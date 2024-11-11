Маршрут следования и продажа билетов
22:20
1 д. 11 ч. 20 мин.
09:40
29
Маршрут следования поезда 196Э Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
22:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
23:55
00:20
86 км.
1 ч. 35 мин.
Владиславовка
01:45
01:49
183 км.
3 ч. 25 мин.
Семь Колодезей
02:43
02:55
217 км.
4 ч. 23 мин.
Багерово
03:39
03:42
259 км.
5 ч. 19 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
03:57
04:16
269 км.
5 ч. 37 мин.
Тамань
04:42
05:14
313 км.
6 ч. 22 мин.
Тимашевская
08:52
08:54
469 км.
10 ч. 32 мин.
Первомайская
11:29
11:47
650 км.
13 ч. 9 мин.
Новочеркасск
13:23
13:25
694 км.
15 ч. 3 мин.
Шахтная
14:14
14:16
730 км.
15 ч. 54 мин.
Сулин
14:43
14:45
748 км.
16 ч. 23 мин.
Лихая
15:38
15:55
779 км.
17 ч. 18 мин.
Каменская
16:22
16:24
798 км.
18 ч. 2 мин.
Миллерово
17:17
17:19
864 км.
18 ч. 57 мин.
Кутейниково
18:11
18:13
919 км.
19 ч. 51 мин.
Россошь
19:47
20:02
1021 км.
21 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:35
21:40
1109 км.
23 ч. 15 мин.
Придача
Воронеж-Южный
22:48
22:53
1184 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Грязи
Воронежские
00:53
01:10
1289 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Мичуринск
Воронежский
02:00
02:12
1345 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Богоявленск
02:46
02:48
1385 км.
1 д. 4 ч. 26 мин.
Раненбург
03:08
03:10
1407 км.
1 д. 4 ч. 48 мин.
Троекурово
03:31
03:50
1431 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Милославское
04:17
04:19
1456 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Павелец-Тульский
04:55
04:57
1483 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Михайлов
05:38
05:40
1533 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Узуново
06:17
06:44
1577 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
09:40
1722 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
