Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 492Э Симферополь — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:00
1 д. 21 ч. 59 мин.
13:59
19
Маршрут следования поезда 492Э Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
17:22
17:47
86 км.
1 ч. 22 мин.
Семь Колодезей
20:05
20:20
203 км.
4 ч. 5 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:25
22:55
255 км.
6 ч. 25 мин.
Тамань
23:27
23:57
299 км.
7 ч. 27 мин.
Протока
05:48
05:50
389 км.
13 ч. 48 мин.
Тимашевская
07:40
07:54
465 км.
15 ч. 40 мин.
Староминская-Тимашевск
09:19
09:21
562 км.
17 ч. 19 мин.
Первомайская
11:00
11:17
648 км.
19 ч. 0 мин.
Лихая
15:49
16:03
763 км.
23 ч. 49 мин.
Россошь
19:55
20:24
992 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:55
22:10
1080 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:17
23:22
1155 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Липецк
01:55
02:00
1266 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Елец
03:09
03:40
1336 км.
1 д. 11 ч. 9 мин.
Ефремов
05:00
05:02
1402 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
07:16
07:21
1494 км.
1 д. 15 ч. 16 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
08:16
08:31
1538 км.
1 д. 16 ч. 16 мин.
Москва
Киевский Вокзал
13:59
1708 км.
1 д. 21 ч. 59 мин.
