Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 158С Симферополь — Москва.
21:10
1 д. 14 ч. 42 мин.
11:52
21
Маршрут следования поезда 158С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
22:35
23:00
86 км.
1 ч. 25 мин.
Владиславовка
00:22
00:27
183 км.
3 ч. 12 мин.
Семь Колодезей
01:36
01:45
217 км.
4 ч. 26 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
02:49
02:54
269 км.
5 ч. 39 мин.
Тамань
03:21
03:51
313 км.
6 ч. 11 мин.
Протока
06:36
06:38
403 км.
9 ч. 26 мин.
Тимашевская
07:52
07:54
479 км.
10 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
09:19
09:21
576 км.
12 ч. 9 мин.
Первомайская
11:00
11:18
662 км.
13 ч. 50 мин.
Новочеркасск
13:03
13:05
706 км.
15 ч. 53 мин.
Шахтная
13:54
13:56
742 км.
16 ч. 44 мин.
Лихая
15:54
16:11
789 км.
18 ч. 44 мин.
Россошь
19:55
20:10
1018 км.
22 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:43
22:20
1106 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:32
23:37
1181 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Липецк
01:56
02:01
1292 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Елец
03:11
03:42
1362 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Ефремов
05:00
05:02
1428 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Узловая 1
Московской жд
07:16
07:21
1520 км.
1 д. 10 ч. 6 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
11:52
1717 км.
1 д. 14 ч. 42 мин.
