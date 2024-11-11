Маршрут следования и продажа билетов
16:30
1 д. 11 ч. 38 мин.
04:08
Маршрут следования поезда 172Э Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
18:00
18:27
86 км.
1 ч. 30 мин.
Владиславовка
21:10
21:13
183 км.
4 ч. 40 мин.
Семь Колодезей
21:59
22:04
217 км.
5 ч. 29 мин.
Багерово
23:17
23:20
259 км.
6 ч. 47 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
23:35
23:40
269 км.
7 ч. 5 мин.
Тамань
00:10
00:40
313 км.
7 ч. 40 мин.
Тимашевская
04:13
04:15
469 км.
11 ч. 43 мин.
Ростов
Главный
07:00
07:21
654 км.
14 ч. 30 мин.
Россошь
14:25
14:40
983 км.
21 ч. 55 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:18
16:27
1071 км.
23 ч. 48 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:35
17:39
1146 км.
1 д. 1 ч. 5 мин.
Грязи
Воронежские
19:50
20:10
1251 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:57
21:02
1307 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Рязань 2
00:07
00:33
1505 км.
1 д. 7 ч. 37 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:08
1686 км.
1 д. 11 ч. 38 мин.
