Маршрут следования и продажа билетов
18:35
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:01
Маршрут следования поезда 170Э Симферополь — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
20:00
20:25
86 км.
1 ч. 25 мин.
Владиславовка
21:50
21:55
183 км.
3 ч. 15 мин.
Семь Колодезей
22:30
22:35
217 км.
3 ч. 55 мин.
Багерово
23:21
23:26
259 км.
4 ч. 46 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
23:42
23:47
269 км.
5 ч. 7 мин.
Тамань
00:16
00:46
313 км.
5 ч. 41 мин.
Тимашевская
04:15
04:17
469 км.
9 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
06:59
07:14
654 км.
12 ч. 24 мин.
Россошь
14:24
14:39
983 км.
19 ч. 49 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:18
16:26
1071 км.
21 ч. 43 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:38
17:41
1146 км.
23 ч. 3 мин.
Грязи
Воронежские
19:53
20:08
1251 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:49
20:54
1307 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Рязань 2
00:18
00:44
1505 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Тверь
06:10
06:12
1847 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Бологое-Московское
08:29
08:31
2007 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
Малая Вишера
10:37
10:38
2158 км.
1 д. 16 ч. 2 мин.
Чудово-Московское
11:02
11:03
2201 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:01
2317 км.
1 д. 18 ч. 26 мин.
