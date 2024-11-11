Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 512А Ялта — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ялта — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ялта
05:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Симферополь
06:25
06:30
50 км.
0 ч. 35 мин.
Анапа
13:30
304 км.
7 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд. Если бы проводницы больше времени уделяли чистоте вагона, а не болтовне, то был бы еще лучше.
В туалете было грязновато. А так состав вполне себе приличный. Радует что есть курилка в вагоне, где можно спокойно уединиться.
В вагоне было очень жарко. Не справлялся кондиционер и все буквально задыхались от жары. Мне кажется что за такое нужно привлекать к ответственности тех, кто пускает такие вагоны в рейс.
Приятные попутчики. Хорошая проводница, хоть и видно что совсем студентка. Один раз даже убиралась и мыла полы.
Поездка очень понравилась. Сервис в вагоне был отличный. Проводница приветливая. Если бы для маленьких детей была бы какая-нибудь еда, то было бы совсем хорошо.