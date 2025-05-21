Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 098С Симферополь — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
01:25
1 д. 13 ч. 1 мин.
14:26
28
Маршрут следования поезда 098С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
02:43
03:13
86 км.
1 ч. 18 мин.
Владиславовка
05:28
05:32
183 км.
4 ч. 3 мин.
Семь Колодезей
06:27
06:39
217 км.
5 ч. 2 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
07:33
07:40
269 км.
6 ч. 8 мин.
Тамань
08:08
08:38
313 км.
6 ч. 43 мин.
Тимашевская
12:26
12:28
469 км.
11 ч. 1 мин.
Староминская-Тимашевск
13:58
14:00
566 км.
12 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
15:36
16:02
657 км.
14 ч. 11 мин.
Новочеркасск
17:08
17:10
695 км.
15 ч. 43 мин.
Шахтная
17:58
18:00
731 км.
16 ч. 33 мин.
Сулин
18:31
18:33
749 км.
17 ч. 6 мин.
Зверево
18:55
18:57
764 км.
17 ч. 30 мин.
Лихая
19:19
19:49
780 км.
17 ч. 54 мин.
Каменская
20:16
20:18
799 км.
18 ч. 51 мин.
Миллерово
21:12
21:14
865 км.
19 ч. 47 мин.
Кутейниково
22:26
22:28
920 км.
21 ч. 1 мин.
Россошь
00:01
00:31
1022 км.
22 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:10
02:15
1110 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Придача
Воронеж-Южный
03:18
03:23
1185 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Грязи
Воронежские
05:20
05:25
1290 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Мичуринск
Уральский
06:26
07:04
1348 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Богоявленск
07:49
07:51
1389 км.
1 д. 6 ч. 24 мин.
Раненбург
08:14
08:16
1411 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Милославское
09:00
09:02
1460 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Топиллы
09:24
09:26
1477 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Павелец-Тульский
09:46
09:49
1486 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:26
1725 км.
1 д. 13 ч. 1 мин.
