3 мин.
Придача
Воронеж-Южный
13:25
13:30
1146 км.
20 ч. 15 мин.
Грязи
Воронежские
15:10
15:15
1251 км.
22 ч. 0 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:53
15:58
1307 км.
22 ч. 43 мин.
Рязань 2
18:08
18:13
1505 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:55
1686 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Симферополь → Москва Распечатать расписание поезда