17:10
1 д. 14 ч. 50 мин.
08:00
Маршрут следования поезда 008С Севастополь — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Севастополь — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Севастополь
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бахчисарай
18:11
18:13
30 км.
1 ч. 1 мин.
Симферополь
18:50
19:10
59 км.
1 ч. 40 мин.
Джанкой
20:23
20:48
145 км.
3 ч. 13 мин.
Владиславовка
22:03
22:07
242 км.
4 ч. 53 мин.
Семь Колодезей
22:50
22:55
276 км.
5 ч. 40 мин.
Багерово
23:32
23:35
318 км.
6 ч. 22 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
23:52
23:57
328 км.
6 ч. 42 мин.
Тамань
00:24
00:54
372 км.
7 ч. 14 мин.
Тимашевская
04:23
04:25
528 км.
11 ч. 13 мин.
Ростов
Главный
07:11
07:32
713 км.
14 ч. 1 мин.
Россошь
14:15
14:27
1042 км.
21 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:10
16:17
1130 км.
23 ч. 0 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:23
17:27
1205 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Грязи
Воронежские
19:03
19:23
1310 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:01
20:13
1366 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Рязань 2
22:54
23:06
1564 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Тверь
03:43
03:44
1906 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Бологое-Московское
05:04
05:05
2066 км.
1 д. 11 ч. 54 мин.
Угловка
05:35
05:36
2116 км.
1 д. 12 ч. 25 мин.
Чудово-Московское
06:45
06:46
2260 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
08:00
2376 км.
1 д. 14 ч. 50 мин.
